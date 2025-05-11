6 мелочей, которые превращают ваш санузел в место, из которого хочется поскорее убраться

По мнению экспертов, даже самая стильная ванная проигрывает, если в ней плохой свет. И здесь есть две крайности. Плохо, когда в ванной только один источник освещения — потолочный светильник. Дизайнеры рекомендуют повесить дополнительные бра или подсветку для зеркал. Но и здесь важно не переборщить: слишком много света вокруг зеркала тоже делает ванную неуютной.