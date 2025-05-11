Матовый черный кран требует гораздо более частой уборки. Поэтому в топку.
6 мелочей, которые превращают ваш санузел в место, из которого хочется поскорее убраться
Мы всеми силами стараемся навести дома уют. Кто-то решается на такие кардинальные меры, как ремонт, а кто-то выбирает меньшее из зол и наводит красоту своими силами, без перекладывания плитки. Вот несколько небольших деталей, которые делают ванную комнату не такой классной, как на картинке в интернете.
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Матовые черные краны
Дизайнеры считают, что матовые черные краны, а также другая черная фурнитура и отделка, плохо смотрятся в современных интерьерах. Особенно неудачно такое решение выглядит в белоснежной ванной, где все остальное выполнено в светлых тонах. Лучше выбрать более универсальный вариант, например латунь или никель.
Странные решения с плиткой
Плитка до лампочки. Если она не рифленая и не требует дополнительных усилий, то пусть будет любая.
Дизайнеры отмечают, что люди часто укладывают плитку в ванной не до потолка. Из-за этого интерьер выглядит незавершенным, а само помещение кажется ниже и теснее. Чтобы ванная выглядела современно, аккуратно и стильно, специалисты советуют потратить немного больше времени и средств и уложить плитку до самого потолка.
Пластиковая мыльница
В доме, где есть хотя бы один руко*оп, керамическое всë-что-угодно категоричечки запрещено. Патамучта этот руко*оп не только мыльницу и раковину расколотит, он ещë и вскроется случайно, убирая осколки.
Порой даже незначительные детали портят общее впечатление. К таким мелочам относятся дозаторы для мыла. Считается, что они удешевляют интерьер, даже если сами по себе выглядят стильно. Лучше приобрести керамический или стеклянный дозатор.
Ершик
Очень сложно выбрать симпатичный ершик для унитаза: то цена кусается, то качество не устраивает. Дизайнеры придумали классный лайфхак: купите ершик отдельно, а вместо привычной емкости используйте более смелые решения.
Плохой свет
По мнению экспертов, даже самая стильная ванная проигрывает, если в ней плохой свет. И здесь есть две крайности. Плохо, когда в ванной только один источник освещения — потолочный светильник. Дизайнеры рекомендуют повесить дополнительные бра или подсветку для зеркал. Но и здесь важно не переборщить: слишком много света вокруг зеркала тоже делает ванную неуютной.
Душ с матовыми дверьми
Душевые лично мне нравятся типа той, которую мы с дочерью видели в ярославской гостинице: просто типа ниши со стоком в полу и с обычными занавесками:
Раньше душевые кабины с матовыми стеклами устанавливали повсеместно. Но дизайнеры говорят: сейчас этот тренд ушел в прошлое. Идеальный стильный вариант — прозрачный душ с дверцами без рамок.
А вот 17 человек, которые забабахали такой дизайн, что и выходить из дома не хочется.
Комментарии
Чёрный кофейник с торчащим из него белым ёршиком - это именно та вещь, ради которой хочется сидеть и сидеть в туалете.