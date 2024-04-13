6 секретов стирки белых вещей, благодаря которым ваша одежда будет сверкать так, что даже невесты позавидуют

Многим из нас приходилось отказываться от белых вещей в пользу более темных. Ведь такая одежда очень непрактична: быстро пачкается, со временем желтеет или сереет и очень сложно поддается восстановлению. И хотя может показаться, что сохранение первозданной белизны — целая наука, есть несколько несложных правил, с которыми обращаться с белыми вещами будет намного проще.

Перед стиркой выворачивайте одежду наизнанку

Даже стирка по всем правилам порой не способна уберечь рубашку, футболку или платье от потемнения. Дело в том, что активная работа стиральных машин может повреждать некоторые ткани и, как следствие, делать их менее белоснежными. А вот если перед стиркой выворачивать изделие наизнанку, яркость белизну удастся сохранить намного дольше.

Стирайте часто, но не интенсивно

Белые вещи загрязняются гораздо быстрее, поэтому их нужно стирать чаще. Однако не стоит особо увлекаться средствами для стирки. Если перебарщивать с порошком или кондиционером, то их остатки будут плохо вымываться, а с течением времени скапливаться на материале и только еще больше способствовать образованию грязи. Во избежание этого при стирке белых предметов гардероба специалисты рекомендуют использовать минимальное количество средства, чтобы просто освежить вещи. Также не стоит пренебрегать дополнительным полосканием: оно устраняет излишки моющих средств, которые не способствуют чистоте.

Используйте отбеливатель регулярно. Но выбирайте щадящие составы

Если вы действительно заботитесь о своей одежде, не стоит выбирать для нее мощные отбеливающие средства. Лучше сделайте ставку на качество отбеливателя, чем на скорость эффекта. Мягкие средства имеют «накопительный эффект» и при регулярном использовании способны без вреда для ткани сохранить белизну вещей. А агрессивные вещества нередко истончают волокна ткани, влияя на форму изделия. Поддержать белизну вещей может регулярное использование кислородного отбеливателя или пищевой соды. Отбеливатели, содержащие хлор, способны наоборот сделать некоторые въевшиеся пятна ярче и лишь усугубить ситуацию.

Не забывайте о природных отбеливателях

Чашка лимонного сока, добавленная в средство для стирки, способна вернуть потускневшим вещам былую свежесть. Белый уксус тоже может справиться с отбеливанием, а еще он смягчает ткани и удаляет остатки мыла. Если нужно лишь осветлить вещи, залейте 1/4 стакана уксуса в стиральную машину во время последнего цикла полоскания. Для лучшего смывания порошка добавьте целую чашку. Важно помнить, что уксус не следует смешивать с хлорным отбеливателем, так как это приведет к образованию вредных паров.

Точечно обрабатывайте изделие после каждой носки и как можно скорее расправляйтесь с пятнами

Воротник, манжеты и область подмышек — места, которые обычно пачкаются намного быстрее, чем все остальное изделие. Чтобы избежать пятен в этих местах и не стирать саму вещь слишком часто, возьмите за правило промывать ее «проблемные участки» каждый раз после носки.



Также не забывайте, что скорость — решающий фактор при удалении пятен. С белыми вещами это правило особенно важно соблюдать. Поэтому как только вы заметили малейшее потемнение ткани, не медлите.

Стирайте белую одежду отдельно даже от вещей пастельных тонов

Само собой разумеется, что цветные и темные вещи стоит отделять от светлых при стирке. Однако белую одежду стоит стирать отдельно даже от предметов гардероба пастельных цветов: нежно-голубого, светло-розового, кремового, бежевого, лавандового и других. Белоснежные вещи очень чувствительны к краске и при совместной стирке с вещами других оттенков они рискуют потерять свою белизну и окраситься. К тому же их рекомендуют стирать в горячей воде, в отличие от любой цветной одежды, которую лучше чистить при холодной температуре.

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