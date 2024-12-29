а можно предположить, что постановщик "солнцестояния" Ари Астер понятия не имеет о "голове вакханки" кисти Энни Луизы Суиннертон, ибо, этих "голов" в живописи - как собак нерезанных?
7 сцен из кино, в которых были отсылки к картинам, а мы не заметили
Иногда за, казалось бы, обычной мизансценой в кино могут скрываться отсылки к шедеврам искусства. Режиссеры мастерски используют знаменитые картины, чтобы передать настроение, эмоции или даже раскрыть характер героев. Эти отсылки становятся мостиком между кинематографом и живописью, позволяя зрителю увидеть больше, чем просто сюжет.
Солнцестояние — Энни Суиннертон, Голова вакханки
"Солнцестояние" - фолк-хоррор, известный своей пастельной палитрой и зловещими ритуалами. Режиссер Ари Астер сумел вызывать беспокойство у зрителей, рассказывая жуткую историю на контрасте с жизнерадостной визуальной частью.
Подобно женщинам из общины Хорги, участвовавшим в ежегодном танце вокруг майского дерева (в фильме), вакханки были последовательницами римского бога Вакха и могли танцевать до экстатического неистовства, а также были способны на абсолютную жестокость. Как и на картине, они часто носили венки из плюща - в честь своего бога.
Дом дракона — Винченцо Капобьянчи, Семья Эрона
Пользователи соцсети Х создали ветку обсуждений, где находили сходство между мизансценами в сериале «Дом дракона» и картинами. Так, по мнению зрителей, сцена в саду с участием юных Рейениры Таргариен и Алисенты Хайтауэр отсылает нас к картине итальянского живописца, также изобразившего двух девушек на отдыхе.
Игра в кальмара — Рене Магритт, Каникулы Гегеля
Режиссер сериала «Игра в кальмара» выразил глубокое восхищение бельгийским художником Рене Магриттом, вставляя референсы к его творчеству в сериал. Например, во втором эпизоде можно увидеть различные книги по искусству и работы Магритта, включая одну из его самых знаковых картин «Империя света», в которой художник объединяет две противоположности: день и ночь.
А знаменитый зонтик Магритта появляется в одной из самых известных сцен сериала, где участникам в качестве испытания выдают печенье с символами.
Джокер — Эгон Шиле, Автопортрет
"в криминального гения Джокера" - дорогая редакция, вы джокерами ошиблись. 😂😂😂
В фильме «Джокер» рассказывается история о том, как неудачливый комик медленно сходит с ума, превращаясь в криминального гения Джокера. В некоторых сценах зрители, в том числе и искусствоведы, отметили сходство Артура Флека с автопортретами Эгона Шиле, которых тот рисовал великое множество. Это психологически сложная серия работ, показывающая, главным образом, угловатую и измученную фигуру художника.
Дюна — Каспар Давид Фридрих, Странник над морем тумана
Одна из знаковых картин немецкого художника-романтика довольно часто цитируется в кино. В ее центре — байронический герой, размышляющий о своем жизненном пути. Неудивительно, что именно таким в начале фильма нам предстает юный Пол Атрейдес, который в будущем должен стать мессией.
Ход королевы — Чарльз Аллан Гилберт, Все суета
«Все суета» — одна из многих оптических иллюзий, созданных Чарльзом Алланом Гилбертом на протяжении всей его карьеры. На рисунке изображена женщина, смотрящая на свое отражение в зеркале, но все вместе это выглядит как контур черепа, отражая название работы.
А если учесть, что эта сцена в сериале — последняя, когда персонаж Альмы появляется живой, то цитирование этой картины приобретает зловещий смысл.
Пила 2 — Харменс ван Рейн Рембрандт, Портрет матери художника
Даже в таких фильмах как «Пила II» при желании можно найти следы большого искусства. Например, образ главного антагониста серии Джона Крамера напоминает образ с картин Рембрандта, где он в плаще с капюшоном изобразил свою мать.
Комментарии
Если так скрупулёзно искать, то и в Чебурашке можно найти "следы большого искусства". 😀 А вообще, статья интересная. 👍
Т.е. про Лилу, косплеящую Фриду и "Мир Кристины" в "Форрест Гамп" все знали?