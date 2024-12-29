7 сцен из кино, в которых были отсылки к картинам, а мы не заметили

Иногда за, казалось бы, обычной мизансценой в кино могут скрываться отсылки к шедеврам искусства. Режиссеры мастерски используют знаменитые картины, чтобы передать настроение, эмоции или даже раскрыть характер героев. Эти отсылки становятся мостиком между кинематографом и живописью, позволяя зрителю увидеть больше, чем просто сюжет.

Солнцестояние — Энни Суиннертон, Голова вакханки

"Солнцестояние" - фолк-хоррор, известный своей пастельной палитрой и зловещими ритуалами. Режиссер Ари Астер сумел вызывать беспокойство у зрителей, рассказывая жуткую историю на контрасте с жизнерадостной визуальной частью. Подобно женщинам из общины Хорги, участвовавшим в ежегодном танце вокруг майского дерева (в фильме), вакханки были последовательницами римского бога Вакха и могли танцевать до экстатического неистовства, а также были способны на абсолютную жестокость. Как и на картине, они часто носили венки из плюща - в честь своего бога.

Дом дракона — Винченцо Капобьянчи, Семья Эрона

Пользователи соцсети Х создали ветку обсуждений, где находили сходство между мизансценами в сериале «Дом дракона» и картинами. Так, по мнению зрителей, сцена в саду с участием юных Рейениры Таргариен и Алисенты Хайтауэр отсылает нас к картине итальянского живописца, также изобразившего двух девушек на отдыхе.

Игра в кальмара — Рене Магритт, Каникулы Гегеля

Режиссер сериала «Игра в кальмара» выразил глубокое восхищение бельгийским художником Рене Магриттом, вставляя референсы к его творчеству в сериал. Например, во втором эпизоде ​​можно увидеть различные книги по искусству и работы Магритта, включая одну из его самых знаковых картин «Империя света», в которой художник объединяет две противоположности: день и ночь. А знаменитый зонтик Магритта появляется в одной из самых известных сцен сериала, где участникам в качестве испытания выдают печенье с символами.

Джокер — Эгон Шиле, Автопортрет

В фильме «Джокер» рассказывается история о том, как неудачливый комик медленно сходит с ума, превращаясь в криминального гения Джокера. В некоторых сценах зрители, в том числе и искусствоведы, отметили сходство Артура Флека с автопортретами Эгона Шиле, которых тот рисовал великое множество. Это психологически сложная серия работ, показывающая, главным образом, угловатую и измученную фигуру художника.

Дюна — Каспар Давид Фридрих, Странник над морем тумана

Одна из знаковых картин немецкого художника-романтика довольно часто цитируется в кино. В ее центре — байронический герой, размышляющий о своем жизненном пути. Неудивительно, что именно таким в начале фильма нам предстает юный Пол Атрейдес, который в будущем должен стать мессией.

Ход королевы — Чарльз Аллан Гилберт, Все суета

«Все суета» — одна из многих оптических иллюзий, созданных Чарльзом Алланом Гилбертом на протяжении всей его карьеры. На рисунке изображена женщина, смотрящая на свое отражение в зеркале, но все вместе это выглядит как контур черепа, отражая название работы. А если учесть, что эта сцена в сериале — последняя, когда персонаж Альмы появляется живой, то цитирование этой картины приобретает зловещий смысл.

Пила 2 — Харменс ван Рейн Рембрандт, Портрет матери художника