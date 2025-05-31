7 идей для маникюра, который идеально завершит образ на выпускной бал
Сейчас глаза просто разбегаются от количества дизайнов для маникюра. Трудно определиться даже с повседневными цветом лака и формой ногтей. Что уж говорить о том, когда нужно выбрать маникюр на выпускной бал? У юных леди и так уйма проблем: платье, туфли, прическа и торжественная речь. И это не считая экзаменов и ответственного шага во взрослую самостоятельную жизнь. Мы постараемся помочь хотя бы с маникюром.
Цветной французский маникюр вместо классического красного
Маникюр в красных тонах выглядит ярко, обезоруживающе и определенно придает уверенности. Но все же он не для выпускницы. И вот, почему мы рекомендуем девушкам избегать этого говорящего оттенка: красный ассоциируется со зрелостью и скорее подойдет прекрасным мамам и другим родственницам, которые рукой с идеальным маникюром смогут смахнуть слезу на выпускном своего внезапно повзрослевшего ребенка.
Девушкам для одного из главных в жизни торжеств лучше обратиться к другой никогда не выходящей из моды классике — французскому маникюру. И мы говорим не о белых кончиках, а о цветных ярких вариантах: голубой, розовый, оранжевый или все вместе. Чтобы придать больше праздничности, можно добавить на кончики блесток. Еще одна интересная и смелая интерпретация классики — разная ширина кончиков от ультратонкого до широкого.
Бархатные ногти средней длины
Как бы круто не выглядели ультрадлинные ногти, в этом сезоне это явный перебор. Даже на выпускном. Лучше выбрать среднюю длину и отдать предпочтение весьма популярным сейчас бархатным ногтям. В данном дизайне используется мерцающий финиш, который отлично будет выглядеть в свете торжественных софитов. Вы можете выбрать понравившейся вам оттенок (черный, белый, цветной) и с этой техникой все будет выглядеть просто супер.
Покрытие с блестками
Мерцание и блеск — это определенно хиты нынешнего сезона. Смотрятся они хорошо даже на коротких ногтях, так что не стоит расстраиваться, если вы не привыкли носить длинные и не вышло экстренно нарастить ноготки.
Особенно хорошо будут выглядеть ногти с блестками и градиентом. Вы можете сочетать различные оттенки, что сделает ваш образ интереснее и сложнее. Например, золотой блеск может плавно перейти в телесный оттенок, серебряные блестки отлично подойдут к пастельно-розовому. А уж разноцветные блестки в сочетании с белым лаком — отличный вариант для выпускного. Также можно сочетать глиттер разного размера.
Геометрический рисунок
Мало того, что тут, как обычно, мода прошлого века, так ещё и в школе не учились. И что здесь от геометрии?
Несложные геометрические узоры на ногтях — отличный современный вариант. Они смотрятся интересно, свежо и при этом не вычурно. Можно выбрать вариант на любой вкус. Например, популярны треугольные рисунки и изящные сетки. Попробуйте выбрать минимальный линейный рисунок в металлических оттенках. В общем, можно выдумать все, что душе угодно — и ногти станут настоящим произведением искусства.
Дуэт цветов
Сочетание двух подходящих оттенков в маникюре — грандиозное решение. Это просто, но эффектно. Можно дополнить этот дуэт одним акцентным ногтем с простым геометрическим рисунком.
Какие оттенки сочетать? Например, серебро будет шикарно выглядеть с лавандовым цветом, золото — с розовым, а темные хромированные оттенки можно сочетать с голографическим блеском. Так сказать, на что горазда фантазия мастера и клиента.
Оттенки мокко и шоколада
Мы уже писали о том, что в этом сезоне популярны шоколадные оттенки. Для выпускного цвета мокко так же актуальны. Они будут хорошо выглядеть на разной длине и форме ногтей. Так что если коричневые оттенки подойдут к вашему наряду, то смело их выбирайте.
Форма ногтей, от которой лучше отказаться
Слегка расширяющиеся к кончикам ногти (иногда — с углублением) — тот дизайн, который стилисты просят забыть хотя бы на некоторое время. Это устарело и выглядит безвкусно, особенно если такой маникюр сочетается с множеством украшательств. И, откровенно говоря, даже выглядит он неудобным. Тут уже даже лучше отойти от совета выше и сделать заостренные длинные ногти. Но в идеале предпочесть средние ногти овальной формы или вовсе короткий вариант — это современно и удобно.
Бонус: подбирайте маникюр к своему наряду
С черным платьем абсолютно любые ногти будут выглядеть отлично: будь то нюдовый оттенок, черный лак или красочные цвета. С белым нарядом прекрасно гармонируют бледно-розовые, светло-коралловые или морские тона. К красному платью попробуйте подобрать теплый оранжевый оттенок или холодный синий.
Если ваш костюм нежно-розового цвета, то мятные или белые ногти будут идеальны. Можно добавить немного блесток — и вау! А вот если ваше платье яркое и с узорами, то, пожалуй, воздержитесь от такого же кричащего маникюра.
С золотым платьем хорошо сочетается нюд, а с серебряным — фиолетовые и синие оттенки.
Самое главное, помните — маникюр лишь дополнение к вашим сияющим глазам и обворожительной улыбке. Поэтому создайте себе все условия, для чудесного настроения. Например, можно позаимствовать идеи самодельных нарядов или узнать парочку лайфхаков для макияжа. И, конечно, не забываем про мам, бабушек и тетушек: вот несколько советов, как и им блистать в этот день.