7 идей для маникюра, который идеально завершит образ на выпускной бал

Маникюр в красных тонах выглядит ярко, обезоруживающе и определенно придает уверенности. Но все же он не для выпускницы. И вот, почему мы рекомендуем девушкам избегать этого говорящего оттенка: красный ассоциируется со зрелостью и скорее подойдет прекрасным мамам и другим родственницам, которые рукой с идеальным маникюром смогут смахнуть слезу на выпускном своего внезапно повзрослевшего ребенка.

Девушкам для одного из главных в жизни торжеств лучше обратиться к другой никогда не выходящей из моды классике — французскому маникюру. И мы говорим не о белых кончиках, а о цветных ярких вариантах: голубой, розовый, оранжевый или все вместе. Чтобы придать больше праздничности, можно добавить на кончики блесток. Еще одна интересная и смелая интерпретация классики — разная ширина кончиков от ультратонкого до широкого.