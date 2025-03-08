7 звезд, которые отправились под венец не когда принято, а когда сами посчитали нужным

Со своим первым мужем, Анатолием Равиковичем, Ирина познакомилась в театре, где они оба играли. Он был старше ее на 22 года, и казался девушке чуть ли не пожилым. Но чувствам не прикажешь. Однажды они встретились взглядом, и Ирина поняла, что они созданы друг для друга. Они прожили вместе до кончины актера.

А затем она познакомилась в соцсетях со своим будущим вторым мужем, поэтом Владимиром Файнштейном. Замуж она вышла в 2019 году, на тот момент ей был 61 год.