7 звезд, которые отправились под венец не когда принято, а когда сами посчитали нужным
Что и говорить, любви все возрасты покорны. И она может настигнуть и в 20 лет, и в 60. И да, если она случилась уже в зрелые годы, почему бы и не пойти под венец. Именно так и сделали некоторые знаменитые актрисы и певицы.
Марина Федункив
Марина, чья карьера началась с участия в КВН, замужем побывала трижды. С первым и вторым мужем они прожили 12 и 13 лет соответственно. А в 2021 году в день своего 50-летия Марина пошла под венец в третий раз. Ее избранником стал итальянец Стефано Маджи, который на 13 лет ее младше.
Ирина Мазуркевич
Со своим первым мужем, Анатолием Равиковичем, Ирина познакомилась в театре, где они оба играли. Он был старше ее на 22 года, и казался девушке чуть ли не пожилым. Но чувствам не прикажешь. Однажды они встретились взглядом, и Ирина поняла, что они созданы друг для друга. Они прожили вместе до кончины актера.
А затем она познакомилась в соцсетях со своим будущим вторым мужем, поэтом Владимиром Файнштейном. Замуж она вышла в 2019 году, на тот момент ей был 61 год.
Людмила Аринина
Талантливая актриса побывала замужем 3 раза. С первым мужем она прожила 10 лет, со вторым — 26 лет, до его кончины. Овдовев в 58 лет, Людмила уже и не думала, что еще раз пойдет под венец. Но затем она познакомилась со своим третьим мужем и стала невестой в 63 года.
Анастасия
Певица и поэтесса Анастасия тоже состояла в браке несколько раз. В первый раз она выскочила замуж в 18 лет за друга детства. Второй — за своего продюсера, с которым прожила вместе 8 лет. А в марте 2019 года она ошарашила всех новостью о своем третьем замужестве. На этот раз ее избранником стал певец Юлиан. Невесте на тот момент было 53 года.
Елена Шевченко
Актриса театра и кино успела побывать невестой 3 раза. Первый брак у нее случился с известным актером Владимиром Машковым. Второй — с выпускником режиссерского факультета ГИТИСа. А в 2019 году она пошла под венец в третий раз, причем свадьба была тайной. На тот момент Елене было 55 лет.
Татьяна Буланова
В июне 2023 года разлетелась новость о том, что 54-летняя певица выходит замуж. Ее избранником стал бизнесмен Валерий Руднев, который моложе Татьяны на 19 лет. Для звезды этот брак стал третьим. В первый раз ее мужем стал музыкант и продюсер Николай Тагрин, с которым они сохранили деловые отношения, во второй раз — футболист Владислав Радимов.
Бонус: Наталья Кустинская
Нельзя не вспомнить и о заслуженной артистке Наталье Кустинской. Личная жизнь этой красавицы была полна драм и потерь. Ей пришлось пережить гибель внука, а через несколько лет в один год она потеряла мужа и сына. Она побывала замужем 6 раз. Среди ее избранников был режиссер, переводчик и даже космонавт. Последний раз она выходила замуж в 2009 году, в 71 год.
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