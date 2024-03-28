8 фэшн-принципов Марго Робби, которая не парится о правилах стиля и носит все что душе угодно

Модные эксперты давно записали Марго Робби в фэшн-иконы. А вся соль в том, что она не следует какому-то одному стилю. Актриса умеет быть разной: то милашкой в наряде в горошек, то женщиной-вамп в длинном платье, то мисс экстравагантность в черно-белом костюме. При этом ей удается всегда сохранять элегантность. Разбираем стиль Марго Робби по нотам.

Включает на полную режим женственности, одеваясь в стиле греческой богини

Jordan Strauss / Invision / East News , Can Nguyen / Capital Pictures / Capital Pictures / East News

Чтобы придать своему образу шарма, Марго Робби вдохновляется древнегреческим стилем. Платья в пол, струящиеся материалы, складки и драпировки, открытые части тела — все это актриса часто включает в наряды. При этом Робби добавляет в такие ансамбли и собственную изюминку. Так, одежда древних греков была в основном выдержана в белом цвете. Актриса же смело пробует разные цвета, в том числе и яркие.

Много лет не изменяет романтичным платьям с цветочными мотивами

Paul Marks / Broadimage / East News , CHRIS PIZZELLO / AFP / East News , MICHAEL TRAN / AFP / East News O_о 15 минут назад Одежда греков была выдержана в белом цвете? Это инфа, основанная на отмытых викторианцами античных статуях? - - Ответить

Как бы ни менялась мода, Робби всегда остается верной нарядам с цветами. Ведь они делают образ таким чувственным. Но даже здесь актриса находит возможности менять свой стиль и удивлять публику. Так, в 2010-х актриса носила платья с ярким, броским орнаментом. В начале 2020-х она выбирала более мелкий и спокойный узор. А в 2024 году сделала ставку на объемный декор в виде цветов.

В обычной жизни делает ставку на сдержанность и комфорт

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Актриса четко отделяет торжественные мероприятия от прогулки по городу или рабочих встреч. Ее повседневный гардероб отличается простотой, умеренностью и нейтральной цветовой гаммой. Даже платья в нем предельно минималистичны. А вычурные наряды Робби оставляет до следующей красной дорожки. Как-то даже, комментируя стиль своей героини Харли Квинн, актриса сказала, что ей такие наряды не по душе. Она назвала их неудобными, непрактичными и слишком откровенными.

Не гонится за цветом и часто отдает предпочтение черно-белой гамме

ROBYN BECK / AFP / East News , Invision / Invision / East News Руконожка Ай-Ай 1 час назад Белый наряд просто ужасен - какие-то надставленные панталоны и верх, который напоминает свинку в трех лифчиках из мультика) - - Ответить

Во время промо-тура фильма «Барби» Марго Робби блистала в нарядах всевозможных оттенков розового. Но вообще актриса далеко не всегда надевает столь яркую одежду.

Richard Shotwell / Invision / East News , Invision / Invision / East News

Часто Робби ограничивается лишь двумя цветами: черным и белым. Причем она может как выбрать тотал-лук какого-то из этих тонов, так и совместить черный и белый в одном наряде. Получается интересный контраст. А еще актриса носит и платья, и костюмы в такой гамме.

Подчеркивает достоинства с помощью V-образного выреза

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Марго Робби часто носит наряды с глубоким V-образным вырезом. Причем, акцентируя внимание на зоне декольте, актриса добавляет образам притягательности, но не перегибает палку с излишней откровенностью. Изучая стиль Робби, можно уже составить гид по такого рода нарядам. Так, актриса надевает платья с рукавами или лямками. Вырез может быть до живота или не таким глубоким. А иногда он выглядит вообще неординарно.

Смело носит ультракороткие платья и в пир, и в мир

Vianney Le Caer / Invision / East News , Jordan Strauss / Invision / East News

Робби носит мини-платья каких угодно фасонов и цветов. На торжественные мероприятия она надевает облегающие модели ярких оттенков или с интересным дизайном. А в повседневном гардеробе отдает предпочтение спокойной цветовой гамме и расслабленным силуэтам.

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Хотя ультракороткое платье — само по себе смелое модное заявление, Робби не боится добавлять дополнительные акценты в такие образы. Например, выбирает модель с узором или с блестками. А еще мини-платье для нее — повод поэкспериментировать с обувью. Ведь на фоне короткого наряда необычные туфли вроде мюлей с шарообразными каблуками или босоножек в горошек будут заметнее.

Дополняет строгие костюмы интересными деталями

NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News , Joseph Gotfriedy / Broadimage / East News , Invision / Invision / East News Руконожка Ай-Ай 1 час назад Наряд справа напоминает костюм для карате) - - Ответить

Актриса любит брючные костюмы. Однако на ней они никогда не выглядят скучными, даже если выдержаны в нейтральном цвете. Робби добавляет непринужденности в образ, выбирая костюм с милыми деталями. Это могут быть разрезы на брюках, сильный клеш, завязывающийся на талии укороченный пиджак — да что угодно. Иногда актриса сама дополняет чем-нибудь образ: например, брошью в виде цветка. Еще актриса часто носит костюмы ярких цветов или с орнаментом. А однажды даже надела красный кожаный ансамбль. Так она доказывает, что костюм может выглядеть игриво и дерзко.

Создает роскошные образы с самыми обычными джинсами

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Марго Робби обожает джинсы. Она носит всевозможные модели: скинни и широкие, длинные и укороченные, с потертостями или дырками и без них и так далее. И каждую пару актриса стилизует так, чтобы получился не скучный повседневный образ, а эффектный наряд. Например, широкие джинсы Робби носит с приталенными укороченными топами и кардиганами. Зауженные модели сочетает с элегантными длинными пальто. А прямые и расклешенные джинсы дополняет блейзерами.

Вообще любую одежду можно превратить в изумительный ансамбль. Даже офисную. Всего-то несколько фишек добавить — и вот уже деловой образ стал гораздо эффектнее и наряднее.