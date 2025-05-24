8 героинь, чья экранная безупречность оказалась не более чем иллюзией
Героини кино и сериалов давно стали не просто персонажами — они отражают наши страхи, мечты и внутренние конфликты. Мы следим за их историями, сопереживаем им, а иногда словно видим в них отражение самих себя. Но за яркими образами, остроумными репликами и драматичными поворотами часто скрываются психологические паттерны, которые заслуживают более пристального внимания. Ведь на поверку может оказаться, что те, кому мы симпатизировали годами, являются вовсе не теми, кем кажутся.
Кэрри Брэдшоу («Секс в большом городе»)
Несомненно, Кэрри Брэдшоу — весьма харизматичный персонаж. Но чем больше времени проходит с момента выхода последних фильмов франшизы, тем больше появляется на просторах интернета фанатов, которые начинают понимать, что героиня Сары Джессики Паркер на самом деле всегда была самовлюбленным нарциссом.
В своих отношениях она часто демонстрировала такое поведение, которое, снимайся сериал сегодня, уже бы заклеймили как «токсичное». Равно как и со своими так называемыми «лучшими подругами» она также была крайне груба и эгоистична, попросту эксплуатируя их. Как минимум, для того, чтобы было потом о чем написать в своей колонке.
В частности, она всегда ставила свои интересы и проблемы выше их собственных. Так что даже когда ее, казалось бы, близкая подруга Шарлотта обручилась с Гарри, вместо того чтобы отпраздновать помолвку, Кэрри потратила чуть ли не весь вечер на размышления об очередной своей проблеме.
И вот дело доходит до первоначального взноса за квартиру, а вместо денег наша героиня, как известно, потратила все на обувь. Откуда же взять такую большую сумму, как не у Шарлотты, свадьба которой так и не состоялась?
«Почему ты не предложила мне денег?» — негодует Кэрри, имея в виду дорогое обручальное кольцо от Тиффани в 2,17 карата. Она ведь всегда и во всем поддерживала свою подругу! Разумный, полный любви ответ Шарлотты о том, что Кэрри — 35-летняя женщина, которой нужно самой заниматься своими финансами, оскорбляет последнюю до глубины души, и она в гневе покидает квартиру своей подруги.
В конце эпизода запуганная Шарлотта все-таки дарит ей кольцо и даже испытывает чувство вины за то, что сама не предложила ей 30 000 долларов в качестве первоначального взноса. Кэрри принимает кольцо и обещает обязательно все вернуть. Хотя в сериале ни разу так и не показали, чтобы она хотя бы выписала Шарлотте чек или что-нибудь в этом роде.
В любом случае, были и мнения от зрителей, которые сразу поняли, что смысл данного персонажа изначально был не в том, чтобы сделать из нее «пример для подражания», а в том, чтобы наоборот раскрыть и разоблачить подобных людей на экране. И хорошо, что все больше и больше людей начинают понимать это тоже. Кто знает, может, это однажды убережет кого-то от подобных «подруг» уже в настоящей жизни.
Белла Свон («Сумерки»)
Белла долгое время подавалась нам как романтическая героиня, жертвующая всем ради любви. Однако, если присмотреться, ее отношения с Эдвардом демонстрируют классические признаки абьюза, а ее отказ от всего человеческого ради вампира ставит под сомнение посыл о «великой любви».
Начать с того, что ее возлюбленный активно нарушает личные границы героини. Взять хоть тот факт, что он вторгается в ее комнату ночью без разрешения, наблюдая за ней во сне. В реальной жизни такое поведение считалось бы сталкингом. В фильме Белла воспринимает это как «акт любви».
Далее все становится только хуже, и мы уже воочию наблюдаем первые признаки установления контроля над своей жертвой и изоляции партнера. Белла буквально умоляет Эдварда сделать ее вампиром, несмотря ни на что. И даже игнорируя то, что она тем самым отказывается от своей семьи, от отца, который так ничего и не узнает о своей дочери.
Специалисты по отношениям называют связь Беллы и Эдварда токсичным примером для подростков, что может негативно повлиять на восприятие ими здоровых отношений. Такие модели поведения ни в коем случае не должны восприниматься как идеал любви.
Молодым людям важно помнить, что:
- Контроль ≠ забота
- Жертвенность ≠ любовь
- Отказ от себя, родных и близких ради партнера — это вообще нифига не здорово
Важно не романтизировать опасные модели отношений, а наоборот учиться у подобных историй. Важно смотреть на все не как на роман, способный вдохновить кого-то на «великую любовь», а как на поучительную историю — как делать (то есть любить) точно НЕ надо.
Рейчел Грин («Друзья»)
Возможно, мало кто помнит, но в пилотной версии сериала нам представили героиню как типичную избалованную «папину дочку», которая внезапно сбегает с собственной же свадьбы. Причем этот поступок выставлялся как смелый шаг в сторону свободы и самостоятельной жизни. Но на самом деле здесь скрываются более глубокие проблемы.
Рейчел никак не предупредила своего жениха о своих сомнениях, а решила устроить скандал прямо у алтаря. Это говорит нам о неумении брать ответственность за свои решения и справляться с трудными ситуациями как взрослый человек.
Этот ее поступок — не просто эффектный старт сериала, а своеобразный сигнал нам, зрителям. Прежде всего о том, что перед нами абсолютно незрелый, инфантильный человек, скрывающийся за милой внешностью. Немудрено, что все то же беганье и откровенное ребячество потом повторилось и в отношениях с Россом.
В целом она привыкла, что всю жизнь за нее решали другие: родители, жених, друзья. Так что когда что-то шло не так, она вовсе не спешила искать причины в себе. Вместо этого она годами обвиняла обстоятельства, других людей или даже «неподходящее время» за все свои неудачи, то есть банально перекладывала вину на кого и что угодно, лишь бы не разбираться в сути своих проблем.
Даже став со временем более самостоятельной, Рейчел нередко возвращалась к этой своей привычке. Та, словно тень, преследовала и оставалась с ней на протяжении всех сезонов. Тем интереснее было наблюдать за ее ростом.
Наверняка сценаристы нацеливались именно на создание подобного контраста в изменении своей героини. В реальной жизни такой человек разрушил бы любые отношения и отвратил бы многих людей от себя, оставшись в итоге у разбитого корыта.
Бри Ван де Камп («Отчаянные домохозяйки»)
Бри выглядит идеальной домохозяйкой: ее дом сверкает чистотой, а ужин всегда на столе ровно в назначенное время. Но за этим внешним совершенством скрывается глубоко травмированная женщина.
Некоторые зрители даже замечали в ее поведении черты психопатии, но на самом деле она просто человек с выраженными невротическими чертами. Так что одержимость порядком распространялись не только на дом, но и на все сферы ее жизни.
Следует понимать, что Бри стремилась контролировать каждую деталь не просто из-за какой-то там любви к порядку. Это просто было ее способом справляться с внутренними потрясениями. В каком-то смысле уборка и стремление к идеалу помогали ей удерживать хаос под контролем.
Бри всегда прятала истинные чувства за безупречной улыбкой. Как жаль, что она долгое время не понимала, что эта маска защищала ее не только от мира, но и от настоящей близости с людьми. Из-за этого ей и было сложно строить искренние отношения с родными, особенно с собственными детьми. Они просто не чувствовали тепла со стороны матери.
К счастью, Бри начала работать над собой. К концу сериала она восстановила отношения с детьми, научилась принимать их такими, какие они есть, и видеть в них самостоятельных людей, а не часть какого-то идеального образа имени себя.
Шарлотта Йорк («Секс в большом городе»)
Жизнь Шарлотты долгое время вращалась вокруг идеи идеального брака. Она искала того самого принца на белом коне, который сделал бы ее счастливой. И вроде бы все ничего, но за этой сказочной мечтой банально скрывался перфекционизм, стремление к контролю и страх одиночества.
Наверное, во всем сериале нет более романтичного персонажа, чем Шарлотта. Она искренне верила в чистую и вечную любовь, несмотря на череду неудач. Подчеркивала свое желание стать женой и матерью, мечтая о своем личном «И жили они долго и счастливо».
Для нее брак был не просто союзом двух людей, а символом успеха и стабильности. Она верила в сказку, где мужчина берет на себя все заботы, а жизнь наполняется радостными и безоблачными событиями. Но реальность редко соответствовала таким ожиданиям, и ее поиски идеального партнера часто заканчивались одним сплошным разочарованием.
Помимо этого, Шарлотта стремилась к идеалу не только в браке, но и во всем, что ее окружает. Она хотела контролировать каждую деталь — от своего внешнего вида до поведения окружающих.
Переломный момент наступил, когда она поняла, что идеальный брак — не решение всех проблем на свете. Отношения с Гарри были далеки от ее представлений о браке. Да и «принцем» его можно было назвать лишь с натяжкой. Однако именно этот опыт помог ей научиться принимать несовершенства и находить счастье в реальной жизни, а не в надуманных образах и стереотипах, навязанных извне.
Сьюзан Майер («Отчаянные домохозяйки»)
Сьюзан Майер вызывала смешанные чувства у многих зрителей. И не удивительно. С виду милая, добрая и непосредственная женщина, а вела себя весьма и весьма инфантильно. Она и правда часто пыталась избегать взрослых решений, что в итоге частенько приводило ее к хаосу и передрягам.
Ее импульсивность и отсутствие дальновидности создавали вокруг нее бесконечный поток нелепых ситуаций. Она то случайно поджигала дом, то попадала в неловкие моменты на свиданиях, то закатывала сцены на ровном месте.
В какой-то момент стало очевидно, что ее дочь была куда более взрослой и ответственной, чем она сама. Иронично, что в сериале именно ребенок заботится о матери. В то время как в нормальной жизни, казалось бы, все должно было быть ровно наоборот.
Сьюзан будто застряла в бесконечном круге повторяющихся ошибок. Она снова и снова попадала в одни и те же неприятности, но никак не могла извлечь из этого уроки. За очередным всплеском хаоса следовало короткое затишье, а затем — новый виток неразберихи.
Она клялась себе, что больше не окажется в любовных треугольниках, но неизменно возвращалась к тому, из чего, казалось бы, уже окончательно выбралась. Ее импульсивность и привычка не продумывать последствия наперед приводили к тому, что скандалы и драма стали неотъемлемой частью ее жизни.
При этом Сьюзан умела искренне извиняться. Многие из нас делают это ради формальности — дарят что-то в знак примирения или просто пытаются загладить все одними лишь словами. Сьюзан же действительно искренне раскаивалась. Что вовсе не мешало ей спустя какое-то время снова наступать на те же самые грабли.
Прю Холливелл («Зачарованные»)
Прю Холливелл, как мы помним, была старшей из сестер Холливелл. Что ж, не удивительно, что она взяла на себя слишком много ответственности и часто ставила интересы других выше своих собственных. С одной стороны, это делало ее сильной и бесстрашной героиней, достойной восхищения. С другой — превращало ее жизнь в бесконечную борьбу, в которой почти не оставалось места для нее самой.
Быть старшей сестрой — это не просто обязанность, а постоянная готовность подставить плечо, взять на себя чужие проблемы и следить, чтобы все вокруг оставались в безопасности. Когда они втроем остались одни, Прю пришлось быстро повзрослеть. Она не просто заботилась о Пайпер и Фиби — она буквально взяла на себя роль матери, порой загоняя себя до невозможного.
Ставить сестер на первое место стало для нее естественным, но в этом и крылась ее главная дилемма. С одной стороны, эта ответственность делала ее невероятно сильной героиней, достойной всякого восхищения. С другой — она так привыкла брать все на себя, что перестала замечать, как сильно сама порой нуждается в поддержке.
Прю жила с постоянным страхом потери. Ради семьи она была готова на все — рисковала собой, брала на себя больше, чем могла вынести, и порой забывала, что ее собственная жизнь тоже была под угрозой. Желание защитить сестер любой ценой стало для нее не просто привычкой, а смыслом существования.
Но со временем она поняла: любовь — это не только жертвы и контроль. Она научилась доверять своим младшеньким, дала им возможность самим принимать решения и быть сильными. Впервые за долгое время она позволила себе отпустить страх и осознала, что ее семья способна справиться и преодолеть любые невзгоды.
Энди Сакс («Дьявол носит Prada»)
На первый взгляд Энди может показаться милой и наивной девушкой, случайно попавшей в мир высокой моды. Но если присмотреться, именно она становится главной разрушительной силой, которая едва ли не способна разрушить всю с таким трудом выстроенную систему в модном журнале.
С самого начала Энди дает понять, что не воспринимает модную индустрию всерьез. Она приходит на собеседование в Runway — один из самых престижных журналов в мире — и прямо говорит, что мода для нее нечто глупое и пустое. Она даже не пытается разобраться в том, чем живет эта сфера, и явно смотрит на своих коллег свысока.
Но довольно быстро Энди осознает, что эта должность может стать для нее хорошим карьерным ростом. Несмотря на все свое презрение к индустрии, она без колебаний использует ресурсы Runway и людей вокруг себя, чтобы продвинуться вперед. Самым примечательным тому доказательством был случай, когда Эмили попадает в аварию и Энди без каких-либо колебаний занимает ее место в поездке в Париж.
При этом Энди жалуется на работу, но с удовольствием пользуется всеми привилегиями своей должности: доступом к лучшим дизайнерским вещам, посещением модных показов и мероприятий. И все равно продолжает считать себя выше «всего этого».
Ее лицемерие становится особенно очевидным, когда она, достигнув желаемого, просто разворачивается и уходит, даже не задумываясь о последствиях своего поступка. Получается, что главным «дьяволом» в этой истории была вовсе не Миранда Пристли, как мы полагали, а та самая «милая и наивная» девочка, которой мы так симпатизировали в начале.
Иногда мы и правда воспринимаем персонажей довольно однобоко, но стоит взглянуть под другим углом — и перед нами раскрывается совершенно другая история. Прямо как в следующих подборках: