8 героинь, чья экранная безупречность оказалась не более чем иллюзией

И вот дело доходит до первоначального взноса за квартиру, а вместо денег наша героиня, как известно, потратила все на обувь. Откуда же взять такую большую сумму, как не у Шарлотты, свадьба которой так и не состоялась?

«Почему ты не предложила мне денег?» — негодует Кэрри, имея в виду дорогое обручальное кольцо от Тиффани в 2,17 карата. Она ведь всегда и во всем поддерживала свою подругу! Разумный, полный любви ответ Шарлотты о том, что Кэрри — 35-летняя женщина, которой нужно самой заниматься своими финансами, оскорбляет последнюю до глубины души, и она в гневе покидает квартиру своей подруги.

В конце эпизода запуганная Шарлотта все-таки дарит ей кольцо и даже испытывает чувство вины за то, что сама не предложила ей 30 000 долларов в качестве первоначального взноса. Кэрри принимает кольцо и обещает обязательно все вернуть. Хотя в сериале ни разу так и не показали, чтобы она хотя бы выписала Шарлотте чек или что-нибудь в этом роде.

В любом случае, были и мнения от зрителей, которые сразу поняли, что смысл данного персонажа изначально был не в том, чтобы сделать из нее «пример для подражания», а в том, чтобы наоборот раскрыть и разоблачить подобных людей на экране. И хорошо, что все больше и больше людей начинают понимать это тоже. Кто знает, может, это однажды убережет кого-то от подобных «подруг» уже в настоящей жизни.