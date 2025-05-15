8 фантастических фактов о морских обитателях, которые кажутся выдумкой, но это чистая правда
Океан покрывает около 70% поверхности нашей планеты и является домом для более чем 200 000 видов. Среди всего этого многообразия встречаются создания с таким образом жизни и привычками, что даже представить трудно. Осьминоги с единственным шансом на продолжение рода, медузы, вызывающие опасных хищников и многое другое — именно благодаря подобным фактам к морской биологии не иссякает интерес.
Используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Рыба-попугай
Живут на коралловых рифах и питаются коралловыми полипами. Они буквально могут зубами перетирать камни, но к стоматологу им не нужно. Зубы, конечно, стираются от подобной «диеты», но растут всю жизнь. И именно благодаря рыбам-попугаям мы можем наслаждаться отдыхом на чудесных пляжах с коралловым песком. При такой «диете» выделения тоже никак не могут быть обычными. Рыбы выделяют песок, который как раз и выносится на пляжи, создавая невероятно живописный пейзаж. Хотя рыбы-попугаи и не единственные его «поставщики», их вклад в создание живописных тропических пляжей действительно значителен.
Морской дракон
Надо же, как всё устроено)) не долго мучились родители 🤣 а какой папа заботливый 🤣
Его тело обладает множеством «плавников», которые никак не помогают плавать. Плавание обеспечивают маленькие грудные и спинной плавники, позволяющие ему медленно передвигаться в толще воды. Зато все эти плавники незаменимы при маскировке, поэтому при движении этот конек выглядит как комок водорослей. Также он может менять цвет, но эта способность зависит от рациона, возраста и даже уровня стресса. Как и у других морских коньков, тут об икре заботится самец.
Когда приходит время малькам вылупляться, именно самец играет роль «акушера». Он трясет хвостом, потирает икринки о камни и водоросли, помогая потомству вылупиться. Такие «роды» могут длиться до двух суток. Но как только мальки рождаются, забота заканчивается. Отныне потомство само по себе. В качестве подспорья для выживания, маленькие коньки рождаются с желточным мешком, который дает им пропитание на первые несколько дней. А потом уже они готовы к самостоятельной охоте.
Сальпа
Это не рыбы, а так называемые планктонные оболочники. У сальп студенистое тело и всю жизнь они занимаются тем, что фильтруют воду в океанах, питаясь фитопланктоном. Но самое интересное в их жизни то, что только каждое второе поколение сальп обладает полом. Самцы и самки могут произвести бесполое поколение. Бесполые особи размножаются почкованием, создавая колонии гермафродитных сальп. Эти, в свою очередь, участвуют в половом размножении, производя бесполое поколение, и цикл повторяется.
Подобная схема размножения позволяет отфильтровать огромное количество фитопланктона. Отходы жизнедеятельности сальп тонут, уходя далеко на дно. Тем самым перенося столь необходимый углерод в глубокие слои океана.
Глубоководная медуза Атолла
У этой медузы есть функция биолюминесценции, то есть она может светиться в некоторых обстоятельствах, впрочем, это не удивительно, ведь обитает она на большой глубине, куда не попадает свет. Примечательно то, в каких обстоятельствах она светится — это происходит тогда, когда на нее нападают. Медуза начинает светиться, чтобы приманить опасных хищников, которых заинтересует ее обидчик. Из-за этих вспышек медузу прозвали «тревожным желе».
Глубоководный удильщик
А у мелководных удильщиков ака клоуновых у многих видов самка после спаривания съедает, если повезет, более мелкого самца.
Этим рыбам точно не известна идея полового равноправия. Самки проводят свою жизнь довольно насыщенно: повсюду плавают и охотятся. А вот самцы играют роль автостопщика, живущего свою лучшую жизнь.
Задача самца — найти самку. В этот момент он кусает ее и может остаться в таком положении на всю жизнь, постепенно сливаясь с ее организмом, даже с кровеносной системой. Всю жизнь он волочится за ней как паразит. Он полностью обеспечен питанием от самки, поэтому ему становятся не нужны глаза и в итоге самец полностью теряет способность видеть.
Осьминог Аргонавт
У этого вида самцы и самки тоже достаточно сильно отличаются. Самки вырастают до 10 сантиметров, в то время как самцы меньше их раз в пять — не более 2 сантиметров. И продолжительность их жизни тоже разная, ведь самцы буквально кладут жизнь на продолжение рода — у них есть всего одна попытка. Половым органом у осьминогов-самцов является специализированный щупалец — гектокотиль. И у этого вида все происходит довольно трагично. Ведь после оплодотворения этот щупалец буквально отрывается от тела самца. После этого самка будет трепетно заботиться о яйцах, пока не придет время малышам вылупляться.
Коричневополосая кошачья акула
Это достаточно небольшие акулы — длиной до метра, а живут вблизи дна, в основном в прибрежных и рифовых зонах. И могут обойтись без морской воды до 12 часов. Но это далеко не единственная их особенность. У самок этого вида есть возможность самостоятельно решить, когда производить потомство.
В одном из зоопарков сотрудники с удивлением узнали, что их акула беременна и родила акуленка Йоко. Фишка в том, что молодая мама уже несколько лет не контактировала с самцами. Существует два возможных объяснения подобному чуду рождения. Первое — у самок есть возможность воспроизвести потомство, используя только свои гены. И второе — они могут накапливать биоматериал от самцов до нескольких лет. И в нужный момент могут забеременеть без контактов с самцами.
Австралийская гигантская каракатица
Благодаря особым клеткам в коже каракатиц, они могут моментально менять свой окрас. И этот навык самцы используют на все сто, когда приходит время спариваться. Когда самец видит интересующую его самку рядом с другим самцом, ему приходится действовать. Той половиной тела, что обращена к конкуренту, он маскируется под окрас самок. Чтобы конкурент решил, что перед ним уже не одна дама, а две. Но на той части тела, что обращена к самке, он усиливает мужской окрас. И этот хитрый маскарад позволяет ему взаимодействовать со своим объектом страсти без вмешательства конкурента.
А тут у нас еще больше интересного о природе и животных:
Комментарии
Ничего практически не знала, очень познавательно и интересно 👍👍👍 и удивительно 😳
Была я знакома с одним таким глубоководным удильщиком😆 слава яйцам, недолго, прилипнуть не успел