8 фантастических фактов о морских обитателях, которые кажутся выдумкой, но это чистая правда

Его тело обладает множеством «плавников», которые никак не помогают плавать. Плавание обеспечивают маленькие грудные и спинной плавники, позволяющие ему медленно передвигаться в толще воды. Зато все эти плавники незаменимы при маскировке, поэтому при движении этот конек выглядит как комок водорослей. Также он может менять цвет, но эта способность зависит от рациона, возраста и даже уровня стресса. Как и у других морских коньков, тут об икре заботится самец.

Когда приходит время малькам вылупляться, именно самец играет роль «акушера». Он трясет хвостом, потирает икринки о камни и водоросли, помогая потомству вылупиться. Такие «роды» могут длиться до двух суток. Но как только мальки рождаются, забота заканчивается. Отныне потомство само по себе. В качестве подспорья для выживания, маленькие коньки рождаются с желточным мешком, который дает им пропитание на первые несколько дней. А потом уже они готовы к самостоятельной охоте.