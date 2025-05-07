18 человек, у которых и руки золотые, и креативность на месте
Фотоподборки
2 часа назад
У каждого из нас есть скрытые таланты: кто-то виртуозно вяжет, кто-то мастерит украшения, а кто-то превращает случайные вещи в настоящее произведение искусства. Пользователи сети показали, на что способны их руки и фантазия — и результат впечатляет.
«Моя витражные подставки для книг»
Кто-то сказал: «А давайте сделаем садового гнома!»
Мы пытались сделать гному лицо, но вышло так, будто он пережил три апокалипсиса.
«Однажды пишет теща и предлагает связать мне шапку. Через пару месяцев получаю обновку. Я сперва думал, что ребенку связала, но нет — это мне»
«Я связала браслет из чистого серебра»
«Мы завели бенгальского кота, который от безделья и переизбытка энергии уже лезет на любую вертикальную поверхность. В голову пришла идея достать ему бегательное колесо.»
«Сделала кошелек для монет в виде лягушонка»
«Сделала из полимерной глины бургер в виде черепашки!»
«Когда хотела просто спрятать косяк, а в итоге улучшила интерьер. Просто влюблена в результат!»
«Пошила сумку с белым львом, а вырезать львиный мех — это всегда самая трудоемкая и кропотливая работа»
«Интригующе-грациозная кошечка: изготовлена из редкой и ценной породы африканского дерева Венге»
«Изначально планировала шить маленького милого львенка, но в процессе работы что-то пошло не так»
Это то, как себя видит маленький милый львёнок.
Всем бояться. Хотя бы из вежливости
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«Сшила плюшевого паучка»
«Не было у меня горя — купила светящуюся пряжу. Пряжа странная, вязать тяжеловато, но пара экспериментов почти удались»
«Моя модель удильщика!»
«Я разработал и сам сделал это для моей сестры в качестве подарка. Просто мне всегда приятно создавать что-то для любимого человека»
«Моей бабушке 100 лет. Она так много сделала для меня, что я хотела хоть как-то ее отблагодарить. Поэтому я сделала ей это. Пончо»
Фото на превью TAPAHTAC4x4 / Pikabu
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