18 человек, у которых и руки золотые, и креативность на месте

У каждого из нас есть скрытые таланты: кто-то виртуозно вяжет, кто-то мастерит украшения, а кто-то превращает случайные вещи в настоящее произведение искусства. Пользователи сети показали, на что способны их руки и фантазия — и результат впечатляет.

«Моя витражные подставки для книг»

Кто-то сказал: «А давайте сделаем садового гнома!»



Мы пытались сделать гному лицо, но вышло так, будто он пережил три апокалипсиса.

«Однажды пишет теща и предлагает связать мне шапку. Через пару месяцев получаю обновку. Я сперва думал, что ребенку связала, но нет — это мне»

«Я связала браслет из чистого серебра»

«Мы завели бенгальского кота, который от безделья и переизбытка энергии уже лезет на любую вертикальную поверхность. В голову пришла идея достать ему бегательное колесо.»

«Сделала кошелек для монет в виде лягушонка»

«Сделала из полимерной глины бургер в виде черепашки!»

«Когда хотела просто спрятать косяк, а в итоге улучшила интерьер. Просто влюблена в результат!»

«Пошила сумку с белым львом, а вырезать львиный мех — это всегда самая трудоемкая и кропотливая работа»

«Интригующе-грациозная кошечка⁠⁠: изготовлена из редкой и ценной породы африканского дерева Венге»

«Изначально планировала шить маленького милого львенка, но в процессе работы что-то пошло не так»

«Сшила плюшевого паучка»

«Не было у меня горя — купила светящуюся пряжу. Пряжа странная, вязать тяжеловато, но пара экспериментов почти удались»

«Моя модель удильщика!»

«Я разработал и сам сделал это для моей сестры в качестве подарка. Просто мне всегда приятно создавать что-то для любимого человека»