8 приемов, которые используют те, кто реально умеет обращаться с нейросетями

Если задача непростая, попробуйте попросить нейросеть сначала «поразмышлять», а уже потом делать действия. Такой подход называется ReAct — то есть Reason + Act (размышление и действие). Это помогает не просто получить ответ, а пройти путь логических шагов.

Пример: «Давай сначала подумаем, как это можно решить, затем найди нужную информацию и после этого сделай вывод».

Этот подход полезен, если нужно, например, проанализировать ситуацию, найти ошибку или принять решение на основе нескольких факторов.