8 обидных ошибок в прическе и макияже, которые накидывают нам годков

С возрастом губы становятся тоньше. И частые ошибки в макияже в данном случае — неправильно подобранный оттенок помады и матовые текстуры. Но вернуть губам объем и красоту можно и без уколов красоты.

Нужно всего лишь подобрать правильные косметические средства. Найдите карандаш, который по оттенку будет близок к естественному цвету губ. Аккуратно пройдитесь им по контуру, а губы покройте блеском или маслом.

Если же хочется добавить немного цвета, то лучше всего использовать светлые и розовые оттенки — они придадут лицу яркости и свежести. А вот помады темных цветов для этого совершенно не годятся.