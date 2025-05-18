8 обидных ошибок в прическе и макияже, которые накидывают нам годков
Удачный образ — залог уверенности в себе. Но иногда неудачная прическа или плохой макияж могут испортить настроение и даже добавить возраста. Разбираемся, какие ошибки стоит избегать, чтобы всегда выглядеть безупречно.
Краситься матовой помадой
С возрастом губы становятся тоньше. И частые ошибки в макияже в данном случае — неправильно подобранный оттенок помады и матовые текстуры. Но вернуть губам объем и красоту можно и без уколов красоты.
Нужно всего лишь подобрать правильные косметические средства. Найдите карандаш, который по оттенку будет близок к естественному цвету губ. Аккуратно пройдитесь им по контуру, а губы покройте блеском или маслом.
Если же хочется добавить немного цвета, то лучше всего использовать светлые и розовые оттенки — они придадут лицу яркости и свежести. А вот помады темных цветов для этого совершенно не годятся.
Подводить нижнее веко
Если вы подводите глаз только на нижнем веке, то автоматически уменьшаете и утяжеляете его. Чтобы этого избежать, подводите глаз сверху и снизу тонкой линией, аккуратно растушевывая карандаш коричневыми тенями. Тушёвку лучше всего уводить к виску, так глаз станет вытянутым и выразительным. Завершающим штрихом станет бежевый или белый карандаш на нижней слизистой, это поможет освежить взгляд.
Избегать челки
Возможно, для многих челка — это что-то из времен бурной юности и экспериментов с внешностью. В более солидном возрасте она может казаться несерьезной. И очень зря. Дело в том, что челка — один из самых простых способов не только обновить прическу, но и сбросить десяток-другой лет.
С ее помощью можно подчеркнуть глаза и выделить черты лица. Главное — выбирать не прямую челку, а длинную, объемную и многослойную. Еще один хороший вариант — челка на бок.
Игнорировать контур губ
Когда речь заходит о цветовой коррекции лица, многие в основном уделяют внимание зоне под глазами и высыпаниям или пигментным пятнам. Но вот про губы забывают. А ведь с помощью консилера можно существенно преобразить улыбку и омолодить лицо.
Нужно всего лишь приподнять уголки губ с помощью консилера. Таким образом визуально будет создаваться эффект свежего и улыбчивого лица.
Наносить румяна и скульптор после тонального крема
Многие женщины сначала наносят на лицо тональный крем и только потом используют контурирующие средства и румяна. Методика в целом правильная, но если совершать действия в обратном порядке, эффект будет круче.
Некоторые визажисты рекомендуют сначала делать контуринг и потом уже наносить тональное средство — получится омолаживающий «влажный» макияж. Румяна и скульптор будут очень натурально проглядывать сквозь тон и придавать лицу естественности.
Избегать причесок
Аккуратно уложенные волосы — это здорово, но некоторые нехитрые прически открывают кучу возможностей. Например, высокий хвост может создать потрясающий лифтинг-эффект и немного подтянуть лицо без всяких оперативных вмешательств. Небрежные прически вроде пучков тоже хороши, ведь легкая неаккуратность придаст образу молодости и дерзости.
Закреплять макияж пудрой
Многие, наверняка, привыкли закреплять макияж пудрой. Если говорить об уже не юной коже, то таким образом можно получить эффект стянутости и сухости. Кроме того, пудрой можно подчеркнуть даже самые мелкие мимические морщинки. Визажисты рекомендуют использовать спрей для закрепления макияжа.
Использовать сияющие тени взамен матовых
Матовые тени — идеальный выбор на каждый день как для создания сдержанных повседневных образов, так и для эффекта дымчатых глаз. При правильной технике они подойдут и в офис на деловую встречу, и на торжество.
Часто мерцающие текстуры требуют сноровки, ведь они легко могут подчеркнуть текстуру кожи век и утяжелить взгляд. В то время как с матовыми легко справится даже новичок.
Теперь вы знаете, какие ошибки в макияже и прическе стоит избегать. Но добавить возраста может не только неудачный образ, но и ваш гардероб. Чтобы вы не ошиблись с выбором нового лука, читайте нашу другую статью: