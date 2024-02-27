9 ошибок, из-за которых даже хорошие волосы быстро превратятся в солому

Многие женщины мечтают о длинных и густых локонах. Для этого они правильно питаются, пьют витамины, используют кучу полезных средств, а волосы все равно не хотят расти, секутся и их приходиться отрезать. И тогда погоня за роскошной шевелюрой начинается сначала. Причин у этого может быть много, но одна из них — совершение мелких ошибок в ежедневном уходе.

1. Не использовать защиту от солнца

Несмотря на то, что волосы состоят из мертвых клеток, они нуждаются в защите от солнца, как и кожа. Если не использовать специальный спрей или масло с УФ-защитой, волосы могут стать сухими и ломкими. Кроме того, влияние солнечных лучей может привести к выгоранию и преждевременному появлению седины.

2. Пересиживать в масках для волос

Многие, вероятно, хотя бы раз передерживали маску на волосах. Интуитивно кажется, что если проходить с ней 40 минут, а не 20, как рекомендует производитель, то пользы будет минимум в два раза больше. Но это так не работает. На деле после таких процедур волосы станут сухими и ломкими. Если это не специальное ночное или несмываемое средство для волос, то бессмысленно держать его на голове дольше 20 минут.

3. Вытирать волосы махровым полотенцем

В каждой квартире найдется не одно махровое полотенце. Они кажутся удобными и мягкими, однако совершенно не подходят для волос. Дело в том, что они слишком абразивные. Ворсистая ткань может повреждать и травмировать волосы. В качестве альтернативы можно использовать вафельные полотенца или полотенца из микрофибры. Кроме того, во время сушки не стоит тереть и агрессивно выжимать волосы. Вместо этого аккуратно отожмите основную воду и промокните шевелюру полотенцем.

4. Считать все средства для роста волос разводом

«Мой прогресс за 2 года. Я использовала всего одно средство — розмариновое масло».

Многие записывают средства для роста волос в число бесполезных. Мол, они только кошелек разоряют, а волос от них не прибавляется. Рынок действительно переполнен подобными продуктами, но не все они бесполезны. Так, например, розмариновое масло действительно помогает отрастить волосы. Было проведено исследование, которое доказывает, что его действие похоже на действие миноксидила. А миноксидил — это средство против выпадения волос, чья эффективность неоднократно доказана.

5. Спать с распущенными волосами

Локоны могут страдать, если вы много ворочаетесь в кровати. Во сне мы постоянно пережимаем волосы, из-за этого они легко повреждаются и приобретают нездоровый вид. Эту неприятную проблему решают обычные косы, которые нужно заплести на ночь. Так трение волос о подушку уменьшится, они станут менее ломкими. Кроме того, утром будет легче расчесаться. Еще больше защитить волосы помогут атласные ленты — ими нужно плотно обернуть косы. В таком «чехле» локоны будут в полной безопасности.

6. Не очищать кожу головы и волосы

Все средства для волос со временем начинают забивать поры кожи головы. Избавиться от проблемы можно разными способами. Специальный пилинг или скраб поможет бережно очистить кожу головы. Если вы хотите очистить длину волос, воспользуйтесь шампунем глубокой очистки. Но имейте в виду, что, в отличие от обычного шампуня, это средство лучше не наносить на корни.

7. Не расчесывать волосы перед мытьем

Особое внимание этому шагу стоит уделить, если в волосах есть спутанности и колтуны. Нанесите на них средство, которое обеспечит легкое скольжение, аккуратно прочешите и распутайте длину. Этот прием подходит и прямым волосам, и тем, что немного вьются. Однако если у вас сухой и кудрявый волос, то лучше всего расчесываться уже во время водных процедур, предварительно нанеся кондиционер.

8. Мыть волосы по всей длине

Многие люди уделяют много внимания именно длине волос. Всячески их перекручивают, трут и пытаются вымыть грязь, словно стирают испачканную вещь. Такой подход в корне неправильный. Тщательно мыть нужно только кожу головы, а полотну волос для очищения будет достаточно стекающей пены. Кроме того, наносить шампунь нужно подушечками пальцев и как бы втирать его в кожу головы. Для достижения максимального результата многие рекомендуют промывать волосы дважды.

9. Полностью полагаться на средства для ухода

Одна из сотрудниц нашей редакции проверила на себе, как меняется качество волос в зависимости от ухода. На первом фото она помыла волосы привычным способом, воспользовалась дорогим стайлинговым средством и высушила волосы феном. С ее слов волосы все равно остались сухими, а укладка не выглядела хорошо. На втором фото она вымыла голову прохладной водой и подсушила феном только корни. Основная длина высохла естественным путем. На концы нанесла немного масла. Волосы стали как после салона — блестящие и шелковистые.