9 случаев, когда киношники нагло нам врали и даже не краснели

Однако это неправда. В действительности такое развитие событий было невозможным. Новоприбывшие девушки в течение нескольких лет находились в отдельной части гарема, где проходили длительное обучение.

Таким образом, даже случайная встреча с правителем была полностью исключена, не говоря уже о непрофессиональном танце Хюррем на празднике. Такого не могло быть. Подробнее - в следующем пункте.