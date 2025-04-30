У меня бывало. В детском саду 😅🤭 Пришлось перед тихим часом придумывать историю для воспиталки, что холодно же, мама сказала спать в колготках. Так удалось сохранить достоинство! Как у такого бесхитростного ребенка хватило смекалки — до сих пор не знаю. Но с тех пор усиленно слежу за комплектацией 😂
9 случаев, когда киношники нагло нам врали и даже не краснели
Создатели околоисторических фильмов делают столько киноляпов, что образованные люди хватаются за головы. Это касается как отношений между историческими личностями, так и обычаями того времени и особенно манерой одеваться. Ведь иногда художники по костюмам одевают героев на современный лад, и даже не подозревают, какой это был разврат по меркам прошлого.
Ненависть между Хюррем и Валиде
В сериале "Великолепный век" нам показывают, что любимица султана Хюррем практически с самого начала была в конфликте с матерью Сулеймана - Валиде-султан. Конечно, что там на самом деле творились в гареме - сказать сложно. Но у историков есть другая версия, которая кажется весьма правдоподобной.
Действительно, султан был так очарован Хюррем, что проводил время лишь с ней, забыв про других наложниц. Тогда девушки объединились вокруг черкешенки Махидевран против выскочки.
Хюррем не смогла бы одна противостоять им, и тут появляется жирное "но". Хюррем была подарком Валиде и матери султана нравилось то, что ее подарок пришелся сыну по вкусу. Так что она покровительствовала Хюррем, и никто в гареме не смел идти против Валиде. Таким образом, на самом деле Хюррем не вступала в конфликт со свекровью.
Приглашение на хальвет
В сериале показано, что главная героиня почти сразу после попадания в гарем встретилась с султаном в коридоре дворца. Ее поведение заинтересовало Сулеймана и он вскоре позвал ее в свои покои на хальвет.
Однако это неправда. В действительности такое развитие событий было невозможным. Новоприбывшие девушки в течение нескольких лет находились в отдельной части гарема, где проходили длительное обучение.
Таким образом, даже случайная встреча с правителем была полностью исключена, не говоря уже о непрофессиональном танце Хюррем на празднике. Такого не могло быть. Подробнее - в следующем пункте.
Танец Хюррем
В сериале девушек начали обучать искусству восточного танца буквально за несколько часов до начала праздника. И это выглядит, мягко говоря, странно. В реальности обучение в гаремной школе, включая танец живота, проходило под руководством настоящих учителей, а не евнухов. К тому же, разве можно научиться танцевать за несколько часов?
На танец Хюррем вылились много критики. Но пусть Мерьем Узерли и не показывает внушительных хореографических успехов, зато фанатам сериала ее выступление понравилось. А вы как относитесь к танцу Хюррем?
Корсет сразу на тело
Мы поговорили об Османской империи, а теперь перенесемся в — Англию. Есть красивый костюмированный сериал «Тюдоры». Но это настоящий триггер для искусствоведов.
«Бывало ли у вас когда-нибудь такое чувство, что вы оделись и забыли надеть нижнее белье?», — шутят историки. Корсет не носили сразу на тело, должна была быть нижняя рубаха. Но, конечно, все эти наряды тогда не смотрелись бы столь эффектно.
Распахнутая рубаха у мужчин
Что касается мужчин, обычно киношники любят одевать их в нижние рубахи, но есть нюанс. Почему-то они распахнуты чуть ли не до пупа.
Возможно, именно Джозеф Файнс из фильма «Влюбленный Шекспир» стал причиной появления этого клише.
Большую часть картины он проводит, разгуливая с распахнутым камзолом, выставляя напоказ свою нижнюю рубаху и щедрое «декольте». В те времена это выглядело примерно так же вызывающе, как расстегнутая ширинка сегодня.
Распущенные волосы у замужней
Ободок на голове Анны Болейн не просто так назывался «французский капюшон». Распущенные волосы актрисы выставлены напоказ, но на самом деле к ободку крепилась ткань, закрывающая шевелюру.
Раньше распущенные волосы девушки носили до замужества — это был символ невинности, видеть такое на жене короля как минимум странно.
Неприкрытая голова
Конечно, "Красавица и чудовище" - это сказка, и все же. Мы видим Белль без головного убора, что выглядит красиво, но исторически сомнительно.
Создатели, похоже, упустили важную деталь: в те времена появляться на людях с непокрытой головой могли лишь женщины, игнорирующие общественные нормы. Может, не просто так Белль называли странной? Ведь «Сказка о красавице и чудовище» была написана ещё в 1740 году, когда правило прикрывать волосы на публике никто не отменял.
Ножны на спине
В сериале «Ведьмак» и множестве фильмов о Средневековье персонажи эффектно носят мечи за спиной. Однако на самом деле это очень непрактично по простой причине: сложно вслепую вытаскивать и вкладывать острый меч в ножны.
Будете на фестивале реконструкции - обратите на это внимание.
В пустыню без головного убора
В фильме «Мумия» героиня Эвелин готовится пересечь пустыню на верблюде. Однако одета она так, как будто собирается исполнить танец живота. Ни головного убора от солнца, ни плотного платка, чтобы замотать лицо в случае песчаной бури. Странно, что спутники не предупредили девушку о том, как надо одеться.
Комментарии
В пустыню без головного убора да. А как вам Ночной Дозор зимними ночами без шапок?