Дочь Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека закончила школу, и звездная мама не смогла сдержать слез на выпускном

Сейчас именно та пора, когда старшеклассники расправляются с экзаменами, ждут выпускной в конце июня и готовятся сказать "прощай, школа". И знакома вся эта суета не нам одним: дети знаменитостей тоже взрослеют, и их родители точно так же роняют слезы, глядя, как ребенок вступает во взрослую жизнь. Вот и Дженнифер Гарнер не смогла сдержать эмоции на выпускном дочки.

«Скажите мне, что у вас дочь-выпускница, не говоря, что у вас дочь-выпускница»

Так подписала эту эмоциональную фотографию Дженнифер. Вайолет, ее старшей дочери, уже 18, и для нее недавно началась взрослая жизнь. Разумеется, для каждой мамы это невероятно трогательный момент.

У Дженнифер Гарнер трое детей — Вайолет, Серафина и Сэмюэл (он младший ребенок в семье). Отец всех троих — Бен Аффлек, и, несмотря на развод, бывшие супруги остаются хорошими родителями для дочерей и сына и часто проводят время вместе.

Какой была реакция Бена Аффлека на выпускной дочери

На фото, которые выложила Дженнифер Гарнер в соцсетях, отца Вайолет не видно, и никто не знает, пришел ли он поздравить дочку с выпуском из школы. Интересно, сумел бы он сдержать слезы, глядя на взрослую дочь? А может, он и так прослезился, даже если не присутствовал лично? Впрочем, есть мнение, что у Бена Аффлека и с нынешней семьей хватает забот из-за плотного графика Дженнифер Лопес. Говорят, его даже видели без обручального кольца.

Другие звездные мамы поддержали Дженнифер Гарнер

ANGELA WEISS/AFP/East News

В комментариях к ее посту отметилась актриса Риз Уизерспун. Она написала: "Знаю, дорогая. Ты проделала потрясную работу как мама. Я рядом, я всегда поддержу тебя и обниму". Гвинет Пэлтроу написала: "Я с тобой!" Что ж, дети знаменитостей все равно такие же дети для своих мам, и родителям всегда грустно отпускать их из гнезда.

А вот как выглядит старшая дочь Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека

ROBERTO SCHMIDT/AFP/East News

Это не фото с выпускного — их пока никто публично не показывал, — но можно запросто представить эту девушку в подобном красивом платье рядом с другими выпускниками. И, может, с короной на голове — мы бы ее выбрали королевой выпускного бала.

Звездные дети вообще растут удивительно быстро. Вот сын Памелы Андерсон, казалось бы, недавно у мамы на руках сидел, а вон какой красавец вырос — сами посмотрите.

Фото на превью ROBERTO SCHMIDT/AFP/East News