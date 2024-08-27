Если уж судьба решила, что у вас будет кот, вы вряд ли этого избежите. И вот 20+ историй об этом

Животные
3 часа назад

Коты посланы на нашу планету, чтобы смягчать мурлыканьем наши суровые сердца и избавлять нас от скуки с помощью бодрящих кусей. А тем, кто еще не укотовил пушистика, помогает сама судьба: в их жизни внезапно появляется тот, кого можно любить беззаветно и все-все прощать, даже ночные тыгыдыки. Вот несколько историй о том, как это произошло.

  • Зимнее серое утро. Жена красится, я готовлю завтрак, дети собираются в школу — все как обычно. Звонок в дверь. Открываю — стоит какой-то дед. Спрашивает: «Твое?» А в руках котенок, совсем маленький. Отвечаю: «Нет, дедуль, не мое». А он заявляет: «Ну раз не твое, пойду выброшу». Я испугался и говорю: «Ты что, зима же... Не надо, давай сюда». Дети счастливы, жена ворчит. После работы купил лоток и миски, подхожу к дому и вижу — еще два соседа с такими же лотками домой идут. © ksenobianinSanta / Pikabu
  • Муж заехал к знакомому. А когда уезжал, тот ему в машину кинул облезлую и хромую кошку. И сказал: «Завези куда-нибудь. Соседи съехали, а кошка к нам прибилась. Мы ее гоняем, а она не уходит». Теперь это глава нашего кошачьего прайда. Хромота за год прошла. Имени так и не появилось. Бабушка кошка. © Lothm2 / Pikabu
  • Наш кот привел зимой очень худого кота, тот еле держался на ногах. Приютили, откормили. Хоть оба они были взрослыми, но никогда не дрались, делились друг с другом едой. Спасителя звали Тихон, а спасенного — Барсик. Тот же Тихон брал у папы рыбу, привезенную с рыбалки, и относил соседскому коту Фимке, хозяева которого не кормили его. Тихон был очень боевой кот, дрался с собаками, уходил в загул на недели, но очень был добрый. © Prohorlinna55 / Pikabu
  • Ездил по работе и в одном месте сотрудники говорят: «Нам котеночка подкинули, нужен?» Я: «Не-ет, что вы, какая кошка!» И тут выбегает это мелкое чудо с явными претензиями в мой адрес: «Как это я не нужна?!» © Syktyvkarrr / Pikabu
  • Ко мне кошка пришла через форточку ночью, съела еду кота и скрылась. Потом пришла в метель, просилась, висела на оконной сетке и орала благим матом. Я впустила, и с тех пор она так и жила. Но в туалет принципиально ходила на улицу. Иногда с улицы приносила мышек, а один раз принесла горбушу уже разделанную, где взяла — неизвестно. Ближе к старости на улицу уже не ходила, стала обычной домашней кошкой. © Gordost / Pikabu
  • У нас было целых 2 истории с котами. Первая: вечер, звонок в дверь. На пороге две девочки, лет 6-8, в руках котенок мелкий: «Здравствуйте, вам котик не нужен? Мы на улице нашли, хотели забрать, а мама домой с ним не пускает. Возьмите, пожалуйста, он точно хороший». Растаяли мы. Взяли. Вторая: вернулись из отпуска, заходим в подъезд с чемоданами. А в подъезде — котенок. Мяукает, грязный, голодный. За нами поднимается по ступенькам, орет. Мы дверь открыли, а он вперед нас забежал. «Ну заходи, конечно, мы не против», — вздохнула мама. Отец машину ставил и знатно офигел, когда зашел и увидел нового жильца, но тоже рукой махнул — котик нашел себе добрых человеков. © Annida.d / Pikabu
  • Друзья поехали на отдых в Египет, и в их отеле на клумбе кошка окотилась. Но в таком раннем возрасте котят нельзя было перевозить. Друзья купили новую путевку в тот же отель, приезжают, котят нет — выперли с территории отеля. Друзья попросили их вернуть, объяснили, что приехали специально за ними. Теперь три египетских кота живут и радуются жизни уже 7 лет. © Bobr12 / Pikabu
  • Сидят два моих пса. Между ними, хвост морковкой, проходит рыжий котенок и уходит в дом. Песели переглянулись: «Ты видел? Видел?!» И рванули в дом. Котенок уже улегся на диван и свысока глянул на стаю. Пришлось вмешаться, а то бы псы его сожрали. Жена — яростная собачница, котов терпеть не может. Поэтому кот объектом своей любви сделал жену. Оказался на редкость смышленым: следил за детьми следил, не пускал в опасные места, а плачущего сына всегда успокаивал. © user4751823 / Pikabu
  • Я на работе. Звонок от жены, чуть не плачет: «Тут в подъезде кошка. Соседи сказали, что живет уже неделю. Давай возьмем». «Давай». Через неделю: «Я была у подруги, у нее кот на передержке, кочует по людям, а насовсем никто брать не хочет. Мне его так жалко, он такой понурый сидит, как будто понимает, что никому не нужен». Нужен. Нужны. 4 года с нами. © Unknown author / Pikabu
  • Проснулась я утром, а ноги чем-то придавило. Я в доме одна, муж в командировке. Лето, жарко, второй этаж, балкон настежь. Гляжу — кошка не просто спит у меня в ногах, а еще и разлеглась пузом кверху, как у себя дома. Опросила соседей, никто не признался. 13 лет с нами Катька прожила. Эх... Пусть ей на радуге кошачий боженька подсыплет корма. © eternidade / Pikabu
  • Решили мы пожениться. Места в ближайших ЗАГСах были заняты, поэтому выбрали один в 140 км — 2,5 часа в дороге. Приехали, а паспорта моего нет! Заходим в ЗАГС, сообщаем неприятную весть. Обещаем вернуться через 5 часов. Забираем паспорт, снова едем. Расписались. Едем обратно, теперь уже с женой! Останавливаюсь на середине дороги зайти в лес (санузла в ЗАГСе не было). Отхожу от авто и вижу картину: кошка крадется за мышью. Прыгает, промахивается, в глазах отчаяние. Подходит ко мне, жалобно мяукает. Худая, дрожит. Не смог я ее оставить. Приношу ее жене. Кошка осваивается моментально, прыгает на колени, начинает мурлыкать. Впереди медовый месяц, оставить кошку не с кем, договариваемся отвезти в платный приют. Смотрю на жену, и по ее глазам понимаю, что приюта не будет. Назвали мы ее Дусей. Через несколько дней мы на авто поехали в путешествие. И Дуся с нами! © Ottertrips / Pikabu
  • Сидела в кафе с приятельницей. Зашел котенок, залез ко мне на руки и попытался утащить сыр у меня из рук. Спит вон у меня в ногах, королевишна наша! © Lesia400 / Pikabu
  • В декабре я начала вышивку бисером — на картине изображен ангел, целующий рыжего котенка. Через 3 дня мне позвонил сын из соседнего города и сказал, что к нему из подъезда в квартиру забежал рыжий котенок. А в конце декабря котенок уже был у меня. Точно такой же, как на картине. Чудеса! © Unknown author / Pikabu
  • Довелось мне по работе спасать котенка, который каким-то образом попал внутрь пустотной стены здания. Сообщили, что уже несколько дней слышно мяуканье из стены. Приехали, послушали, хм, стена таки мяукает. Выломали кусок и аккуратненько извлекли напуганного котенка. Голодный, замученный, весь в мусоре, месячный котенок отправился со мной домой. Отмыл его, отогрел и назвал Плюх. Мой кот принял его как брата. © Perevalka / Pikabu
  • На заднем дворе нашего дома соседская мамаша-кошка перепрыгивала забор, таская свое потомство по всей округе, выронила одного котенка и почему-то решила не возвращаться за ним. Пацан был обнаружен по жуткому ору — я тогда сильно удивилась, что котята могут так орать. Выкормила его из шприца, и теперь он горячо любим. Историю про кошку и ее потомство узнали почти через год от соседей, потому что у них во дворе обнаружился очень похожий кот — как выяснилось, брат нашего. © nykaktebe / Pikabu
  • Я разговаривала с приятельницей на улице, а котенок возник возле наших ног, как с неба свалился. Страшненький, сопливый, с больными глазами. Рядом бегал мой пес Беляш, который тут же кинулся на пришельца с лаем. Кот не пустился наутек, а прижался к моим ногам с обреченным видом. Я ругнулась на Беляша и, распрощавшись с приятельницей, пошла домой. Котенок потрусил за мной. Мои выстраданные обещания не заводить больше никогда никаких котов пошли, как говорится, псу под хвост... Вылечили его, с Беляшом дружит, дома не пакостит. Вот только наесться никак не может. © staloweselo / Pikabu
  • Ко мне пришла подруга и говорит: «У тебя в подъезде кто-то мяукает жалобно». Я вышла, пошла на звук и обнаружила маленького котенка. Занесла домой, показала коту, ему видимо, тоже стало его жалко — начал обнюхивать, вылизывать, ни на шаг не отходит. Отправила фотку мужу, пишу: «Видимо, у нас кошка». Он, счастливый, летит домой. Отнесли к ветеринару, вылечили. Теперь красавица! © Stosha*** / Pikabu
  • Мечтали о своем доме. Договорились с мужем - будет свой дом, подберем уличного котенка. Подарим детенышу нормальную жизнь. Завтра завершение сделки покупки дома. Выхожу ворота закрыть, под ноги бросается дохлый, дрожащий и чуть живой комок. Ну не судьба ли? Сидит Лизка, греется под батареей, через пару дней в новый дом. Дружной толпой. © tibrisi / Pikabu
  • Я не выбирал кошку, она сама меня выбрала и живет с нами уже лет 8. Просто зашла в маршрутку, залезла мне на плечо, и мы поехали домой. Поменяла с нами две съемные квартиры и первой зашла в наш собственный дом. © Yurig / Pikabu
  • После ухода нашего кота не могли на других смотреть. Даже в мыслях не было брать хоть кого-то. Пока на улице не встретилась нам кошка. Просто подошла к мужу, говорит: "Я вам нужна?" Муж: "Не нужна, спасибо, вот вам еда". Так было и на следующий день. На третий день договорились, что если будет на том месте, забираем. Но кошечки не было. Тогда муж взял и позвал в пустоту. И видит - летит на бреющем полете. Оказалась умная и сообразительная. © venna / Pikabu
  • В апреле пошли гулять на даче, холодрыга. У мусорного контейнера услышали ор. Видим - ползет в нашу сторону пушистая кучка. В охапку и срочно греть-кормить. Решили, что как только смогут сами кушать, будем пристраивать. К ветеринару отвезли, он пошутил: «Не смотрите им в глаза и не давайте имен. Иначе не заметите, как у вас будут жить четыре кота». Мы, конечно, посмеялись. И вот. © AlitaAn / Pikabu
  • А мы нашу Кошку отжали. Я и муж тогда жили в коммуналке, вместе с соседом. До нас в нашей комнате жила девушка. Она завела кошку, а потом уехала на родину и попросила соседа за ней следить. И никто ничего про эту девушку не слышал года два. А мы уже так к Кошке привыкли, что когда хозяйка вернулась, муж ей популярно объяснил, почему это больше не ее кошка. Ну как такую бросить? Не могу понять. Я никогда не знала ее котенком, но вроде бы ей было 2 года, когда мы встретились. Значит, сейчас ей 11. © Olga M / ADME
  • Качались с девушкой на качелях, и какой-то кот подошел и уселся к ней на колени. Я ему сказал: «Если пойдешь со мной до дома (метров 700 по дворам), то будешь с нами жить». И он пошел. Уже лет 10 со мной: не агрессивный, интеллигентный, мышей ловит, гладить дает себя редко, ест в меру. А позже он сам приютил котенка: показал рыжей мелочи, как стучать в окно, чтобы его впустили. Так и живут. © user8667804 / Pikabu
  • Я случайно заказала котенка у деревенского кота! Прогуливалась с ребенком, и к нам привязался котяра. Бежал впереди коляски с дальнего конца села до нашего двора. Я была не против такой компании, даже сфоткала его. А через 8 месяцев после моей прогулки к нам пришел больной котенок. Утро, 0 градусов, дождь. Муж открывает гараж, а на улице, весь мокрый, сидит он. Пустили в гараж, покормили. Наши кошки фыркали на него, а он мурлыкал из последних сил и не собирался уходить. Муж колол ему антибиотики, котенок пошел на поправку. Хотели отдать его, но со временем так прикипели, что не захотели разлучаться. Когда ты своими руками вытаскиваешь с того света животинку, делаешь уколы в тощие лапки, уже не хочется его отдавать. Из гадкого утенка он преобразился в прекрасного сибирского кота! И как-то при чистке памяти в телефоне я нашла фото с тем деревенским котом, который проводил меня до дома. Уши, лапы, хвост, цвет шерсти — да это же батя нашего Барсика! Выходит, я в тот день заказала у него котенка с доставкой до двери! © injango / Pikabu
  • Когда мы съехались с тогда еще будущим мужем, то задумались о коте. У меня было только одно условие: не покупать! Сначала муж забрал британца у дамочки, которая хотела заниматься разведением, но бизнес не пошел. Так у нас появился Тимоша. Мы решили, что ему скучно одному. Я мониторила приюты в поисках котенка-подростка и увидела ее — очень грустную, толстенькую, старенькую и никому не нужную. Решила — пусть доживет в тепле и уюте старушка. Моя любовь, моя Бобоня. А как-то мы поехали в путешествие. Выхожу из машины и тут, дожираемый блохами — котенок. Как вы поняли, он поехал с нами. А потом я как-то вышла в магазин, а там еще кот. Забрали. И пришла зима, и из-под машины на меня смотрят два глаза. Вздохнула я, и тоже взяла. Теперь он самый наглый из всех наглых. А один раз выхожу из дома, а там кошечка — просто скелетик. Спустя год так и не подросла. Так и зовем ее Маленькая. Муж смеется, что меня опасно из дома выпускать. Всем добра и кота! © evgenyapik / Pikabu
  • В нашей семье 9 лет появился кот. Муж остановился у почтовых ящиков в подъезде, а он вылез откуда-то из-под трубы и забрался на ботинок мужа. Так они домой вместе и пришли. © user7253353 / Pikabu
  • Я свое чудище нашла 31 декабря, находясь в командировке в 500 км от дома. Писк услышала, смотрю — сидит дрожит. Забрала, думала, может объявление кто-то напишет о потеряшке, но ничего не было. В итоге он уехал со мной домой. © flecksaqq / Pikabu
  • Год назад какой-то нехороший человек подбросил в подвал соседнего дома двухмесячного котенка с травмированной лапой. Мне пришлось ловить его 2 дня. Поймала только потому, что этот зверь запутался своими когтями и зубами в моей руке. Через 1,5 месяца дорогостоящих походов в ветеринарку у меня трехлапая кошка. Как оказалось, это ей вообще не мешает: бегает, как заведенная, ловит мышей и прыгает по шкафам, как сайгак. По цене она, конечно, вышла дороже многих породистых. © yorononeko / Pikabu
  • 4 апреля, около 2 часов ночи меня выбрали. Мы сидели в машине и болтали, как вдруг снаружи раздалось «мяу». Мы решили посмотреть, кто это. Открыли дверь и в салон подобралось нечто черное, как ночь. Запрыгнуло на колени, свернулось и замурчало. Кот был весь в ранах, а на шее след от тугого ошейника. Был привезен домой, помыт, накормлен и согрет. Сразу определил любимое место — на кровати. Оказался очень нежным и ласковым, любит играть и тыгыдыкать. Лучшая игрушка, конечно же, пакет. Любит «помогать» мне за компом. Так и живем. © Catzi11a / Pikabu
  • Женщина продавала котят в переходе метро. Пока жена меня дождалась, котят всех разобрали. А женщина говорит: «У меня дома еще один есть, тут рядом!» Вынесла: «Вот вам девочка». Мы ее за пазуху — и домой. Дома расстегиваю джинсовку, а эта мелочь в кармане устроилась, такая няшная. А потом выросла и стала котом Мироном. Он хороший! © Manitas / Pikabu
  • Я переезжала от родителей и решила, что мне нужна кошка. Ходила на выставки, смотрела британцев. И тут папа говорит: «У моего друга есть черная кошка. Давай принесу, посмотришь». Принес, и я влюбилась в нее! Папа говорит: «Ну что, надо вернуть ее другу». Я в слезы! Сидела с ней в туалете и не пускала никого. В итоге друг согласился отдать кошку. Так у меня появилась Муха. © Olesia Ch / ADME
  • Первую кошку, британку, мы называем королевой английской. Манерная, воспитанная. Затяжек на одежде не оставляет, на стол не запрыгивает, еду не клянчит, никогда и никого не поцарапала и не укусила. Но терпеть не может, когда ее берут на руки! А второй кот — тощий подобранец. Пожалели его, взяли, а у него лишай! Живописать, как я драила весь дом хлоркой, стирала и утюжила нескончаемые покрывала, лечила себя и дочь, не стану. Кошак жил в изоляции, на закрытой веранде с обогревателем. Моталась к нему каждый день из города, 100 км туда и обратно. Обработка, таблетки. И вот радостная новость — здоров! И оказался он образцовым котом из книжки. Он тот, кто лежит у хозяйки на коленях, вместе с ней смотрит в окно и встречает ее у дверей. Мебель не дерет, когти и зубы не выпускает, все «замечания» понимает. Погладить? Он рад! Часами может лежать на коленях. Ожившая мечта! Думаю, может, это такая кошачья благодарность? За то, что не прошли мимо, не выкинули, не проявили безразличие, вылечили и взяли к себе. © Ellia.m / Pikabu
  • У нас уже была одна кошка, но жена начала показывать фотки с рыжими котятами, мол, классные какие. Я говорил, что хватит и одной. В итоге очередной вскрик: «Посмотри, какая кошечка, давай возьмем! » Эх... поехали. Приезжаем в частный дом, выбегает девочка и выносит мелкий комок рыжей шерсти. Отдавали бесплатно, но я не привык жить в мире, где что-то бесплатно. Поэтому достал сотку из кармана и вручил девочке. И тут выбегает бабушка со словами: «Подождите, я вам дам парного молока с собой! Котенок его любит, он под коровой родился». Дала нам банку. А я думаю: «Такое ощущение, что готовы хату отдать, лишь бы забрали котенка». Как в воду глядел. Выросло чудо наглое и волосатое. Короче, так себе я сотку инвестировал. Но теперь это тоже член семьи, что ж... © Roman S / ADME
  • Как-то я осенней ночью вышла из бани с фонариком и увидела на земле что-то темное. Это оказался новорожденный котенок с еще влажной пуповиной. Занесла его домой уже почти окоченевшего. На счастье, неделю назад моя домашняя кошка родила двух котят. Я отогрела найденыша как могла, подошла к своей кошке, и, одной рукой поглаживая ее, второй рукой подпихнула малыша к соскам. Тот сразу начал сосать. Моя кошка, кажется, даже не поняла, что случилось. Выкормила его, вырастила. Получился красивый кот шпротной окраски. © IcyMairon / Pikabu
  • Запало мне в душу фото из сети — серый и рыжий полосатые котики в обнимку. Но моя старушка-британка строго взглянула на меня, мол, только попробуй. Я и не перечила. А через месяц после того, как ее не стало, подруга прислала фото: «Ань, нашла на улице рыжика. Кажется, твой клиент». Так у нас появился Блинчик. А чуть спустя приключилась еще одна история. Другая подруга рассказывает: «Выходим из супермаркета, у входа инкассаторская машина. Вижу, под нее котенок забегает! А инкассаторы уже отъезжают! Я бросаюсь им наперерез, руки растопырила: „Стой! Не пущу!“ А они и послушались. Вместе поймали малыша». Заехала я из любопытства глянуть на «грабителя» инкассаторских машин, и он таки кое-что украл. Мое сердечко! Забрали его домой, назвали Бубликом. И тут-то мне то фото из сети и вспомнилось. Теперь я могу хоть 100 таких сделать! © Анна Н / ADME
Анна Н / ADME
  • Мне было 14, когда у нас в семье появилась Матильда Иванна. Родители животных не хотели, но в продуктовом магазине на первом этаже начали травить мышей, те полезли вверх и добрались до нашей квартиры. Есть мышки — нужна кошка. Так и появилась Муська. Худая, дохлая, я ее на руки-то боялась брать. Мыши разбежались, Муську откормили, вылечили и оставили. Кошечки не стало 4 года назад, а ее шерсть я до сих пор нахожу то тут, то там. Вспоминаю свою мурлыку и немножечко грущу. © Elizaveta A / ADME
  • Котей у меня появился почти случайно. Лет в 18 я бродила по городу, ноги понесли мимо Птичьего рынка. Я никого не собиралась брать, дома и так кошка с собакой, живу с родителями... И тут на меня буквально напрыгивает бабка: «Возьми котенка!» В руках у нее переноска, набитая котятами. Она вытаскивает мне самого мелкого, неказистого и мохнатого. Я решила, что у бабки он не выживет. Взяла его в охапку и домой. Конечно, мне сразу сказали «неси, где взяла», но спустя сутки рыданий разрешили оставить. Выжил и вырос вот в такого. © Iuliia O / ADME
Iuliia O / ADME
  • Шурика мы купили на Птичьем рынке в 2008 году. Ехали с первым мужем покупать автостраховку. Он говорит: «О, рынок. Так хочу сиамских котов посмотреть! Они злые, неистовые, давай возьмем такого зверя!» Короче, профукали мы деньги на страховку — взяли этого кабыздоха мелкого. И оказалось, что это не сиамский, а тайский кот, и не злой, а самый добрый на свете. А кошка Кошка была подростком, когда пришла к нам жить. Несколько дней она отиралась у подъезда — ко всем подходила гладиться, мурчала. И вот мы идем как-то из супермаркета с сумками, а она сидит. Я мужу (уже второму, мужья меняются, любовь к кошкам — нет) говорю: «Трехцветная кошка приносит удачу, надо брать». А кошке говорю: «Госпожа кошочка, у меня руки заняты, не будете ли вы так добры проследовать в подъезд, войти в лифт, а потом в квартиру?» Она так и сделала — зашла и легла на диван. Живет уже 8 лет. Кошка Мразота тоже сама пришла. Я услышала ее крик о помощи, подхватила ее и пошла по соседям — вдруг чья-то? Оказалось, ничья. И я понимаю, почему ее не искали — мерзкий характер, проблемы с туалетом. Но живет уже 2 года, что поделать. © Ekaterina K / ADME
  • Дома завелись мыши. Мы договорились с мамой, что на время принесем кошку Муську от бабушки. И вот приходит мама вечером с работы с подозрительно шевелящейся сумкой. Я радостно хочу крикнуть «Муська» и уже открыла рот, но из сумки вылезло другое: взрослый черно-белый кот со смешной черной кляксой на морде. Прибился к маме на работе, она и забрала. Вместо «Муська» у меня тогда вырвалось «Мурзик». Так и назвали. Лучший кот на свете был, мой на 150%. Вместе спали, ели, гуляли. Давно уже его нет, но лучше животинки не было больше. © Elena K / ADME

А вот и еще несколько статей про дорогих нашему сердцу мохнатых хулиганов:

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