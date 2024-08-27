Если уж судьба решила, что у вас будет кот, вы вряд ли этого избежите. И вот 20+ историй об этом

19 человек, которые так чудят в быту, что мама не горюй
Народное творчество
7 месяцев назад
Коты посланы на нашу планету, чтобы смягчать мурлыканьем наши суровые сердца и избавлять нас от скуки с помощью бодрящих кусей. А тем, кто еще не укотовил пушистика, помогает сама судьба: в их жизни внезапно появляется тот, кого можно любить беззаветно и все-все прощать, даже ночные тыгыдыки. Вот несколько историй о том, как это произошло.
А вот и еще несколько статей про дорогих нашему сердцу мохнатых хулиганов: