Если уж судьба решила, что у вас будет кот, вы вряд ли этого избежите. И вот 20+ историй об этом

Коты посланы на нашу планету, чтобы смягчать мурлыканьем наши суровые сердца и избавлять нас от скуки с помощью бодрящих кусей. А тем, кто еще не укотовил пушистика, помогает сама судьба: в их жизни внезапно появляется тот, кого можно любить беззаветно и все-все прощать, даже ночные тыгыдыки. Вот несколько историй о том, как это произошло.