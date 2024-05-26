Фанаты загнобили девушку известного футболиста за внешность. Спортсмен встал на защиту любимой и дал хейтерам жесткий отпор

Знаменитости
4 часа назад

Лорен Фрайер — девушка успешного футболиста из «Арсенала». Пара давно вместе и, судя по всему, счастлива. В их жизни все было хорошо, но беда пришла откуда не ждали. Фанаты футбольного клуба затравили в интернете и Фраер, и ее парня Деклана Райса. И причина — внешний вид Лорен.

Лорен Фрайер и Деклан Райс начали встречаться еще в школе. Они вместе прошли через многое. Даже колоссальный успех, который пришел к Райсу, судя по всему, не стал для пары большим испытанием.

Во время игр Лорен можно было часто увидеть на трибунах. А после рождения у пары ребенка девушка начала брать на игры в качестве поддержки и маленького сына.

Все было хорошо. Однако несколько месяцев назад на пару обрушилась критика хейтеров. Фанаты "Арсенала" начали жестко критиковать внешность Лорен в интернете. Тролли писали, что она "слишком непривлекательна" для такого завидного парня, как Декан. И что она недостойна звания "девушки футболиста".

Досталось и самому Декану. Некоторые фанаты выразили свое разочарование. По их мнению, они не ожидали, что у Декана столь "низкие" стандарты к выбору женщин.

Несколько постов с критикой - это хоть и неприятно, но для многих медийных личностей, вероятно, не смертельно. Однако оскорбления вышли за пределы интернета. На одном из матчей фанаты другой команды начали скандировать на весь стадион гадкие кричалки в адрес Лорен. И это всего через несколько дней после того, как девушка удалила все свои фотографии из социальных сетей.

Реакция Райса и адекватной части общества не заставила себя ждать. На одной из пресс-конференций футболист прокомментировал всю эту ситуацию. Он сказал, что Лорен — любовь всей его жизни. А также сказал, что ему не нужен никто другой.

На защиту девушки встали другие знаменитости и просто неравнодушные люди. Многие говорили, что фанаты, которые позволяют себе подобное, — это позор футбольного сообщества. И некоторым из них хорошо бы запретить появляться на стадионе.

Пока Лорен не вернула фотографии на свою страницу и не начала публиковать новые. Однако, несмотря на это, у нее заметно прибавилось подписчиков. Хочется верить, что поддержка новых поклонников поможет девушке справиться со всеми переживаниями.

Фото на превью ANP / Alamy Stock Photo

Комментарии

Уведомления
Председатель общества зануд
2 часа назад

Когда Райс был никем, никому не было дело до того, какая у него девушка. Как только человек чего то добился, так понеслось. И, к сожалению, очень немногие могут через это пройти вместе, гораздо чаще люди расстаются. Хочется пожелать им прожить этот отрезок без потерь для себя.

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Elena Marchuk
1 час назад

Сами-то эти футбольные фанаты давно себя в зеркале видели? Большинству так и светит умереть девственниками.

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Элина Че
1 час назад

я еще худо-бедно могу понять маленьких девочек, которые влюбляются в айдолов и хотят за них замуж, там вся индустрия построена на этой любви. Но футболисты?????? Тем более в США с их бодипозитивом и трансгендерами. То есть мужчина объявляет себя женщиной и прется в женский туалет или на женские соревнования - это норм, ура и аплодисменты. А футболист долго и счастливо женат на вполне себе стандартной и обычной американке - стыд и позор. Жена должна быть темнокожим трансгендером? Браво!

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Шайнбрайт
24 минуты назад

Ну они правы, вообще-то. Он футболист, человек спорта, а его баба - кусок сала. Неужели он не мог найти что-то получше?

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