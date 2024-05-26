Фанаты загнобили девушку известного футболиста за внешность. Спортсмен встал на защиту любимой и дал хейтерам жесткий отпор

Лорен Фрайер — девушка успешного футболиста из «Арсенала». Пара давно вместе и, судя по всему, счастлива. В их жизни все было хорошо, но беда пришла откуда не ждали. Фанаты футбольного клуба затравили в интернете и Фраер, и ее парня Деклана Райса. И причина — внешний вид Лорен.

Лорен Фрайер и Деклан Райс начали встречаться еще в школе. Они вместе прошли через многое. Даже колоссальный успех, который пришел к Райсу, судя по всему, не стал для пары большим испытанием. Во время игр Лорен можно было часто увидеть на трибунах. А после рождения у пары ребенка девушка начала брать на игры в качестве поддержки и маленького сына.

Все было хорошо. Однако несколько месяцев назад на пару обрушилась критика хейтеров. Фанаты "Арсенала" начали жестко критиковать внешность Лорен в интернете. Тролли писали, что она "слишком непривлекательна" для такого завидного парня, как Декан. И что она недостойна звания "девушки футболиста". Досталось и самому Декану. Некоторые фанаты выразили свое разочарование. По их мнению, они не ожидали, что у Декана столь "низкие" стандарты к выбору женщин. Несколько постов с критикой - это хоть и неприятно, но для многих медийных личностей, вероятно, не смертельно. Однако оскорбления вышли за пределы интернета. На одном из матчей фанаты другой команды начали скандировать на весь стадион гадкие кричалки в адрес Лорен. И это всего через несколько дней после того, как девушка удалила все свои фотографии из социальных сетей.