Когда Райс был никем, никому не было дело до того, какая у него девушка. Как только человек чего то добился, так понеслось. И, к сожалению, очень немногие могут через это пройти вместе, гораздо чаще люди расстаются. Хочется пожелать им прожить этот отрезок без потерь для себя.
Фанаты загнобили девушку известного футболиста за внешность. Спортсмен встал на защиту любимой и дал хейтерам жесткий отпор
Лорен Фрайер — девушка успешного футболиста из «Арсенала». Пара давно вместе и, судя по всему, счастлива. В их жизни все было хорошо, но беда пришла откуда не ждали. Фанаты футбольного клуба затравили в интернете и Фраер, и ее парня Деклана Райса. И причина — внешний вид Лорен.
Лорен Фрайер и Деклан Райс начали встречаться еще в школе. Они вместе прошли через многое. Даже колоссальный успех, который пришел к Райсу, судя по всему, не стал для пары большим испытанием.
Во время игр Лорен можно было часто увидеть на трибунах. А после рождения у пары ребенка девушка начала брать на игры в качестве поддержки и маленького сына.
Все было хорошо. Однако несколько месяцев назад на пару обрушилась критика хейтеров. Фанаты "Арсенала" начали жестко критиковать внешность Лорен в интернете. Тролли писали, что она "слишком непривлекательна" для такого завидного парня, как Декан. И что она недостойна звания "девушки футболиста".
Досталось и самому Декану. Некоторые фанаты выразили свое разочарование. По их мнению, они не ожидали, что у Декана столь "низкие" стандарты к выбору женщин.
Несколько постов с критикой - это хоть и неприятно, но для многих медийных личностей, вероятно, не смертельно. Однако оскорбления вышли за пределы интернета. На одном из матчей фанаты другой команды начали скандировать на весь стадион гадкие кричалки в адрес Лорен. И это всего через несколько дней после того, как девушка удалила все свои фотографии из социальных сетей.
Реакция Райса и адекватной части общества не заставила себя ждать. На одной из пресс-конференций футболист прокомментировал всю эту ситуацию. Он сказал, что Лорен — любовь всей его жизни. А также сказал, что ему не нужен никто другой.
На защиту девушки встали другие знаменитости и просто неравнодушные люди. Многие говорили, что фанаты, которые позволяют себе подобное, — это позор футбольного сообщества. И некоторым из них хорошо бы запретить появляться на стадионе.
Пока Лорен не вернула фотографии на свою страницу и не начала публиковать новые. Однако, несмотря на это, у нее заметно прибавилось подписчиков. Хочется верить, что поддержка новых поклонников поможет девушке справиться со всеми переживаниями.
Комментарии
Сами-то эти футбольные фанаты давно себя в зеркале видели? Большинству так и светит умереть девственниками.
я еще худо-бедно могу понять маленьких девочек, которые влюбляются в айдолов и хотят за них замуж, там вся индустрия построена на этой любви. Но футболисты?????? Тем более в США с их бодипозитивом и трансгендерами. То есть мужчина объявляет себя женщиной и прется в женский туалет или на женские соревнования - это норм, ура и аплодисменты. А футболист долго и счастливо женат на вполне себе стандартной и обычной американке - стыд и позор. Жена должна быть темнокожим трансгендером? Браво!
А как надо выглядеть? Как мемные футбольные жены, которых не отличишь друг от друга?
Ну они правы, вообще-то. Он футболист, человек спорта, а его баба - кусок сала. Неужели он не мог найти что-то получше?