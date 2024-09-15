Рудова уже старовата, ей 41. Нужна девочка помоложе, с более натуральным лицом. Хотя бы Даша Верещагина. Глазастенькая.
Как бы выглядели 17 сказочных киногероев, если бы их вдруг оживили наши любимые актеры
Многие из нас хотя бы раз задумывались, как бы изменились наши любимые сказочные фильмы, если бы знакомые с детства персонажи были бы сыграны совершенно другими звездами. Мы решили пофантазировать на эту тему и провели альтернативный кастинг, представив в культовых ролях любимых артистов. Результаты оказались неожиданными. Представьте себе, как могли бы измениться эти истории с новым составом. А в бонусе мы представили, что было бы, если бы история про Мулан произошла не в Китае, а в какой-нибудь другой стране.
Золушка в фильме «Золушка». Лили Джеймс и Наталья Рудова
Ведьма в фильме «Чем дальше в лес». Мэрил Стрип и Лариса Удовиченко
Джадис в фильме «Хроники Нарнии». Тильда Суинтон и Светлана Ходченкова
Гарри Поттер во вселенной «Гарри Поттера». Дэниел Рэдклифф и Иван Янковский
Круэлла в фильме «Круэлла». Эмма Стоун и Настасья Самбурская
Алиса в фильме «Алиса в стране чудес». Миа Васиковска и Юлия Пересильд
Королева Равенна в фильме «Белоснежка и охотник». Шарлиз Терон и Олеся Судзиловская
Вилли Вонка в фильме «Вонка». Тимоти Шаламе и Марк Эйдельштейн
Королева Долины туманов в фильме «Страшные сказки». Сальма Хайек и Юлия Снигирь
Бильбо в фильме «Хоббит: Неожиданное путешествие». Мартин Фримен и Павел Деревянко
Фродо во франшизе «Властелин колец». Элайджа Вуд и Михаил Галустян
Ариэль из фильма «Русалочка». Холли Бейли и Елизавета Боярская
Оз в фильме «Оз: Великий и Ужасный». Джеймс Франко и Максим Матвеев
Безумный шляпник в фильме «Алиса в стране чудес». Джонни Депп и Александр Петров
Долорес Амбридж во франшизе «Гарри Поттер». Имельда Стонтон и Елена Яковлева
Аладдин в фильме «Аладдин». Мена Массуд и Милош Бикович
Бонус: Мулан в фильме «Мулан». Лю Ифэй и Анна Пересильд
Сказки любят и взрослые и дети. Просто, став старше, и читая или пересказывая любимые истории, мы понимаем их намного глубже из-за того, что наш жизненный опыт стал гораздо шире. Вот подборка статей, в которых мы смотрим на старые сказки с новой стороны: