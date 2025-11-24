Как бы выглядели 18 писателей и поэтов, если бы жили в наше время и одевались по последней моде

Образы великих писателей и поэтов давно стали частью культурной иконики, мы привыкли видеть их такими, какими запечатлела история. А если перенести их из прошлого в наше время? Какой стиль выбрал бы ироничный Чехов? В каких кроссовках щеголял бы эпатажный Маяковский? Погружаясь в эту игру, мы понимаем: характер не зависит от моды, настоящая индивидуальность остается вне времени.