Как бы выглядели 18 писателей и поэтов, если бы жили в наше время и одевались по последней моде
Интересное
38 минут назад
Образы великих писателей и поэтов давно стали частью культурной иконики, мы привыкли видеть их такими, какими запечатлела история. А если перенести их из прошлого в наше время? Какой стиль выбрал бы ироничный Чехов? В каких кроссовках щеголял бы эпатажный Маяковский? Погружаясь в эту игру, мы понимаем: характер не зависит от моды, настоящая индивидуальность остается вне времени.
А. С. Пушкин
В.В. Маяковский
Александр Дюма
С. А. Есенин
Джейн Остин
А.А. Блок
Ханс Христиан Андерсен
Вильям Шекспир
Л.Н. Толстой
А.П. Чехов
Марк Твен
Ф.М. Достоевский
Эдгар Аллан По
М.Ю. Лермонтов
А.А. Ахматова
Л. А. Чарская
Н.В. Гоголь
Максим Горький
Вот еще несколько статей, в которых мы постарались стереть временные рамки между нами и гениями прошлого:
Фото на превью AI-generated image, AI-generated image, AI-generated image
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
Для настоящей любви не существует возраста: 15+ жизненных историй
Истории
5 дней назад
17 ярких историй от людей, которые привыкли себя накручивать
15+ пап, которым отчебучить что-то проще, чем мусор порой вынести
19 диалогов в такси, которые могли бы стать сценарием для короткометражки
17 человек честно признались, как изменилась их дружба, когда им стукнуло 30
16 человек так лихо отметили день рождения, что можно сценарий для кино писать
15 пар, которые провалили все тесты на совместимость, но им это не мешает
Истории
1 неделя назад
15 человек, которые и глазом моргнуть не успели, как оказались в водовороте событий
16 случаев, когда подарок оказался неожиданнее самого праздника
Истории
4 дня назад
17 мам, которые придумали такой гениальный способ решения детских проблем, что хочется аплодировать
15 арендодателей, которые чудят так, что квартиранты за голову хватаются
Мы «примерили» современные бьюти-тренды на красавиц прошлого и поняли, что красота может быть разной
Кино
5 дней назад