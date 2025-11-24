Как бы выглядели 18 писателей и поэтов, если бы жили в наше время и одевались по последней моде

38 минут назад
Образы великих писателей и поэтов давно стали частью культурной иконики, мы привыкли видеть их такими, какими запечатлела история. А если перенести их из прошлого в наше время? Какой стиль выбрал бы ироничный Чехов? В каких кроссовках щеголял бы эпатажный Маяковский? Погружаясь в эту игру, мы понимаем: характер не зависит от моды, настоящая индивидуальность остается вне времени.

А. С. Пушкин

В.В. Маяковский

© Wikimedia Commons, AI-generated image

Александр Дюма

С. А. Есенин

© Wikimedia Commons, AI-generated image

Джейн Остин

А.А. Блок

© Wikimedia Commons, AI-generated image

Ханс Христиан Андерсен

Вильям Шекспир

Л.Н. Толстой

А.П. Чехов

Vorchun
4 часа назад

А Гиляровский будет Харлей Чеховский на руках поднимать )

-
-
Ответить

Марк Твен

Ф.М. Достоевский

Эдгар Аллан По

М.Ю. Лермонтов

А.А. Ахматова

Л. А. Чарская

Н.В. Гоголь

Максим Горький

© Wikimedia Commons, AI-generated image

Фото на превью AI-generated image, AI-generated image, AI-generated image

