Как изменились актеры сериала «Школа», который ох сколько шума навел 15 лет назад

А мне понравился, тогда смотрела с упоением, сейчас молодежи тоже зайдет. Обстановочка, аля 90-е, только 2010)) Люди постарше конечно будут в ужасе, но я тогда как раз в 10 классе училась, могу подтвердить, что все снятое - правда.