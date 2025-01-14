Как изменились актеры сериала «Школа», который ох сколько шума навел 15 лет назад

Кино
22 часа назад

В январе 2010 года на экраны вышла многосерийная лента «Школа» и вызвала общественный резонанс. Если одни зрители хвалили создателей за максимально реалистичное изображение ученических будней, то другим такой подход оказался ну вообще не по нраву. Мы решили выяснить, как с годами изменились актеры сериала «Школа», который в 2025 году празднует юбилей.

Алексей Литвиненко (Илья Епифанов)

Анна Шепелева (Оля Будилова)

Игорь Огурцов (Леха Шутов)

Наталья Терешкова (Ира Шишкова)

Надежда Иванова (Соня Каштанская)

Валентина Лукащук (Аня Носова)

Константин Пояркин (Миша Дятлов)

Сергей Белов (Сергей Королев)

Александра Ребенок (Наталья Николаевна)

Dia_Mak
20 часов назад

Как человек, не смотревший сериал, могу прокомментировать, что выстрелила только Ребенок. Люблю ее ироничную игру

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Алексей Маслодудов (Вадя Исаев)

Антон Чечевичкин (Вова Фаликов)

Юлия Александрова (Колючка)

Елена Папанова (Валентина Харитоновна)

Как выглядят в наши дни звезды других легендарных сериалов, можно посмотреть здесь:

Фото на превью Школа / Профит, Слово пацана. Кровь на асфальте / START, Школа / Профит, Недетское кино / НМГ Студия

Комментарии

Уведомления
Наська
17 часов назад

А мне понравился, тогда смотрела с упоением, сейчас молодежи тоже зайдет. Обстановочка, аля 90-е, только 2010)) Люди постарше конечно будут в ужасе, но я тогда как раз в 10 классе училась, могу подтвердить, что все снятое - правда.

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