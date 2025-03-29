Как изменились певицы, чьи песни в свое время звучали на каждой дискотеке

Со временем наши музыкальные предпочтения меняются, и те исполнители, чьи песни когда-то звучали у нас на повторе, постепенно уходят из поля зрения. Мы перестаем следить за их творчеством и порой даже не узнаем на новых фотографиях. Давайте посмотрим, как изменились знаменитые певицы, под хиты которых мы когда-то зажигали на танцполе.