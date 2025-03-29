Как изменились певицы, чьи песни в свое время звучали на каждой дискотеке

Музыка
11 минут назад

Со временем наши музыкальные предпочтения меняются, и те исполнители, чьи песни когда-то звучали у нас на повторе, постепенно уходят из поля зрения. Мы перестаем следить за их творчеством и порой даже не узнаем на новых фотографиях. Давайте посмотрим, как изменились знаменитые певицы, под хиты которых мы когда-то зажигали на танцполе.

МакSим

East News

Виктория Дайнеко

Карина Кокс

Бьянка

East News

Лада Дэнс

Линда

Ольга Лаки

Анна Плетнева

East News, Комсомольская правда / East News

Жасмин

East News

Наталья Подольская

East News, Комсомольская правда / East News

Алена Апина

Ирина Нельсон

East News

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