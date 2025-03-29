Как изменились певицы, чьи песни в свое время звучали на каждой дискотеке
Музыка
11 минут назад
Со временем наши музыкальные предпочтения меняются, и те исполнители, чьи песни когда-то звучали у нас на повторе, постепенно уходят из поля зрения. Мы перестаем следить за их творчеством и порой даже не узнаем на новых фотографиях. Давайте посмотрим, как изменились знаменитые певицы, под хиты которых мы когда-то зажигали на танцполе.
МакSим
East News
Виктория Дайнеко
Карина Кокс
Бьянка
East News
Лада Дэнс
Линда
Ольга Лаки
Анна Плетнева
East News, Комсомольская правда / East News
Жасмин
East News
Наталья Подольская
East News, Комсомольская правда / East News
Алена Апина
Ирина Нельсон
East News
Фото на превью Лада ДЭНС / YouTube, Отпетые мошенники / YouTube
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