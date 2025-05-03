Как на самом деле выглядели наряды, которые киношники не раз пытались воссоздать

Действие фильма происходит летом 1958 года. Но главная героиня Сэнди лихо отплясывает в леггинсах, которые появились и вошли в моду только в 1960-х годах. В то время женщины носили брюки из шерсти длиной до щиколоток.

Да и прическа ее не похожа ни на одну, что была в моде в то время. Если учесть, что волосы у Сэнди средней длины и пышные, ее героиня могла бы сделать прическу как у Элизабет Тейлор.