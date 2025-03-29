Как сложилась судьба Нины Ивановой, которую "Весна на заречной улице" сделала настоящей звездой, но так и не открыла двери в большое кино

Нина Иванова родилась 6 января 1934 года в Москве. В кино впервые попала случайно: в 10 лет сыграла в фильме «Жила-была девочка» режиссера Виктора Эйсымонта.

В декабре 1943 года ассистентка Эйсымонта пришла в школу, где училась Нина, для поиска юных актеров. Иванова прошла отбор и в 10-летнем возрасте дебютировала в кино, сыграв роль Настеньки.

После успеха в кино девочка вернулась к обычной жизни. В семье были трудности, и Нине пришлось работать и учиться в вечерней школе. После окончания школы она поступила в медицинский институт, но судьба решила вернуть ее в кино. Подруга, студентка ВГИКа, предложила Нине сняться в студенческой работе. Так ее заметил режиссер Марлен Хуциев и пригласил на главную роль в фильме «Весна на Заречной улице».