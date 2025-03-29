Как сложилась судьба Нины Ивановой, которую "Весна на заречной улице" сделала настоящей звездой, но так и не открыла двери в большое кино
Мир кино полон множества историй о восходящих звездах, чья судьба складывалась неожиданным образом. Нина Иванова могла бы стать одной из главных актрис, но ее путь оказался иным. Хочется верить, что фильм «Весна на Заречной улице» навсегда сделал Нину Иванову частью истории кинематографа.
Нина Иванова родилась 6 января 1934 года в Москве. В кино впервые попала случайно: в 10 лет сыграла в фильме «Жила-была девочка» режиссера Виктора Эйсымонта.
В декабре 1943 года ассистентка Эйсымонта пришла в школу, где училась Нина, для поиска юных актеров. Иванова прошла отбор и в 10-летнем возрасте дебютировала в кино, сыграв роль Настеньки.
После успеха в кино девочка вернулась к обычной жизни. В семье были трудности, и Нине пришлось работать и учиться в вечерней школе. После окончания школы она поступила в медицинский институт, но судьба решила вернуть ее в кино. Подруга, студентка ВГИКа, предложила Нине сняться в студенческой работе. Так ее заметил режиссер Марлен Хуциев и пригласил на главную роль в фильме «Весна на Заречной улице».
Фильм вышел в 1956 году и буквально покорил кинопрокат. Простая история любви молодой учительницы и заводского рабочего нашла отклик у множества зрителей. Фильм посмотрели более 30 миллионов человек! Нина Иванова мгновенно стала звездой, а ее героиня Татьяна Сергеевна — символом молодости и искренности.
С «Весной на Заречной улице» Нина Иванова объездила полмира, получила множество наград. В 1958 году на Фестивале молодежи и студентов ей вручили бронзовую медаль.
Казалось бы, карьера актрисы теперь должна была стремительно развиваться, но нет. У Нины не было профессионального актерского образования, а без него в киноиндустрии было сложно. Она снялась еще в нескольких фильмах, но нового успеха не случилось.
Роли давались ей нелегко, а результат не всегда получался удовлетворительным. Закончив работу над фильмом «Серая болезнь», Иванова отказалась от дальнейшей актерской карьеры, и вернулась в столицу. Ее новым местом работы стала Киностудия имени М. Горького, где она получила должность помощника режиссера, а с 1973 года уже работала в качестве второго режиссера. На киностудии она оставалась до конца 1980-х годов, после чего ушла на пенсию.
А что было в то время с личной жизнью Нины Ивановой? У нее был роман на съемках фильма «Весна на Заречной улице», но не с Николаем Рыбниковым, как многим могло казаться. После съемок дороги актеров разошлись, а искры не вспыхнуло. Более того, Рыбников был против такого выбора и постоянно твердил: «Она все испортит».
Во время съемок Нина познакомилась с оператором Радомиром Василевским. Актрису снимали влюбленными глазами. А после съемок прошла свадьба, и молодожены переехали. Личная жизнь была непростой, и через несколько лет они развелись.
Последняя роль Нины Ивановой была в фильме 1974 года «Еще можно успеть». Позже она смогла оставить след в детском кинематографе: с 1992 по 1997 год она придумала и сняла несколько выпусков киножурнала «Ералаш». Но самой большой работой в ее жизни стала помощь людям. Образование медсестры не пропало даром, а принесло многим людям пользу. Много лет спустя Нина Георгиевна стала работать медсестрой в больнице в самом тяжелом онкологическом отделении. И хотя многие знали ее как Татьяну Сергеевну из знаменитого фильма, она не любила вспоминать свои актерские годы, давать интервью и обсуждать хоть что-то связанное с актерством.
Но люди продолжали помнить ее, высылали цветы, открытки, поздравляли с праздниками.
Нины Ивановой не стало 1 декабря 2020 года, она скончалась от острой сердечной недостаточности. И каждый раз, когда фильм «Весна на Заречной улице» вновь показывают на экранах, зрители снова влюбляются в молодую учительницу с добрым взглядом и верят, что весна на самом деле может изменить все.
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