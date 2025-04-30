Это я, почтальон Печкин. Принёс вам повестку. Гoйда, братья и сестры, Гoйда!!!
Кто сыграет в фильме "Простоквашино", который выйдет на экраны в 2026 году
В первый день 2026 года зрителей ждет кинопремьера «Простоквашино». Съемки фильма о приключениях героев книги Эдуарда Успенского "Дядя Федор, пес и кот" начались еще 2024 году. Сейчас любопытные зрители могут посмотреть только трейлер, в котором чуть-чуть приоткрыли завесу тайны и показали ключевых героев экранизации.
Почтальон Печкин - Иван Охлобыстин
Роль вредного почтальона досталась звезде "Интернов" Ивану Охлобыстину. И это не первая встреча актера с этим персонажем. Он уже озвучивал Печкина в современном мультсериале "Простоквашино", первый сезон которого зрители увидели в 2018 году.
Дядя Федор - Роман Панков
Исполнителю главной роли сейчас всего 9 лет, а на момент съемок было и того меньше. Несмотря на юный возраст, в его актерской копилке уже есть масштабная киноработа - Роман сыграл Дениску в сериале "Денискины рассказы", который вышел на экраны в 2024 году.
Мама дяди Федора - Лиза Моряк
На счету этой актрисы уже не одна нашумевшая кинопремьера. Именно она сыграла Татьяну Ларину в новой экранизации "Онегина". А еще это не первая работа Лизы Моряк с юным артистом Ромой Панковым - она тоже снималась в сериале "Денискины рассказы".
Папа дяди Федора - Павел Прилучный
И режиссёр этого опуса...при наличие данных актёров... теряюсь в догадках😀
Спорим, вы не узнали актера под этим гримом? Тем не менее, это действительно Павел Прилучный. Судя по кадрам из трейлера, они с женой побывают не только в Простоквашино, но и съездят на курорт.
Пользователи как-то раз даже поспорили, кем может работать этот персонаж. Все-таки семья дяди Федора жила вполне неплохо по меркам того времени - просторная квартира, автомобиль, поездки к морю, возможность по просьбе сына купить фоторужье (то самое, с которым потом бегал Шарик).
Папа был академиком. Он прямым текстом об этом в "Зиме в Простоквашино" об этом говорит, когда они про "ездовых животных" речь ведут.
Мнения зрителей разделились: одни говорили, что папа мог быть инженером или госслужащим, а другие считали, что он мог заниматься наукой. Недаром же в мультике он однажды обронил фразу про "ездовых академиков".
А что насчет Матроскина и Шарика?
Бонус: еще несколько фактов о фильме
- Снимать сельскую жизнь решили не в павильоне. Создатели фильма специально выстроили целую деревню. По словам режиссера, она получилась невероятно реалистичной, и создавалось полное впечатление, что в этом населенном пункте живут люди. Здесь даже построили здание деревенской почты.
- В «Простоквашино» сыграет Светлана Немоляева. Она появится на одном из эпизодов. «Я там какая-то тетка с коровой. Корова будет рисованная. Получилось очень мило», - рассказала актриса.
- Действие картины будет разворачиваться в то же время, что и в книге Успенского.
- Многие зрители пока настороженно относятся к задумке снять киноверсию приключений дяди Федора. Они переживают, что любимая история получится не такой атмосферной и уютной, как в мультфильмах.
Продолжим спорить о кино? Вот как раз статья про 10+ ляпов в любимых фильмах, которые можно заметить, только если знать, куда смотреть.
Комментарии
Режиссер Сарик Адреасян. Почему я не удивлена? Убогий человек с короной снимает убожество.
Вот кого ин*гентом стоит назвать вместо приличных людей. Вред культурному коду нашей необъятной от этого чепухана очень велик.
Так... Тут за мат банят? Стоит ли оно того, чтобы высказать свое мнение? 🤔
Лучше бы Простоквашино сняли бы в Голливуде. Был бы документальный фильм.
Если вы будете смотреть "Простоквашино" с закрытыми глазами, то услышите, как Вальтер Шелленберг выговаривает графу де Тревилю за то, что тот купил кеды вместо валенок.
Есть такое понятие - Касание Садима. Противоположность касанию Мидаса. Означает разрушение всего, к чему прикасаешься. В кинематографе пора ввести термин Касание Андреасяна - превращение в известную субстанцию любого кино-сериального проекта, за который бы он ни взялся.