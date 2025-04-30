Кто сыграет в фильме "Простоквашино", который выйдет на экраны в 2026 году

Спорим, вы не узнали актера под этим гримом? Тем не менее, это действительно Павел Прилучный. Судя по кадрам из трейлера, они с женой побывают не только в Простоквашино, но и съездят на курорт.

Пользователи как-то раз даже поспорили, кем может работать этот персонаж. Все-таки семья дяди Федора жила вполне неплохо по меркам того времени - просторная квартира, автомобиль, поездки к морю, возможность по просьбе сына купить фоторужье (то самое, с которым потом бегал Шарик).