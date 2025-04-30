Кто сыграет в фильме "Простоквашино", который выйдет на экраны в 2026 году

Кино
1 час назад

В первый день 2026 года зрителей ждет кинопремьера «Простоквашино». Съемки фильма о приключениях героев книги Эдуарда Успенского "Дядя Федор, пес и кот" начались еще 2024 году. Сейчас любопытные зрители могут посмотреть только трейлер, в котором чуть-чуть приоткрыли завесу тайны и показали ключевых героев экранизации.

Почтальон Печкин - Иван Охлобыстин

Meritneith
59 минут назад

Это я, почтальон Печкин. Принёс вам повестку. Гoйда, братья и сестры, Гoйда!!!

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Роль вредного почтальона досталась звезде "Интернов" Ивану Охлобыстину. И это не первая встреча актера с этим персонажем. Он уже озвучивал Печкина в современном мультсериале "Простоквашино", первый сезон которого зрители увидели в 2018 году.

Дядя Федор - Роман Панков

Исполнителю главной роли сейчас всего 9 лет, а на момент съемок было и того меньше. Несмотря на юный возраст, в его актерской копилке уже есть масштабная киноработа - Роман сыграл Дениску в сериале "Денискины рассказы", который вышел на экраны в 2024 году.

Мама дяди Федора - Лиза Моряк

На счету этой актрисы уже не одна нашумевшая кинопремьера. Именно она сыграла Татьяну Ларину в новой экранизации "Онегина". А еще это не первая работа Лизы Моряк с юным артистом Ромой Панковым - она тоже снималась в сериале "Денискины рассказы".

Папа дяди Федора - Павел Прилучный

Елена N
1 час назад

И режиссёр этого опуса...при наличие данных актёров... теряюсь в догадках😀

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Спорим, вы не узнали актера под этим гримом? Тем не менее, это действительно Павел Прилучный. Судя по кадрам из трейлера, они с женой побывают не только в Простоквашино, но и съездят на курорт.

Пользователи как-то раз даже поспорили, кем может работать этот персонаж. Все-таки семья дяди Федора жила вполне неплохо по меркам того времени - просторная квартира, автомобиль, поездки к морю, возможность по просьбе сына купить фоторужье (то самое, с которым потом бегал Шарик).

Ales Draco
1 час назад

Папа был академиком. Он прямым текстом об этом в "Зиме в Простоквашино" об этом говорит, когда они про "ездовых животных" речь ведут.

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Мнения зрителей разделились: одни говорили, что папа мог быть инженером или госслужащим, а другие считали, что он мог заниматься наукой. Недаром же в мультике он однажды обронил фразу про "ездовых академиков".

А что насчет Матроскина и Шарика?

Это будут анимированные персонажи, которые появятся в кадре вместе с настоящими актерами. Кота Матроскина озвучит Антон Табаков. Кстати, именно его отец, актер Олег Табаков, подарил свой голос Матроскину из знаменитой серии мультфильмов. Ну а Шарик в фильме заговорит голосом Павла Деревянко.

Бонус: еще несколько фактов о фильме

  • Снимать сельскую жизнь решили не в павильоне. Создатели фильма специально выстроили целую деревню. По словам режиссера, она получилась невероятно реалистичной, и создавалось полное впечатление, что в этом населенном пункте живут люди. Здесь даже построили здание деревенской почты.
  • В «Простоквашино» сыграет Светлана Немоляева. Она появится на одном из эпизодов. «Я там какая-то тетка с коровой. Корова будет рисованная. Получилось очень мило», - рассказала актриса.
  • Действие картины будет разворачиваться в то же время, что и в книге Успенского.
  • Многие зрители пока настороженно относятся к задумке снять киноверсию приключений дяди Федора. Они переживают, что любимая история получится не такой атмосферной и уютной, как в мультфильмах.

Продолжим спорить о кино? Вот как раз статья про 10+ ляпов в любимых фильмах, которые можно заметить, только если знать, куда смотреть.

Комментарии

Уведомления
НибаньтиКрипто
2 часа назад

Режиссер Сарик Адреасян. Почему я не удивлена? Убогий человек с короной снимает убожество.
Вот кого ин*гентом стоит назвать вместо приличных людей. Вред культурному коду нашей необъятной от этого чепухана очень велик.

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Гороухща не сдаёцца
32 минуты назад

Если вы будете смотреть "Простоквашино" с закрытыми глазами, то услышите, как Вальтер Шелленберг выговаривает графу де Тревилю за то, что тот купил кеды вместо валенок.

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Птичка в клетке
30 минут назад

Есть такое понятие - Касание Садима. Противоположность касанию Мидаса. Означает разрушение всего, к чему прикасаешься. В кинематографе пора ввести термин Касание Андреасяна - превращение в известную субстанцию любого кино-сериального проекта, за который бы он ни взялся.

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