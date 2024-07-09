Любовная история Вячеслава Тихонова, который женился на властных женщинах, а счастье свое разглядел лишь к концу жизни

Великий актер Вячеслав Тихонов, подаривший нам череду образов надежных и решительных мужчин, в жизни оставался человеком скромным, мягким и терпеливым. Кумир сотен тысяч женщин был дважды женат, но оба брака нельзя назвать счастливыми. Старость Тихонов встретил практически в одиночестве, пытаясь найти тепло у той, с кем был близок в юности.

С Нонной Мордюковой Тихонов учился на одном курсе во ВГИКе. Девятнадцатилетний парень серьезно ухаживал за красоткой, которая была всего-то на два года его старше. Он даже поехал с ней в родной город и познакомился с мамой избранницы. Вот только Нонна видела в нем лишь друга и не воспринимала всерьез, хотя сама же и вскружила ему голову. Как она признавалась позже, это именно ей захотелось привлечь внимание «холодного красавца». В 1947 году, на втором курсе института, обоих студентов пригласили сниматься в кинокартине «Молодая гвардия». Яркая заводная казачка привлекла внимание режиссера не только как исполнительница главной роли. Герасимов увлекся девушкой и был готов бросить супругу, Тамару Маркову, чтобы жениться на Нонне. Сама же Мордюкова вовсе не хотела выходить замуж за человека на 20 лет старше, но опасалась, что известный режиссер затаит обиду и повлияет на ее будущую карьеру. А тут рядом влюбленный Тихонов, который очень понравился маме актрисы, Ирине Петровне.

Хотя и говорят, что противоположности сходятся, вспыхнувшая между Нонной и Славой любовь сильно удивила окружающих. Настолько они были разными — погруженный в себя Тихонов и любительница шумных компаний Мордюкова. Может быть, молодые люди и разбежались бы со временем, но в 1950 году у них родился сын Вовочка, паре выделили комнату в общежитии, и они съехались. Толчком же к браку послужила история, когда пришедшая с обходом медсестра спросила: «Здесь ли живет Володя Мордюков?». «Здесь живет Володя Тихонов» — ответил будущий знаменитый актер. И чтобы закрепить за сыном свою фамилию, повел Нонну в ЗАГС.

Тихонов родился в провинциальном Павловском Посаде в крепкой рабочей семье: мама — воспитательница в детском саду, папа — механик на фабрике. Жили они в большом деревянном доме — родители, Славик, бабушка и дедушка. Нонна же детство провела в кубанском селе. Старшая дочь в большой и шумной семье, она без устали заботилась о сестренках и братишках, которых у нее было пятеро. Молодые Слава и Нонна не только по характеру были разными, но и привыкли к разному жизненному укладу. В проходной 14-метровой комнате в коммуналке собирались веселые компании, подолгу гостили родственники и знакомые Нонны, порой спали даже на полу. Вячеслав, про которого жена говорила «сухарь сухарем, молчун молчуном», уставал от этого «колхоза».

По-разному относились супруги и к финансам. Жили они небогато, Тихонов, как хороший семьянин, «все нес в дом». А Мордюкова вечно помогала родне: «то денежку пошлет, то посылочку соберет». И это в то время, когда самим порой приходилось бутылки сдавать, чтобы купить маленькому Володе немножко сливочного масла. Вячеслав даже начал прятать деньги от жены, чтобы они не утекали из дома. А та нашла заначку и начала попрекать за жадность. Взрывная темпераментная супруга была несдержанной на язык, а Вячеслав был мягким, чеховского типа человеком. Нонна принимала его спокойствие за холодность и равнодушие, считала, что муж ее не любит, а терпит. Ей хотелось рядом «настоящего мужика», который увидит в ней «обыкновенную женщину... обидчивую и плаксивую, которую пригреть, так и не было бы преданнее во всем мире».

И такого мужика она увидела в Василии Шукшине, с которым познакомилась на съемочной площадке фильма «Простая история». Шукшин также увлекся Нонной, убеждал ее, что они созданы друг для друга. Тихонов, будто почувствовав что-то, взял сына и приехал к жене в киноэкспедицию. «Пожаловал: с удочкой за спиной, за руку держит сыночка... Больше Васька ко мне не посмел подойти — снялся и убыл» — рассказывала потом об этом эпизоде Мордюкова. «Мы не жили, а мучились» — так отзывалась актриса о своем браке. Но уйти от мужа не решалась — слушалась маму. Ирина Петровна с первого дня знакомства говорила дочери, что с Тихоновым она будет «как за каменной стеной» и, пока была жива, упрашивала не бросать такого хорошего мужа. Мордюкова же была готова на стенку лезть: «Мне скучно! Он неразговорчивый».

Когда Мордюкова в очередной раз влюбилась — закрутила роман с «краснобаем» Борисом Андроникашвили, бывшим мужем Людмилы Гурченко. Узнав об этом Тихонов поступил совсем нестандартно. Он отпустил ее на 3 месяца к любовнику. И даже освободил двухкомнатную квартиру, попросив лишь «как огонь погаснет» вернуться и больше никогда так не делать. Мол, он понимает, бывает страсть и готов простить. Именно в это время не стало Ирины Петровны и сдерживать, уговаривать Мордюкову было больше некому. Она не вернулась и подала на развод. Годы спустя, актриса горько жалела о своем поступке, но до этого выплескивала свою обиду на мужа любому, кто желал слушать, добавляя все новые и новые подробности. Тихонов же никогда не комментировал свой неудачный брак и тактично прерывал вопросы назойливых журналистов. А однажды даже с телеэкрана попросил у бывшей жены прощение за то, что так все «запутал» в ее жизни. В отличие от Нонны, он искал причину в себе, а не в другом и даже как-то после того, как в больнице стал невольным свидетелем нежного разговора Ролана Быкова с женой, сказал: «Если бы я знал такие слова, мог их так говорить, то Нонна не ушла бы от меня».

Первое время Вячеслав скитался по съемным квартирам — их двухкомнатную, оставил жене и сыну. С Володей встречался редко. Долгих четыре года после развода Тихонов был один. Популярный актер, мечта тысяч женщин, осаждаемый множеством поклонниц, он не позволили себе ни одного мимолетного романа. Друзья и знакомые надеялись, что рано или поздно рядом появится та, что положит конец его одиночеству. Они представляли рядом с ним женщину под стать — красивую, интеллигентную. Но новая избранница Тихонова вызвала лишь недоумение: «Где он ее нашел?».

С переводчицей с французского, Тамарой, актер познакомился в студии озвучания. Тихонов дублировал главного героя в кинокартине «Мужчина и женщина», девушка выступала консультантом — она работала переводчицей в «Совэкспортфильм». Тамаре было 22 года, Вячеславу — уже сорок. Девушка, как и тысячи женщин в стране, давно вздыхала по красавцу-актеру, но понимала, что это только мечты и тут вдруг такой шанс. Ради Тихонова Тамара бросила жениха-француза и очень скоро пара стала жить вместе, а потом и расписались. Друзья актера шептались, что новая жена его окрутила при помощи магии. Сама же Тамара говорила так: «Он увидел, что я образованная, умная девушка, не похожая на тех, кого он привык вокруг себя видеть», подразумевая, что партнерши по площадке ей в подметки не годились.

Может быть, и правда Тихонов, обжегшись в браке с темпераментной Мордюковой, хотел видеть рядом с собой женщину домашнюю, покладистую. Но очень быстро из тихой девушки его новая супруга, если верить слухам, превратилась в домашнего тирана. Она дико ревновала звездного мужа, на пустом месте закатывала сцены. А Вячеслав опять терпел, более того, даже согласовывал с ней все роли и звонил супруге со съемок перед любовными сценами, чтобы получить согласие на участие в них. Тихонову было стыдно за жену и, может быть, поэтому он снимался, для актера его масштаба, все реже и реже. И снова — ни жалоб посторонним, ни заявления на развод. Во втором браке подрастала дочка, Анечка, и Тихонов делал все, чтобы ее детство было счастливым. Анна Тихонова, делясь своими воспоминаниями, говорила, что в их семье была тихая домашняя атмосфера. Но при этом упомнила и, что отец старался уходить от разборок с требовательной мамой — вскипал и запирался в кабинете. Когда Аня стала взрослой, Тихонов съехал из московской квартиры в загородный дом, один, без жены. Перестал носить обручальное кольцо, рассказывая всем историю о том, как просто потерял его. Журналисты прозвали его «великим отшельником», ведь он практически ни с кем не общался, старался не давать интервью, а если и давал, то по своему обыкновению, ни на что не жаловался.