Мужчины откровенно рассказали, какие качества и поступки девушек их привлекают больше всего

В жизни бывает много трудных моментов, но если девушка не теряет оптимизм даже в таких ситуациях, она выделяется среди других. Способность быть рядом и оказывать поддержку в темные времена делает отношения крепче. Такие партнеры не только помогают бороться с проблемами, но и делают жизнь ярче. Парни часто говорят о том, что оптимистичный настрой делает женщину по-настоящему привлекательной. Вот как об этом рассказывает один из мужчин:

Я был в отношениях, когда у меня появились симптомы рака. После обследования мне сказали прийти за результатами вместе с кем-то «для поддержки». И это было не очень хорошим знаком. Моя девушка была со мной, когда я узнал плохие новости. Мы вышли из клиники и она сказала мне: «Больше никаких оправданий, ты переезжаешь ко мне, чтобы мы могли пройти через это вместе!» К счастью, мы это сделали и я победил рак за 3 года. Мы женаты уже больше 7 лет. © Matelot67 / Reddit