Полагаю, подразумевается, что это работает в обе стороны, дорогие мужчины?)
Мужчины откровенно рассказали, какие качества и поступки девушек их привлекают больше всего
Разговоры о «красных» и «зеленых» флагах в отношениях стали чаще появляться в интернет-пространстве. Многие знают, чего стоит избегать, но куда важнее понимать, какие поступки и качества вызывают тепло, доверие и восхищение. Мы собрали истории парней, которые делятся моментами, когда они чувствовали себя особенно ценными и любимыми. Давайте разберемся, какие «зеленые флаги», по их мнению, делают отношения по-настоящему крепкими.
1. Обсуждение конфликтов прямо
Для парней очень важно, чтобы все эмоции и ощущения были проговорены. Сложно пытаться понять, что произошло не так, когда нет никакой информации. Больше говорите и делитесь своими эмоциями и ощущениями. Мы все знаем, что бывает трудно высказываться, когда подступают слезы и злость рвется наружу. Но объяснения обид помогут вам избежать конфликтов в будущем. Вот например история про это:
- Во время одной из первых ссор с девушкой (теперь уже женой — вместе 15 лет) я столкнулся с чем-то, чего не было в прошлых отношениях. Она злилась, но при этом спокойно объяснила: «Меня задело твое поведение, потому что у меня был негативный опыт в прошлом. Я понимаю, что ты тут ни при чем, но мне все равно неприятно. Давай поговорим позже, когда я немного разберусь в своих чувствах».
Без пассивной агрессии, без взрывов спустя время — просто честность и прямые эмоции. Да, мы все еще ссоримся, иногда даже повышаем голос, но в итоге наши конфликты всегда идут на пользу отношениям.
© broman55 / Reddit
2. Доброта и эмпатия
Доброта никогда не бывает лишней. Многим парням действительно хочется видеть как их девушка относится с теплотой и человечностью не только к ним, но и к тем, кому нужна поддержка. Девушки, которые всегда готовы помочь в трудной ситуации, очень привлекательны для парней.
- Я встретил свою жену 11 лет назад и сразу влюбился. Она — самый добрый человек, которого я знаю. В любой ситуации сохраняет спокойствие, которому я только могу позавидовать. Кому-то нужна помощь? Она уже здесь, готовая действовать. Видит бездомного? В ее кармане всегда есть что-то, чем можно поделиться. У меня тяжелый день? Она сделает все, чтобы я чувствовал себя любимым. © Infinite-Ambassador5 / Reddit
3. Умение сохранять позитивный настрой в сложных ситуациях
В жизни бывает много трудных моментов, но если девушка не теряет оптимизм даже в таких ситуациях, она выделяется среди других. Способность быть рядом и оказывать поддержку в темные времена делает отношения крепче. Такие партнеры не только помогают бороться с проблемами, но и делают жизнь ярче. Парни часто говорят о том, что оптимистичный настрой делает женщину по-настоящему привлекательной. Вот как об этом рассказывает один из мужчин:
- Я был в отношениях, когда у меня появились симптомы рака. После обследования мне сказали прийти за результатами вместе с кем-то «для поддержки». И это было не очень хорошим знаком. Моя девушка была со мной, когда я узнал плохие новости. Мы вышли из клиники и она сказала мне: «Больше никаких оправданий, ты переезжаешь ко мне, чтобы мы могли пройти через это вместе!» К счастью, мы это сделали и я победил рак за 3 года. Мы женаты уже больше 7 лет. © Matelot67 / Reddit
4. Искренний интерес к партнеру
Если партнер подходит к вам и начинает что-то рассказывать, важно обратить на него внимание и ответить. Парням будет приятно, если девушка проявит реальный интерес к тому, что они рассказывают. Очень здорово, если девушка сможет поддержать разговор. Для того чтобы беседа была увлекательной, интерес к ней должны проявлять двое.
- Я часто сталкиваюсь с тем, что разговор ни к чему не приводит, если я сам не расспрашиваю девушку о чем-то. Мне нравится узнавать о людях и их жизни, но когда становится ясно, что девушка, с которой ты разговариваешь, ожидает, что ты приложишь все усилия, чтобы удержать ее внимание, мне хочется бежать. Возможно, это больше говорит о том, что я выбираю не тех людей. Но те, кто искренне интересуется другим человеком и делает общение обоюдным, — самые лучшие.
© biddlybiddlybangbong / Reddit
5. Готовность разделить интересы и хобби
Проводить время вместе — это прекрасно! И если девушка присоединится к парню, чтобы сделать то, что ему нравится, то он будет в восторге. Это отличный вариант лучше понять своего избранника, а также провести с ним больше времени.
- Моя девушка обожает гольф, а я даже ни разу не был на поле. Но все же играю с ней, и иногда даже неплохо получается. Зато она катается со мной на роликах — так что мы квиты.
© Totsy30 / Reddit
6. Предупреждение об опоздании
Конечно, лучше не опаздывать, но если девушка не успевает, то предупредить об этом за 2-3 часа до встречи будет очень здорово. Парней радует такой расклад, и некоторые считают, что это один из важных "зеленых флагов" в отношениях.
- У меня было свидание с девушкой, которая опоздала на 15 минут, но предупредила об этом за полтора часа и назвала точное время прибытия. Для меня это был явный «зеленый флаг» — уважение к чужому времени всегда важно. © Tennisnerd39 / Reddit
7. Создание приятных моментов
Маленькие приятные вещи могут очень сильно изменить взгляд на человека. Это может казаться глупым, но кто-то запоминает мелочи на всю жизнь и дорожит этими воспоминаниями. В пример история одного парня, который окончательно понял, что влюблен навсегда.
- Мы с женой вместе уже 15 лет, но я до сих пор помню момент, когда окончательно понял, что люблю ее больше всего на свете. Мы отдыхали с друзьями, и она ненадолго ушла за мороженым. Когда вернулась, тихонько подкралась ко мне сзади, обняла за талию и, когда я обернулся, поцеловала в щеку. В тот миг мой мир перевернулся — в ее взгляде было чистое счастье просто от того, что мы вместе. Спустя годы я спросил, помнит ли она этот момент. Оказалось, что нет. А для меня этот поцелуй стал тем самым, когда я влюбился в нее окончательно. © Webstrannik1 / Pikabu
8. Проявление заботы
В отношениях очень важно быть внимательными к нуждам второй половинки. Дарить приятные впечатления и подарки партнерам — это шаг, который много значит для мужчины. Подарком может быть не что-то дорогое, ведь мы понимаем, что финансы есть не всегда. Телефоны, компьютеры, машины — это не главное. Главное попасть в нужное время, когда парень нуждается в помощи.
- Это был самый приятный поступок, который когда-либо делала для меня женщина. На одном из наших свиданий она спросила, который час. У меня были часы, но вместо них я достал телефон. Удивившись, она спросила почему, и я признался, что в часах села батарейка, но они мне дороги — их когда-то купил мой отец в том же возрасте, что и я на тот момент. Спустя несколько недель часы исчезли, и я был в отчаянии, ведь я потерял семейную реликвию. Но вскоре за ужином она вручила мне подарочную коробку. Внутри лежали мои часы — отполированные, с новой батарейкой и выставленным временем.
© fantasyfootball1234 / Reddit
9. Чувство юмора
Иногда лучшее чувство на свете — смеяться вдвоем со своим партнером. Когда у девушки есть чувство юмора, отношения наполняются улыбками и весельем. Вместе легче справляться с трудностями, ведь смех снимает напряжение и сближает. Такая девушка не только поднимет настроение, но и поможет увидеть светлую сторону в любой ситуации.
- Моя жена регулярно доводит меня до истерики — в прямом смысле. Однажды я даже умудрился пораниться от смеха. У нас обоих странное чувство юмора, и нет никого, с кем мне было бы так весело быть странным, как с ней. © jasonhackwith / Reddit
10. Активный вклад в отношения
Парням важно видеть, что девушка тоже вкладывается в развитие отношений. Когда усилия идут с обеих сторон, отношения становятся крепче и гармоничнее. Совместные старания показывают, что каждый ценит и уважает друг друга. В такой паре никто не чувствует себя должным или недооцененным. Атмосфера становится теплой и приятной, потому что каждый знает: с ним хотят быть не из-за обязанностей, а по-настоящему.
- Большой "зеленый флаг" — когда она тоже вкладывается в отношения. В молодости девушка, с которой я встречался, пришла в мое любимое кафе с цветами и огромным пакетом мармеладных мишек. Это меня просто поразило. Я всегда стараюсь делать так, чтобы партнер чувствовал себя особенным и любимым, и ожидаю того же в ответ.
© CarpeMofo / Reddit
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