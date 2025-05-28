Я думала только меня бесил Петров, сыгравший какого-то полудурка. А уж дапкунайте в роли миссис Хадсон да ещёлюблённая в доктора это какое то извращение за гранью. Единственный кто был там хорош это Панин в роли доктора. Прошу прощения не Петров а Петренко
Мы сравнили разных актеров в образе одного и того же персонажа, и теперь спорим, кто справился круче
Каждая новая экранизация — это не просто пересказ знакомого сюжета, а попытка взглянуть на него под другим углом. Режиссеры и актеры привносят в историю свое прочтение, добавляют нюансы, которых не было раньше. И именно это становится поводом для бесконечных обсуждений: разница актеров, кто точнее передал характер любимого героя, и какая версия оставила более яркое впечатление.
Ведьма
Двухсерийная классика советского кинематографа «Руслан и Людмила», снятая по мотивам одноименной поэмы Александра Сергеевича Пушкина, вышла на экраны в 1972 году. Захватывающая сказа полюбилась как детьми, так и взрослыми. На роль злой колдуньи Наины изначально была утверждена Цецилия Мансурова, но позже все же досталась Марии Капнист. А Наину в молодости сыграла Наталья Хренникова. Актерский состав порадовал зрителей. Игра Марии оставила много положительных впечатлений.
В 2026 году на экранах выйдет фильм «Морозко» с участием Елизаветы Боярской, где она сыграет злую ведьму. По словам режиссера картины Эдуарда Бордукова: «Ведьма должна быть привлекательной, но опасной». Нам же не терпится увидеть новую интерпретацию «Морозко», а также оценить игру актеров.
Шерлок Холмс
Режиссер Игорь Масленников снял сериал «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», который вышел в 1979 году и быстро стал классикой. Зрители влюбились в Холмса и Ватсона уже в первых сериях и требовали продолжения. Главные герои понравились даже соотечественниками Артура Конана Дойля. Многие до сих пор считают, что Василий Ливанов — лучший Шерлок Холмс.
А вот сериал 2013 года понравился далеко не всем. Лента получила несколько номинаций на кинопремии, критики хвалили операторскую работу, но новый Холмс зрителям как-то не полюбился. Его называли напыщенным и невзрачным. Кто-то даже отмечал, что герой в исполнении Игоря Петренко стал неврастеником.
В 2020 году вышел сериал «Шерлок в России», в котором роль легендарного детектива досталась Максиму Матвееву. Его перевоплощение в Шерлока зрители посчитали блистательным и удачным. Образ актера стал собирательным, он вобрал в себя лучшее из разных образов Шерлока. А также актеру удалось отлично передать британский акцент, с которым он говорил.
Лиза из «Пиковой дамы»
У этой повести Пушкина больше 10 экранизаций. Классическим вариантом считается фильм-опера Романа Тихомирова, в котором роль Лизы досталась начинающей актрисе Ольге Красиной. По мнению зрителей, ее героиня получилась нежной и трепетной.
В 1982 году вышла лента Игоря Масленникова, которую сам режиссер считал своей лучшей работой. Зрителям фильм, кстати, тоже понравился. Они хвалили интересные режиссерские задумки и блистательную актерскую игру. Роль Лизы доверили Ирине Дымченко — и не прогадали.
Не так однозначно публика восприняла вольную интерпретацию литературного произведения 2016 года. Действие «Дамы пик» развивается в наши дни на фоне постановки оперы «Пиковая дама». Фильм завоевал несколько премий, а вот мнения зрителей на его счет разделились. Кто-то ругал молодых актеров, другие же, наоборот, были в восторге и отмечали, что история скорее фокусируется на трагедии Лизы, которую отлично сыграла Мария Курденевич.
Князь Мышкин из «Идиота»
И фильм 1958-го, и сериал 2003-го были хорошо приняты публикой и завоевали различные кинопремии. При этом картины заметно отличаются и по атмосфере, и по осмыслению произведения Достоевского.
Мышкин, которого мы видим в ленте 1958 года, не похож на Мышкина из фильма 2003-го. Поклонники Юрия Яковлева утверждают, что его герой выглядит более благородным и в начале ленты кажется вполне нормальным человеком. А вот Евгений Миронов сразу играет душевнобольного, затравленного и малодушного мужчину, которого сложно полюбить.
Екатерина II
Лучшая Екатерина - это Уши Карнат))) Кто помнит, тот поймёт))) Гуглить нельзя🤣🤣🤣
В 2014 году состоялась премьера сериала «Екатерина» с Мариной Александровой в главной роли. К сожалению, игру актрисы зрители не оценили, посчитав, что в роли молодой Екатерины она выглядела неубедительно и слабо. В этой картине ей не хватило харизмы, и она просто играла себя.
В 2023 году вышел сериал «Царская прививка». Роль Екатерины сыграла Ирина Пегова. Зрители посчитали, что она подходит на роль как внешне, так и по темпераменту. Ирина справилась с задачей и своей игрой попала в яблочко. А еще, актриса посетила архивы и библиотеки, чтобы прикоснуться к рукописям самой Екатерины и, тем самым, смогла погрузиться в жизненные события императрицы и понять ход ее мыслей.
И вот, в 2025 году в кинотеатрах запускают фильм «Екатерина Великая». Ольга Лерман сыграла императрицу в молодости, а Анна Михалкова — в более зрелом возрасте. Некоторых зрителей не зацепили съемки в стиле документального кино, сами актеры чаще всего показаны крупным планом. А если и есть игровые сцены — то их совсем немного и они довольно короткие. Да и самих персонажей раскрывали не актеры, а голос диктора за кадром. В общем, остается задать вопрос создателям: «Серьезно?»
Алеша Карамазов
Одноименный роман Достоевского экранизировали несколько раз. Классическим вариантом считается лента 1968 года, срежиссированная Иваном Пырьевым. В этом фильме роль Алеши Карамазова досталась Андрею Мягкову. Многие сошлись во мнении, что его герой получился по-настоящему добрым и светлым.
В 2009-м вышел сериал «Братья Карамазовы» Юрия Мороза, который зрителям тоже понравился. Некоторые отмечали, что Александр Голубев замечательно сыграл Алешу, показав его робким и скромным юношей.
Анна Каренина
Трагическая судьба Карениной настолько полюбилась киношникам, что роман экранизировали около 30 раз. Первый фильм вышел еще в 1910 году, но классикой считается лента 1967-го с Татьяной Самойловой в главной роли. Многие до сих пор восхищаются игрой актрисы, изобразившей утонченную женщину, которая отчаянно мечтает о свободе.
В 2009-м вышел фильм с Татьяной Друбич. Эта лента не так запомнилась зрителям, хотя некоторые хвалили более вдумчивое осмысление книги. Каренина здесь предстает холодной красавицей, которая пытается бороться со своими чувствами, но терпит сокрушительное поражение.
Сериал 2017 года пришелся по душе не всем. Некоторые сочли выбор Елизаветы Боярской на главную роль большой ошибкой. Актриса показалась им вульгарной и невыразительной в этой роли.
Родион Раскольников из «Преступления и наказания»
Первую экранизацию романа сняли еще в 1913 году, но большую известность получила лента Льва Кулиджанова 1969 года. Хотя создатели фильма, к недовольству зрителей, вырезали некоторые сцены и сократили ключевые диалоги, кастинг вызвал восхищение. Исполнитель главной роли Георгий Тараторкин был просто блистателен.
Сериал 2007 года, в котором Раскольникова сыграл Владимир Кошевой, зрителям тоже понравился. Актер не переборщил с эмоциями и показал персонажа, чьи чувства бурлят глубоко внутри.
В 2024 году на экраны вышел еще один сериал по произведению Достоевского, но действие перенесли в наши дни. Главная роль досталась Ивану Янковскому. Отрицательных рецензий оказалось больше. Некоторые зрители отметили отсутствие логики в сюжете, странную режиссуру, слабенький сценарий и плохие реплики. Но игру Янковского все же оценили.
Григорий Мелехов в «Тихом Доне»
Культовый трехсерийный фильм «Тихий Дон» был впервые показан зрителям в 1957 году. За год проката этот шедевр увидели почти 47 млн. человек. Сам фильм принес много наград его создателям. На роль Григория Мелехова пробовались 40 актеров. Изначально, Петр Глебов пришел на пробы в массовку. Но вдруг среди толпы его заметил режиссер. Загримированного Глебова представили самому Шолохову. И после этого главная роль в фильме досталась именно ему, с которой он справился на все сто. На экране он был бесподобен и смог полностью раскрыть образ героя.
В 2006 выходит сериал из 7 серий «Тихий дон». Сергей Бондарчук начал съемки картины в 1990 году, но из-за множества проблем премьера состоялась в 2006-м. Некоторые сцены были отсняты Федором Бондарчуком. Критики посчитали эту работу достаточно слабой. Роль Мелехова исполнил британский актер Руперт Эверетт, который мало походил на коренных жителей донских степей и сыграл свою роль наобум.
А вот сериал 2015 года полюбился зрителям и его посчитали достойным. Роль Григория Мелехова сыграл актер Евгений Ткачук. Ему удалось показать переход от импульсивного молодого человека до уставшего взрослого мужчины, ищущего свой путь. Евгений поразил зрителей своей игрой и великолепно раскрыл весь спектр эмоций.
Татьяна Ларина и Евгений Онегин из одноименного романа в стихах
В 1958 году вышел фильм-опера «Евгений Онегин», и многие до сих пор ассоциируют литературных героев с образами, показанными именно в этой ленте. Вадим Медведев отлично сыграл холодного и надменного аристократа Онегина, а Ариадна Шенгелая — наивную и романтичную провинциалку Татьяну Ларину.
А вот герои, показанные в фильме 2024 года, понравились не всем. Евгений казался зрителям вечно уставшим и разочаровавшимся, а Татьяна все время была скучна и безжизненна.
Гамлет из одноименной пьесы Шекспира
За экранизацию «Гамлета» брались многие режиссеры. Одной из лучших считается лента Григория Козинцева, вышедшая в 1964 году. Этот фильм стал классикой. Зрители до сих пор восхищаются исполнителем главной роли Иннокентием Смоктуновским. В зрелом возрасте он смог убедительно сыграть молодого человека, страдающего от семейных неурядиц.
А вот лента 2009 года, создатели которой перенесли действие трагедии в наше время, не вызвала восторгов. «Гамлет. XXI век» был довольно холодно принят публикой. Зрители ругали режиссуру и подбор актеров. Особенно досталось Геле Месхи, который сыграл Гамлета. В кадре он выглядел инфантильным и чересчур эмоциональным юнцом.
Здесь вы найдете еще 15 персонажей, которых сыграли разные актеры и актрисы. И мы не можем решить, кто справился лучше.