Мы сравнили разных актеров в образе одного и того же персонажа, и теперь спорим, кто справился круче

Режиссер Игорь Масленников снял сериал «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», который вышел в 1979 году и быстро стал классикой. Зрители влюбились в Холмса и Ватсона уже в первых сериях и требовали продолжения. Главные герои понравились даже соотечественниками Артура Конана Дойля. Многие до сих пор считают, что Василий Ливанов — лучший Шерлок Холмс.

А вот сериал 2013 года понравился далеко не всем. Лента получила несколько номинаций на кинопремии, критики хвалили операторскую работу, но новый Холмс зрителям как-то не полюбился. Его называли напыщенным и невзрачным. Кто-то даже отмечал, что герой в исполнении Игоря Петренко стал неврастеником.

В 2020 году вышел сериал «Шерлок в России», в котором роль легендарного детектива досталась Максиму Матвееву. Его перевоплощение в Шерлока зрители посчитали блистательным и удачным. Образ актера стал собирательным, он вобрал в себя лучшее из разных образов Шерлока. А также актеру удалось отлично передать британский акцент, с которым он говорил.