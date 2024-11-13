Мы сравнили звездных отцов и их сыновей в одном возрасте, и убедились, что генетика — это вам не шутки

Согласитесь, многих знаменитостей мы любим не только за талант или человеческие качества, но и за красоту с харизмой. А ведь у многих красавчиков из Голливуда есть сыновья, которые унаследовали от своих отцов самые лучшие черты. Мы решили сравнить знаменитых пап с их детьми в одном и том же возрасте, и вот что у нас получилось.