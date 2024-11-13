Мы сравнили звездных отцов и их сыновей в одном возрасте, и убедились, что генетика — это вам не шутки

Знаменитости
4 часа назад

Согласитесь, многих знаменитостей мы любим не только за талант или человеческие качества, но и за красоту с харизмой. А ведь у многих красавчиков из Голливуда есть сыновья, которые унаследовали от своих отцов самые лучшие черты. Мы решили сравнить знаменитых пап с их детьми в одном и том же возрасте, и вот что у нас получилось.

1. Джек Николсон и Рэймонд Николсон — 32 года

© Easy Rider / Pando Company Inc. and co-producers, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

2. Джеки Чан и Джейси Чан — 35 лет

3. Николас Кейдж и Уэстон Кейдж — 31 год

Лариса Я
11 часов назад

Какое аристократичное лицо у Николаса Кейджа... Сын взял от отца глаза и нос, и это всё... форма лица "репа" всё портит

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4. Вигго Мортенсен и Генри Мортенсен — 30 лет

5. Клинт Иствуд и Скотт Иствуд — 37 лет

6. Джуд Лоу и Рафферти Лоу — 27 лет

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News, Chris Pizzello / Invision / East News
Лариса Я
11 часов назад

Почему-то молодое поколение не наследует изящества черт лица. Вот вроде и симпатичный, но слишком упитанный

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7. Пирс Броснан и Шон Броснан — 38 лет

8. Майкл Дуглас и Кэмерон Дуглас — 45 лет

9. Райан Филлипп и Дикон Риз Филлипп — 20 лет

© Due South / CBS Productions and co-producers, MICHAEL TRAN / AFP / East News

10. Дэнни Де Вито и Дэниэл Дж. ДеВито — 34 года

11. Мел Гибсон и Майло Гибсон — 33 года

12. Арнольд Шварценеггер и Патрик Шварценеггер — 29 лет

© Stay Hungry / Outov Productions and co-producers, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

13. Майкл Джексон и Принс Джексон — 26 лет

ASSOCIATED PRESS / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

14. Курт Рассел и Уайатт Рассел — 37 лет

© Tequila Sunrise / Warner Bros. and co-producers, Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

15. Харрисон Форд и Бен Форд — 58 лет

16. Ален Делон и Энтони Делон — 49 лет

Многих из этих актеров мы помним в основном по культовым ролям. А как они менялись с возрастом можно посмотреть в других наших статьях

Фото на превью What Lies Beneath / Dreamworks Pictures and co-producers, Notre histoire / Adel Productions and co-producers, East News

Комментарии

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Буква Эф
3 часа назад

А Майкл Джексон точно отец Принса Джексона? Если да, то в этом случае генетика точно отдыхала

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