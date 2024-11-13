Мы сравнили звездных отцов и их сыновей в одном возрасте, и убедились, что генетика — это вам не шутки
Согласитесь, многих знаменитостей мы любим не только за талант или человеческие качества, но и за красоту с харизмой. А ведь у многих красавчиков из Голливуда есть сыновья, которые унаследовали от своих отцов самые лучшие черты. Мы решили сравнить знаменитых пап с их детьми в одном и том же возрасте, и вот что у нас получилось.
1. Джек Николсон и Рэймонд Николсон — 32 года
2. Джеки Чан и Джейси Чан — 35 лет
3. Николас Кейдж и Уэстон Кейдж — 31 год
Какое аристократичное лицо у Николаса Кейджа... Сын взял от отца глаза и нос, и это всё... форма лица "репа" всё портит
4. Вигго Мортенсен и Генри Мортенсен — 30 лет
5. Клинт Иствуд и Скотт Иствуд — 37 лет
6. Джуд Лоу и Рафферти Лоу — 27 лет
Почему-то молодое поколение не наследует изящества черт лица. Вот вроде и симпатичный, но слишком упитанный
7. Пирс Броснан и Шон Броснан — 38 лет
8. Майкл Дуглас и Кэмерон Дуглас — 45 лет
9. Райан Филлипп и Дикон Риз Филлипп — 20 лет
10. Дэнни Де Вито и Дэниэл Дж. ДеВито — 34 года
11. Мел Гибсон и Майло Гибсон — 33 года
12. Арнольд Шварценеггер и Патрик Шварценеггер — 29 лет
13. Майкл Джексон и Принс Джексон — 26 лет
14. Курт Рассел и Уайатт Рассел — 37 лет
Блин, при всей моей любви к бородачам, с короткой или без бороды ему лучше, чем с этим веником.😆
15. Харрисон Форд и Бен Форд — 58 лет
16. Ален Делон и Энтони Делон — 49 лет
Многих из этих актеров мы помним в основном по культовым ролям. А как они менялись с возрастом можно посмотреть в других наших статьях
Комментарии
А Майкл Джексон точно отец Принса Джексона? Если да, то в этом случае генетика точно отдыхала