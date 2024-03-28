Мы узнали, чем отличаются 10 сказочных персонажей в разных странах, и теперь аж озадачены
Кино
40 минут назад
Во всем мире люди обожают читать сказки и смотреть киноверсии любимых историй. И в разных странах каждого волшебного персонажа обыгрывают по-своему. Предлагаем посмотреть, как именно.
Снежная королева
- Существует множество киноадаптаций сказки Андерсена «Снежная королева». Одна из самых известных — «Тайна Снежной королевы» с Алисой Фрейндлих в главной роли. Мы вот очень любим эту ленту.
- Более современную версию сняли в 2002 году, в ней эту героиню сыграла Бриджит Фонда.
- Сказка вдохновляет и азиатских кинорежиссеров. Так в Корее в 2006 году выпустили сериал «Снежная королева». Его сюжет очень далек от оригинала, в нем нет волшебства. Однако главная героиня такая же холодная, как и надлежит быть героине Андерсена.
Русалочка
- Этот персонаж все того же Андерсена часто фигурирует в кино. Современные дети точно смотрели фильм, который был выпущен в прошлом году. Главную роль в нем сыграла Хэлли Бейли.
- А вот мы любим более старую киноадаптацию 1976 года выпуска, в конце которой Принц и Русалочка не остаются вместе.
- В Китае тоже не обошли стороной этого волшебного персонажа и сняли фильм «Русалочка» (2016). Хоть сюжет и далек от оригинала, история не оставляет равнодушным — русалка по имени Шань пытается спасти место своего обитания, на которое положил глаз один магнат, но вместо этого влюбляется в своего врага.
Царевна-Лягушка и Принц-лягушка
- Киноверсию народной сказки «Царевна-Лягушка» сняли в 1939 году, в роли Василисы Прекрасной тогда выступила Валентина Сорогожская.
- В других странах в лягушачью шкуру обычно «одевают» мужчин. Так в 1986 году вышел фильм «Принц-лягушка». По сюжету принцесса Зора поцелует заколдованного принца и снимет проклятье.
- Есть и восточная версия сказки — сериал «Принц превращается в лягушку». Волшебства там нет, просто в шуточной манере обыгрывается то, как избалованный ребенок богатых родителей теряет память и превращается в доброго и милого парня.
Красная Шапочка
- Этого персонажа также частенько обыгрывают в фильмах. Многим известна кинокартина 1977 года «Про Красную Шапочку».
- В голливудской версии 2011 года героиня Валери пытается вычислить оборотня в своей родной деревне.
- А вот в Италии сняли хоррор «Красная шапочка» (2003). Создатели фильма ушли уж очень далеко от оригинального сюжета. Главная героиня Дженни и ее щенок, который вырос и стал человеком в маске волка, пытаются восстановить справедливость в Риме.
Белоснежка
Белоснежка и месть гномов отличный фильм. Много юмора, красивые актёры и шикарная злая королева, плюс приставучая песня в конце)
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- Сказка братьев Гримм была экранизирована не раз. Пожалуй, одна из самых известных кинокартин — «Белоснежка и месть гномов» с Лили Коллинз в главной роли.
- «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» А.С. Пушкина в плане сюжета довольно похожа на «Белоснежку». По мотивам этого произведения в 1987 году сняли фильм «Осенние колокола».
- Испанцы тоже выпустили «Белоснежку», но обыграли историю на свой лад. Эта картина косит под черно-белое немое кино, а хэппи-энда там ждать даже не стоит.
Мальвина
- Всем полюбилась девочка с голубыми волосами из фильма «Приключения Буратино» 1975 года.
- И мало кто знает о французской киноадаптации под названием «Безумный Пьеро». Это, кстати, романтическая криминальная драма. Главный герой Фердинанд сбегает из Парижа с Марианной, которая выглядит французской вариацией Мальвины.
Чудовище
- Одна из самых известных кинокартин по сказке «Красавица и Чудовище» — это версия с Эммой Уотсон в роли Красавицы. Ее партнером по фильму был Дэн Стивенс.
- Однако еще в 1946 году эту историю экранизировали французы.
- А в 2014 году при совместном производстве Германии и Франции вышел фильм «Красавица и Чудовище» с Венсаном Касселем в роли заколдованного принца. Примечательно, что все три фильма сохранили главную сюжетную линию и отличаются лишь деталями.
Фея-крестная
- Феи часто встречаются в сказках, но у многих зрителей этот образ ассоциируется с историей про Золушку. В фильме 1947 года фея-крестная каноничная: превращает тыкву в карету, дарит Золушке прекрасный наряд и хрустальные туфельки.
- В англо-американской версии 2015 года эта героиня принципиально ничем не отличается, но изначально она предстает перед главной героиней в образе старухи. Кстати, не во всех киноадаптациях «Золушки» есть фея-крестная, иногда девушке помогают другие герои и животные.
Ведьма Моргана
- Моргана — персонаж из мифа о короле Артуре. В экранизациях эта волшебница может быть как положительным, так и отрицательным персонажем. Например, в британском сериале «Мерлин» Моргана сначала была доброй волшебницей, однако со временем стала злодейкой.
- А в ирландском сериале «Камелот» Моргана с самого начала отрицательный персонаж, который пользуется темной магией.
Злая мачеха Белоснежки
- Как мы уже писали ранее, с «Белоснежкой» очень схожа «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Там тоже фигурирует злая царица, которая приходится мачехой главной героине. В фильме 1978 года ее сыграла Людмила Дребнева.
- В голливудском фильме «Белоснежка и Охотник» есть королева Равенна. Эту роль исполнила Шарлиз Терон. Героиня с самого начала была темной колдуньей, которая питается молодостью юных девушек и за счет этого сохраняет собственную красоту.
- Немецкая версия 2019 года «Белоснежка и магия гномов» очень похожа на оригинальную сказку, но в финале гномы приносят в замок говорящее зеркало, которое выводит королеву-мачеху на чистую воду.
Если вам понравилась статья, то у нас есть еще одна подборка со сравнением сказочных персонажей в разных экранизациях.
Комментарии
Уведомления
Что случилось с мачехой в немецкой версии Белоснежки? Так-то она тоже красивая должна быть.
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И кто обыгрывает персонажа? И в какой игре????
Персонажа можно сыграть, а обыграть мысль, тему, сюжет...
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