Мы узнали, чем отличаются 10 сказочных персонажей в разных странах, и теперь аж озадачены

Во всем мире люди обожают читать сказки и смотреть киноверсии любимых историй. И в разных странах каждого волшебного персонажа обыгрывают по-своему. Предлагаем посмотреть, как именно.

Снежная королева

Русалочка

я даже и не смотрела первый фильм. и не собираюсь.

Царевна-Лягушка и Принц-лягушка

Красная Шапочка

Белоснежка

Белоснежка и месть гномов отличный фильм. Много юмора, красивые актёры и шикарная злая королева, плюс приставучая песня в конце)

Мальвина

Чудовище

Фея-крестная

Ведьма Моргана

Злая мачеха Белоснежки

Шарлиз Терон просто великолепна в этом образе.

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