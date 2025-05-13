Читала, что в 60-е думали, что со временем человечество будет питаться едой, сделанной, преимущественно, из химии.
Мы вспомнили, каким видели будущее предыдущие поколения, и не можем сдержать эмоций
Будущее всегда манило человечество — его пытались предсказать писатели, художники, изобретатели и инженеры. Иногда эти фантазии выглядели как чистая магия, иногда — как наивные мечты, но в любом случае они многое рассказывают о своей эпохе. Какие технологии ждали нас в 2000-х по мнению людей предыдущих поколений? Как выглядел быт будущего? Мы собрали любопытные примеры, которые покажут, каким представлялось будущее раньше, и это настоящее путешествие во времени. Некоторые из этих представлений далеки от современной реальности, а некоторые удивительно точно предсказали ее. В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Люди будут питаться мусором
В 1950-х годах издание Popular Mechanics предположило, что через несколько десятков лет люди будут есть еду из опилок и конфеты из переработанного белья. Возможно, в современном мире и не все идеально с питанием, но как же хорошо, что до опилок дело так и не дошло!
Одежда будет одноразовой и сделана из бумаги
В 1950-х годов прогнозировали, что люди будущего вообще не будут заморачиваться со стиркой. Одежда станет удобной, гигиеничной и экологически чистой — надел разок свой бумажный наряд, а потом выбросил.
Конечно, одноразовая одежда есть и сейчас, но пока что в виде халатов для медицинских процедур и синих бахил. А вы носили бы бумажное платьице в повседневной жизни?
Женщины станут высокими и мускулистыми, «как водители грузовиков»
В 1950-м году автор Associated Press Дороти Роу предположила, что женщины будущего будут выше и сильнее: рост — 182 см, пропорции — как у супергероинь! Одеваться они будут в стиле Чудо-женщины, а мускулы позволят им наравне с мужчинами участвовать в спортивных состязаниях и заниматься традиционно мужской работой.
Что ж, современные женщины действительно немного выше, чем 50 лет назад, а фитнес прочно вошел в нашу жизнь, хоть мы и не мечтаем сделаться похожими на «водителей грузовиков».
Весь дом можно будет вымыть изнутри шлангом
Уборка в традиционном понимании перестанет существовать. Мебель, шторы, ковры и полы будут изготавливаться из водонепроницаемого пластика или синтетической ткани, поэтому будет достаточно включить шланг и вымыть все это водой с растворенным в ней моющим средством. После того, как вода стечет в слив в центре пола, нужно включить струю горячего воздуха и все высохнет! Скатерти и салфетки будут одноразовыми, из тканых бумажных волокон, поэтому после использования их требуется просто сжечь.
В современном мире нам все еще приходится заниматься стиркой и уборкой, однако недавно калифорнийский стартап показал человекоподобного робота, который умеет складывать одежду и загружать вещи в стиральную машину, так что, кажется, мечты наконец начинают сбываться!
Продолжительность жизни увеличится до 150 лет
Важнее не количество прожитых лет само по себе, а качество жизни. Доживать до 150, находясь лет 40 в тяжёлой деменции с атрофированными от неподвижного образа жизни мышцами ну так себе перспектива.
Британский врач сэр Рональд Росс, который в 1902-м году получил Нобелевскую премию по медицине за исследование малярии, в своей речи предсказал, что через 100 лет люди, благодаря научному прогрессу, будут жить аж до 150-ти лет! А может, и вообще станут бессмертными, если удастся одолеть всех микробов.
Что ж, может, это и слишком оптимистично, но продолжительность жизни действительно увеличивается, и люди современности в среднем живут дольше, чем даже 50 лет назад. Так пусть же прогресс не останавливается!
Летающие автомобили станут обыденностью
Французский футуристический концепт-кар 1938 года
Летающий транспорт в небе над Парижем художник Альберт Робида изобразил еще в 1882 году. Иллюстрация с парящими в небе автобусами, автомобилями и такси называлась «Покидая оперу в 2000 году».
В 1950-м году журнал Popular Mechanics предсказывал, что через 50 лет летающие автобусы и личные вертолеты почти заменят обычные автомобили. Писали и о передвигающихся по воздуху автомобилях, которые будут похожи на небольшие летающие тарелки с ветровым стеклом в форме пузыря. Но пока что о летающем личном траспорте остается только фантазировать.
Можно будет переселиться на Луну
Благодаря космическим полетам, дальние планеты в 1970-е казались близкими, как никогда, а уж до Луны и просто рукой подать. Люди предполагали, что человечество вот-вот построит там футуристические города, в которых можно будет жить и работать. Несмотря на то, что мечты эти пока не сбылись, современные люди продолжают в них верить. И в космос продолжают летать, хоть и недалеко.
Кто-нибудь помнит, как странно Джеймс Бонд получал СМС на часы в 1977-м?
"А вот еда, которая готовится сама, стоит лишь нажать пару кнопок, к сожалению, так и осталась фантастикой."
В некоторых походных пайках это уже реализовано.
Представления предыдущих поколений о гаджетах будущего с современной точки зрения были весьма экзотическими: предполагалось, что утренний выпуск газеты можно будет читать с экрана телевизора, а телевидение станет трехмерным и сможет воспроизводить ароматы.
А вот телефоны с экраном, на котором можно будет увидеть собеседника, воплотились в жизнь. В 1918 году такой аппарат будущего назвали «телефотом».
В короткометражке 1967-го года, посвященной будущему, показаны вполне современно выглядящий огромный плоский телевизор на стене, домашний компьютер и разговор по видеосвязи. А вот еда, которая готовится сама, стоит лишь нажать пару кнопок, к сожалению, так и осталась фантастикой.
А напоследок взгляните на селфи-палку в фильме 1970-го года!
А как же аэрогриль, пароварка, мультиварка, хлебопечка и т.д.? 🤣 пару кнопок и готовится
А вот и еще несколько статей о предсказаниях будущего:
- Посмотрите, как представляли себе наше время люди 100 лет назад
- 300 известных ученых рассказали, какое будущее нас ждет
- 13 технологий из будущего, которые мы можем использовать уже прямо сейчас
Комментарии
"...предполагалось, что утренний выпуск газеты можно будет читать с экрана телевизора" (c)
Ну, утренний просмотр новостей с экрана компа вполне приближен к предсказанию 🙄
Кстати, С.Лем тоже кое-что знал наперед:
«предполагалось, что утренний выпуск газеты можно будет читать с экрана телевизора»
что и было реализовано, пусть и вв виде небольших основных заметок, телетекстом.
«телевидение станет трехмерным»
нууу, с костылями, неторопливо, но таки приближаемся.
«сможет воспроизводить ароматы»
А вот это отказать
Свят-свят!!... Откуда они это знали? Все эти фантасты? Лем, Беляев?... Ведь три четверти предсказаний сбылись!...