Мы вспомнили, каким видели будущее предыдущие поколения, и не можем сдержать эмоций

В 1950-х годов прогнозировали, что люди будущего вообще не будут заморачиваться со стиркой. Одежда станет удобной, гигиеничной и экологически чистой — надел разок свой бумажный наряд, а потом выбросил.

Конечно, одноразовая одежда есть и сейчас, но пока что в виде халатов для медицинских процедур и синих бахил. А вы носили бы бумажное платьице в повседневной жизни?