Пользователи сети назвали 20+ клише, без которых мыльные оперы не были бы мыльными операми

Покиньте лайфхак как притвориться беременной от Илона Маска.

Только что-то реальное советуйте, не надо мне вот этих ваших "нужно хотя бы раз увидеться с ним", "ночь любви обязательна" и прочее прочее.

Я здесь, он там, и я беременна от него, исходить из этих данных 😂