Про особняк с кучей народа, точно 😂😂😂
Я как-то раньше об этом не задумывалась.
Пользователи сети назвали 20+ клише, без которых мыльные оперы не были бы мыльными операми
Многие из нас в детстве и юности обожали смотреть сериалы по телевизору. Создатели этих лент прочно держали нас на крючке, заставляя с нетерпением ожидать нового эпизода. Однако с каждым новым проектом мы все чаще замечали, что, в общем-то, сценаристы используют одни и те же приемы. Вот и пользователи сети назвали самые распространенные штампы из мыльных опер.
- Бедная девушка влюбляется в обеспеченного парня, но его мамаша обязательно ее возненавидит, потому что хочет в невестки богатенькую стерву. © Unknown author / Reddit
- Члены одной большой богатейшей семьи почему-то предпочитают жить вместе в одном доме, хотя все уже взрослые. © RedwayBlue / Reddit
- В сюжете часто есть падре, который обязательно знает страшный секрет антагониста. А может даже является настоящим отцом протагониста. © ferchsakura / YouTube
- Герои любят подслушать чей-то диалог, но не дослушать до конца и неверно его интерпретировать. © Material_Guava_6290 / Reddit
- У персонажа есть проблема, которую можно решить простым разговором. Но как только он открывает рот, его обязательно прерывают. И раскрытие информации откладывается еще на несколько десятков эпизодов. © RosyFootman / Reddit
Про особняк с кучей народа, точно 😂😂😂
- Клише, от которого уже тошнит, — амнезия. Чтобы растянуть сюжет, создатели делают так, чтобы герой или ударился головой, или упал с лестницы, или попал в аварию. А потом он теряет память, и, как результат, все в его жизни усложняется. © Jermsie / Quora
- Прием «Падение с лестницы» относится, пожалуй, к моим самым любимым штампам из мыльных опер. Забавно, как сразу замедляется съемка, чтобы подчеркнуть драматизм момента. © Hushhushandrock / Reddit
- Кто-то погибает, а затем другой герой (как правило, один из главных) видит почившего человека и беседует с ним о жизни. © Navitach / Reddit
- Если герой излучает счастье, то далее последует страшная болезнь, трагедия или тюремное заключение. © Vandergaard / Reddit
- Никто никогда не снимает обувь в помещении. © mneel789 / Reddit
Конечно, не снимают! 🤦🏼♀️ Это же Бразилия, а не Корея.. Здесь обувь носят в помещении.
- Злодейка, которая сохнет по главному мужского персонажу, обязательно притворится беременной, чтобы женить его на себе. © ferchsakura / YouTube
- В каждой мыльной опере есть как минимум один неадекватный человек, который способен на сумасшедшие поступки из-за безответной любви. © jackieg7501 / YouTube
- Герои никогда не уничтожают секретные записки или какие-то компроматы, а прячут их в глупых местах. © Good_Ad3485 / Reddit
- У одного персонажа есть сокрушительная новость и он собирается поставить в известность другого персонажа. А тот начинает молоть какую-то позитивную чепуху. Потом спрашивает: «Так что ты хотел мне сказать?» А ему в ответ: «О, это неважно». © ScottyW88 / Reddit
- Слова «Я возражаю!» нередко звучат на свадьбах в мыльных операх. © AnahSkywalker / YouTube
Покиньте лайфхак как притвориться беременной от Илона Маска.
Только что-то реальное советуйте, не надо мне вот этих ваших "нужно хотя бы раз увидеться с ним", "ночь любви обязательна" и прочее прочее.
Я здесь, он там, и я беременна от него, исходить из этих данных 😂
- Сериалы учат нас такой примете: если няня хорошо обращается с богатой девушкой, даже если та ведет себя отвратительно, то, скорее всего, она ее настоящая мать. © T**tyminator_Zilla / Reddit
- Никуда без бессмысленных диалогов, в которых герои просто повторяют одно и то же:
— Я знаю секрет! Это ужасно!
— Расскажи мне!
— Нет, это слишком ужасно!
— Расскажи же!
— О, как же это ужасно!
И так до бесконечности. © HarpsiFizz / YouTube
- А иногда может быть целая сцена, в которой персонажи не говорят ничего значимого, а просто пересказывают события предыдущей серии. © Unknown author / Reddit
- Персонаж А в порыве чувств угрожает персонажу Б. Потом персонаж Б погибает при загадочных обстоятельствах, и у персонажа А появляются проблемы. © happiness-sparks / Reddit
- Представительницы прекрасного пола часто враждуют. Этот троп явно создан женоненавистниками, которые думают, что женщины ладить не умеют. © Jasmine Vermond / Quora
- Если женщина внезапно теряет сознание, значит, в следующей серии она узнает, что ждет ребенка. Сюжетная линия о беременности всегда начинается с обморока. © Geekqueen15 / Reddit
- А если две женщины беременны в одно и то же время, ожидайте подмены детей. © tiddymelon / Reddit
- В большинстве мексиканских и аргентинских сериалов в центре сюжета — незаконнорожденный ребенок, который в итоге унаследует огромное поместье или корпорацию. © tumadre22 / Reddit
- Раздражает, когда вдруг появляется брат или сестра, о которых прежде никто не упоминал. Особенно, если это близнец почившего персонажа. © Belfast_Escapee / Reddit
- А как насчет ошарашенного взгляда в конце каждой серии? © HeyTitouvideos / YouTube
А рожают они как? Сидит, сидит, а потом такая "аааааааа, больно" и побежала.
У кого-нибудь так было?
Но не только штампы из мыльных опер надоели зрителям как горькая редька. В полнометражных фильмах тоже полно моментов, которые повторяются из ленты в ленту и уже раздражают:
Комментарии
а кома главного героя? когда в его присутствии рассказывают секрет и думают, что он не слышал
Так потому и смотрят, что знают, что там будет и что все будет хорошо для хороших и плохо для плохих
При главном злодее вечно крутится какой то шакал, который знает его/ее грязный секрет, но, видимо, по доброте душевной, молчит. Взято из сериала "Толстая девчонка".
+ ещё тема с письмами, документами или дневником, которые валялись нa видном месте и нa которые никто не обращал внимания до поры, когда это удобно сценаристу.
И в которых инфа, переворачивающая сюжет с ног нa голову.
О, тема с обмороками знакома еще с детства, с индийских фильмов. В каком то из них пожилая замужняя дама объясняла молодой, что у замужней женщины просто так голова не кружится😂