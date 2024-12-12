Попробуйте угадать 11 гаджетов из недалекого прошлого

Мы так привыкли к современным технологиям, что уже не представляем жизни без умных гаджетов, бытовой техники и стильных смартфонов. С каждым годом устройства становятся все функциональнее, мощнее и эстетичнее. Но задумайтесь: всего несколько десятков лет назад электронные «помощники» выглядели совершенно иначе. Предлагаем вам пройти увлекательный тест и отгадать, какие устройства перед вами находится.

Если вы не уверены с вариантом, то ответы находятся в конце статьи. Однако в ваших способностях мы не сомневаемся.

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Ответы на тест

Персональный компьютер

Palm m505 — карманный компьютер, выпущенный компанией Palm в 2001 году. На тот момент это было самое передовое устройство, ведь оно выделялось цветным дисплеем с разрешением 160×160 пикселей, способным отображать более 65 тыс. цветов. Модель стала популярна еще и потому, что появилась возможности подключения аксессуаров через универсальный разъем. Радио с часами

Компания Arvin занималась производством в различных отраслях, однако наибольшую известность получили портативные радиоприемники. В 1953 году компания представила новую модель, в которой помимо радио находились встраиваемые заводные часы. Передняя панель откидывалась вниз, открывая доступ к батарейному отсеку и к посадочному месту для часов. Продукция выпускалась в трех цветовых вариантах. Аудиоплеер

Первые цифровые аудиоплееры появились в конце 1990-х годов, когда был создан формат MP3. Модель на фото поставлялась в 1999 году вместе со специальной док-станцией для зарядки и подключения к компьютеру. В этом же году компания Compaq разработала и выпустила первый аудиоплеер на основе жесткого диска от ноутбука. Благодаря этому появилась возможность записывать около 1200 песен. Акустический модем

Принцип работы устройства заключался в том, что абонент звонил на специальный номер, а затем прикладывал телефонную трубку к модему, который, в свою очередь, преобразовывал сигнал. Однако скорость такого соединения была очень низкой. К концу 1990-х годов скорость передачи достигла своего максимума, так как пропускная способность линии не позволяла передавать такие данные быстрее, чем 56 кбит/с. Поэтому пришлось отказаться от этой технологии в пользу более современных. Кодоскоп

Это оптическое устройство, благодаря которому можно было проецировать «прозрачные» изображения на большой экран. Размер прибора позволял разместить целый лист специальной пленки размером со стандартную страницу. Прибор получил широкое распространение в образовательных учреждениях, ведь педагог мог быстро подготовить необходимые материалы и многократно их использовать для показа. Мини-телевизор

На фото представлен портативный черно-белый телевизор от компании Zenith Electronics 1985 года выпуска. Оснащен 4-дюймовым экраном. Устройство имеет встроенную телескопическую антенну, разъемы для внешней антенны, аудио и видео, а также наушников. Телевизор мог работать от батареек или через адаптер от сети. Игровая приставка

Устройство было выпущено в 1977 году под названием «Atari 2600». Благодаря возможности быстро менять картриджи с играми, консоль быстро завоевала свою популярность. Модель была специально спроектирована для использования вместе с телевизорами 70-80-х годов. Однако в то время в телевизорах не было специально видео и аудио разъемов, поэтому Atari 2600 передавала сигнал по радиоканалу, как и стандартное телевизионное вещание. Кстати, эта модель была выставлена в Национальный зал славы игрушек в 2007 году. Портативный компьютер

В апреле 1981 года компания Osborne Computer выпустила первый коммерчески успешный портативный компьютер. Однако устройство весило около 11,1 кг, что делало его скорее «переносным», чем портативным. Но его главным минусом был крошечный 5-дюймовый дисплей. Звуковой выключатель

В 1984 году компания Joseph Enterprises выпустила гаджет, который позволял управлять двумя электрическими приборами с помощью хлопков. Однако система могла случайно сработать даже от лая собаки. Но вскоре была выпущена вторая версия «Clapper Plus», в которой добавилась возможность дистанционного управления. Микроволновка

В 1969 году Карл-Арне Брегер специально для компании Husqvarna разработал микроволновку под названием «Cupol». Ее внешний вид является ярким примером инновационного промышленного дизайна того времени. Компьютерная мышь

В 1964 году Билл Инглиш помог Дугласу Энгельбарту построить первый прототип современной компьютерной мыши. Свое название устройство получило из-за сходства провода с хвостом обычной мыши. А 9 декабря 1968 года Энгельбарт публично продемонстрировал мышь на мероприятии, которое впоследствии стало известно как «Мать всех демонстраций».