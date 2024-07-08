Текст о мужчинах, которые воспринимают алименты как личное оскорбление

Когда я в первый раз услышала, что маленькому ребенку «ничего особенно и не нужно, кроме титьки мамкиной», я просто рассмеялась. Потом мне рассказали, что покупать малышу хорошую обувь — баловство одно, он же из нее вырастет в мгновение ока. Затем я узнала, что фрукты — это пустые калории. Окончательно не до смеха мне стало тогда, когда выяснилось, что алименты — это, оказывается, способ жены заработать на детях.

У нас с двоюродной сестрой с детства хорошие отношения. Поскольку я постарше, она часто звонит мне посоветоваться. Сначала кавалеров ее обсуждали да любовные драмы, потом, когда она вышла замуж, спрашивала про быт много. Сейчас же, когда родила, то и дело стала набирать мне, чтобы спросить что-то про маленького. Вот тут-то и стали раздаваться первые звоночки. То и дело она вздыхала, что муж удивлен тем, сколько уходит на малыша. «Откуда такие траты, если все, что нужно младенцу, — это мамино молоко?» — вопрошал он. Я, посмеиваясь, спрашивала, в курсе ли он, откуда взялись кроватка и коляска, автокресло и прогулочный комбинезончик. «Ой, — говорила сестренка, — да я же все приданое на декретные купила, Витя в это как-то и не вникал». Но вскоре декретные подошли к концу, и Витя стал не только вникать, но и высказывать свое недовольство. Первый крупный скандал разразился, когда Алена купила малышу кожаные ботиночки. Папаша негодовал: «Да он в них проходит пару месяцев, могла бы взять что-нибудь дешевенькое». Сестрица долго объясняла, что дешевка не только развалится после пары дней носки, но еще и не позволит детской ножке сформироваться правильно. Однако, как я ее поняла, особо к ней не прислушивались. А уж когда она купила малышу еще и кожаные сандалики на лето, то и вовсе разразились лекцией в классическом стиле «зачем ребенку сандалии, если он еще коньки не сносил».

В скором времени выяснилось, что у экономного Витюши есть мощная группа поддержки — его мамочка. С ее слов, хорошие, находчивые жены мужей лишними расходами не напрягают и умудряются даже на одежду и обувь не тратиться: родственников подключают, друзей, в группах «Отдам даром» не брезгуют спрашивать что-то. Еще одежду можно сшить, связать, если руки правильным концом приделаны. Обленились, мол, совсем современные женщины. Раньше как было? Покупали на вырост, подворачивали и потихоньку выпускали, перелицовывали вещи, а теперь все новое подавай.



В разговоре и злосчастные ботиночки всплыли. Мол, какой смысл покупать дорогую обувь, раз ребенок маленький. Лучше эти денежки приберечь и потом, когда ребенок пойдет в школу, купить ему что-то, чтобы не стыдно было. Аргументы у этой золотой женщины были классические: «Я вот сына вырастила без памперсов, детского массажа и фруктов на завтрак, и вон какой красавец получился. А ты балуешь малыша, он так эгоистом станет. А надо вот одно яблочко с ним поровну делить и в песочнице научить общими игрушками пользоваться, у других детишек просить, тогда и есть шанс, что человек вырастет».

Короче, звонит мне на днях Алена и рыдает. «Меня бесит твое транжирство» — оказывается, так ей сказал муж и перестал давать деньги на ребенка. А она пока в декрете, целиком от него зависит. Говорит, велел не выпендриваться, никаких развивающих занятий, мол, в парке гуляйте и на детской площадке — они бесплатные, там и общение, и свежий воздух заодно. И далее по списку: никаких расходов на новую одежду, а еду пусть ест ту, что мы едим, нечего ему отдельно фрукты да овощи покупать.



Понятно, что дело идет к разводу, вот только Аленин оптимизм по поводу того, что, как только она разведется, ей проще станет, ведь тогда Витя должен будет ей платить алименты на ребенка, я не разделяю. Почему? Я как-то работала в мужском коллективе. Половина коллег в разводе и платят алименты. Вот я наслушалась всякого. Они действительно не понимают, почему бывшие от них «так много хотят». Сами себе новые телефоны покупают каждый год, но, когда у них денег просят, прям негодуют. Если жена говорит, что ребенку нужна новая куртка, так как старая порвалась, вопят: «А что, зашить нельзя? Иголку в руках держать разучилась?» Как-то спросила одного такого: «А сколько стоит, по твоему, собрать ребенка в школу?» Получила потрясающий ответ: «Да что там собирать-то? Тетрадки купила, учебники дадут, а карандаши, ручки и рюкзак с того года остались».

Они всерьез обсуждали, что ребенку достаточно курочки в супчике и, может, одежку какую с игрушками купить, но не часто, а все остальное — это уже мамины хотелки, которые отец не обязан оплачивать. Кружки, секции, поездки — мамины хотелки. А вечный ор на тему, что те деньги, которые они переводят, жена явно не целиком на ребенка тратит... И вот ведь парадокс: получается, что на эти бешеные тыщи их бывшие живут и как сыр в масле катаются. Им финансов хватает и на ребенка, и на котенка, и на того горячего парня из шкафа, а бедному мужику, которому остается как минимум половина, а чаще и три четверти от зарплаты, не считая всяких халтурок, на достойную жизнь не хватает, обдирают его как липку. Я с одним таким, считающим, что жена непонятно куда девает его деньги, спорила до хрипоты. Говорю: «Марат, ну у тебя же глаза есть. Ребенок одет — значит, жена тратится на одежду. Ходит в школу? Постоянно докупаются канцтовары, собираются деньги на подарки к праздникам. Ты говорил, что девочка танцует и ходит на рисование. Но даже если кружок бесплатный, все равно нужны всякие чешки, юбочки, кисти, альбомы и краски. Подружки есть? Значит, добавь расходы на детские дни рождения хотя бы раз в 2 месяца уж точно. И это мы про еду вообще не говорили. И про развлечения, игрушки, книжки. Ты правда считаешь, что от твоих $ 100 в месяц много остается?» А он мне в ответ: «Все эти траты должны делиться пополам, значит, скинь половину». «Хорошо, — говорю, — а как насчет того времени, что жена тратит на ребенка? Отвести в школу, сделать уроки, походы к врачам, больничные, поездки в отпуск. Трудно вкалывать по полной и уделять время дочке, а на няню ты тратиться не хочешь». Не помогло, оба остались при своем мнении.

Но, кстати, не помогают не только разговоры, но и железные доказательства. У знакомой бывший вечно выл, что она тратит алименты на себя. Она не выдержала и как-то принесла ему список трат на ребенка за месяц, вместе с чеками и выписками. Посчитала даже не все, так — одежду, еду, форму для карате, поход к стоматологу. Посмотрев, муж завопил уже по новому поводу: «А чего все так дорого?» Другой подруге бывший муж говорит: «Раз ты захотела развода, как современная сильная и независимая женщина, то сама и обеспечь ребенка продуктами и одеждой. Не хватает? Найди подработку, а не на меня бочку кати». Она его спрашивает: «А уроки с ребенком кто будет делать? На больничных с ним сидеть?» Так он ей выдает шедевральное: «А это ты с моим сыном уроки делаешь или со своим? И если это твой ребенок, то я что, должен платить за то, что мать занимается с любимым дитятком?» И да, речь в этом разговоре шла об общем ребенке, а не о сыне жены от прошлого брака, как может показаться.

У третьей приятельницы вообще анекдот получился. Она говорит бывшему, мол, так и так, пора ребенка в 1-й класс собирать, давай я все куплю, чеки тебе покажу, и мы поделим расходы пополам. А он аж зашелся в крике: «Ты своего ребенка не любишь, раз такое предлагаешь!» Она в шоке, мол, это с чего бы? И вот тут он ее просто сразил наповал ответом: «Тебе для родной дочери ничего не жалко должно быть, а ты все сэкономить пытаешься».



Еще, рассказывает, и свекровь на днях выступила на пятерочку. «Позвонила мне и заявила, чтобы я от мужа денег не ждала, потому что ему самому на жизнь не хватает. А у меня и работа хорошая, и подрабатываю я, так что не бедствую. А ее сыночку и одеваться надо, и кушать хорошо, и отдыхать на что-то: он ведь так упахивается. Спрашиваю: „А мне с дочкой кушать и одеваться не надо, и на двух работах я вообще не устаю?“ Она отвечает: „Катенька, ну ты же мать. Должна уметь жертвовать ради ребенка“». Подруга поделилась: «Повесила я трубку и думаю, мол, видела же, что он маменькин сынок, зачем же я за него замуж-то выскочила и ребенка еще родила? Так и захотелось себя, будто щеночка, носом в свидетельства о браке и о рождении сына потыкать со словами: „Кто это сделал? Кто это сделал, я спрашиваю?“»

А еще один товарищ, также по рассказам, упорно не понимал, что такого в том, что он алименты по полгода не платит. Жена не перекантуется, что ли? Что там ребенку надо-то — тарелочку борща, вот и все расходы. А у него «затруднительные обстоятельства», у него «ну нет сейчас денег, что я сделаю». А жена — она выкрутится, почему нет-то? Он же заявлял, что всю одежду можно купить в секондах, она там даже лучше, чем в магазинах. Cам вот на днях брендовые джинсы за копейки урвал. На вопрос о том, как купить в секонде школьную форму, обувь и ранец, фыркнул и гордо удалился в закат.



Так что алименты, на мой взгляд, Аленкину проблему не решат. Муж ее уже встал на сторону многих алиментщиков, которые ребенком не занимаются и знать не хотят, во сколько он на самом деле обходится, так что развод вряд ли что-то изменит. Нет, конечно, есть прекрасные отцы, которые и в разводе таковыми остаются, но вот чтобы такой «экономист», расставшись с женой, превратился в заботливого папашу — не верю! Так что придется сестренке идти на поклон к родителям, просить помочь посидеть с малышом и впрягаться в работу по полной. Ну и разводиться, конечно, если так решила. Просто без иллюзий.