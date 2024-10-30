Ученые разработали идеальный утренний распорядок, и я решила его протестировать

Честно говоря, утро для меня всегда было самым нелюбимым временем. Пока все нормальные люди с радостной улыбкой готовят вкусный завтрак или делают зарядку, я, с трудом продрав глаза, запихиваю в себя йогурт, запиваю его огромной кружкой кофе и, злобно рыча, несусь на работу. Мне проще поспать лишние 20–30 минут, пожертвовав любыми ритуалами, чем просыпаться за час до выхода из дома. Но тут я прочитала несколько статей о том, что утренний распорядок влияет на весь день, и решила, что пора что-то менять. Надо сказать, результат меня сильно удивил.

Я решила разработать для себя четкий утренний распорядок

Сколько себя помню, я всегда ненавидела утренние часы. Выползаешь из теплой кровати, пытаясь раскрыть глаза, настроение хуже некуда — так и хочется сказать кому-нибудь гадость. Мир начинает играть яркими красками только к полудню, а до этого голова наотрез отказывается работать. В старших классах я настолько довела домашних, что родители прятались в спальне, дожидаясь моего ухода в школу. Муж, кстати, быстро перенял этот лайфхак, и мы с ним по утрам просто не разговаривали, общались в основном жестами.

Сложившаяся практика меня несколько раздражала. Ладно, семья уже привыкла к моим выкрутасам, но если на работе планировалось какое-то утреннее совещание, я обычно была не на высоте. Да и отражающееся в зеркале хмурое, слегка опухшее лицо с внушительными синяками под глазами не вызывало у меня особого энтузиазма. Тут я наткнулась на одну статью об утреннем распорядке и решила изучить эту тему в интернете. Оказалось, что данному вопросу посвящено огромное количество материалов, и если следовать определенному расписанию, то я должна пробуждаться веселой и щебечущей, как певчая пташка.

Почти все исследователи упоминали о важности завтрака, причем в идеале я должна была потратить на этот прием пищи 18 минут. Надо сказать, что я обедаю обычно быстрее. Кроме того, правильное питание по утрам должно было помочь мне избавиться от пары килограммов. Хотя я успевала делать зарядку, по возможности ходила пешком и старалась не переедать, скинуть вес мне никак не удавалось. Вот я и решила проверить, поможет ли мне в этом правильный распорядок.

Следовать распорядку оказалось не так уж и просто

Итак, по одной из формул мне надо было просыпаться в 6:44 утра, в 7:12 вставать с кровати, тратить как минимум 20 минут на зарядку, 10 минут на банные процедуры и 18 минут на завтрак. В итоге на всю утреннюю рутину уходило почти полтора часа — на мой взгляд, совершенное расточительство. Но так как это была самая простая программа, которая должна была подарить мне полное радости утро, я решила начать с нее. К сожалению, в исследовании не было четких рекомендаций, что именно нужно делать в перерыве между пробуждением и подъемом с кровати. В других статьях ученые не советовали хвататься за телефон сразу после пробуждения, так что в первый день я решила сымпровизировать и поваляться искомые 28 минут, ну или хотя бы 18. В результате задремала и благополучно проспала. Пришлось собираться впопыхах, даже без завтрака.

Так что на следующий день я взяла книжку и чуть не зачиталась. Так что плюнула и решила, что мне вполне хватит четырех минут валяния и потягивания в кровати — лучше уж я встану в 7 утра. А вот после 20-минутной зарядки я действительно чувствовала себя бодрее — это тебе не пара приседаний и растяжек. Зато мне было совершенно непонятно, как можно поглощать баночку йогурта целых 18 минут, поэтому решила заменить его на овсянку с орехами. По идее, после такого завтрака я должна была долго испытывать сытость, но все вышло наоборот — уже через пару часов меня одолевали муки голода.

Другая рекомендация от ученых стала для меня настоящим вызовом. Оказывается, кофе в идеале лучше пить только через полтора-два часа после пробуждения, когда уровень кортизола достигает своего пика. Благодаря этому человек весь день будет бодрым и веселым и сможет избежать послеобеденного упадка сил. В теории звучало красиво, но у меня без привычной дозы кофеина упадок сил наступал уже после завтрака — какой уж там обед. Причем кружка кофе, выпитая уже на работе, совсем не радовала: и кофеварка в офисе хуже, и посмаковать напиток не получается.

Через неделю домашние отказались со мной общаться

Кроме того, мой эксперимент сказался и на всем семействе. По утрам я вставала раньше всех и невольно будила домашних. Без привычной чашки кофе не только не сияла, как солнышко, но еще больше злилась на весь белый свет. Изменились и наши вечерние привычки. Раньше мы с мужем, отправив детей спать, садились посмотреть сериал или киношку. Но теперь я вечером превращалась в сонную муху, и меня вырубало на диване буквально через 10 минут, даже если на экране творился лютый экшен. Несколько раз супруг пропустил этот момент и разбудил меня уже во время титров. Понятно, что после этого заснуть мне никак не удавалось, и я еще час, к недовольству супруга, ворочалась в кровати и совершенно не высыпалась.

После первой недели, невзирая на правильный завтрак, регулярные физические упражнения и новое кофейное расписание, вид у меня был немного пугающий. Лицом бледная, с огромными синяками под глазами и абсолютно безумным взглядом. Весь день я душераздирающе зевала, но, плюхнувшись на кровать, никак не могла заснуть. А в обеденный перерыв диванчик буквально манил и искушал меня.

Надо было немного помучиться, и все наладилось

Решила попробовать добавить еще один элемент в утренний ритуал — холодный душ. То есть просыпаюсь, делаю зарядку, потом отправляюсь в ванную и, вымыв голову, включаю холодную воду. А уже потом иду завтракать. Эффект оказался фантастическим. Холодная вода бодрила даже лучше чашки кофе. Начала я с быстрых обливаний и через неделю уже перешла на двухминутные процедуры. Как ни удивительно, но именно после холодного душа утро уже не казалось таким ужасным и хмурым.

Кроме того, я стала добавлять в овсянку сыр и чередовать это блюдо с омлетами и вареными яйцами. Даже навострилась делать яйца Бенедикт (правда, без соуса и бекона). После такого богатого протеинами завтрака мне хватало легкого салата на обед и чего-нибудь незамысловатого на ужин. В результате я избавилась только от одного килограмма, но хоть на лицо вернулись краски, и синяки чуть побледнели.

Некоторые советы оказались не слишком дельными

Хильдур 1 день назад Мне присоветовали пить по утрам горячую воду. Мне понравилось. Вроде получше стала себя чувствовать утром и сбросила килограмм с того момента, как начала её пить. - - Ответить

А вот другой лайфхак меня разочаровал. Некоторые люди в интернете нахваливали подсоленную воду. Дескать, надо добавить щепотку соли в стакан воды, выпить сразу после пробуждения, и это поможет организму получить достаточное количество влаги в течение дня, заодно улучшит пищеварение и избавит от токсинов. Дело в том, что в поваренной соли содержатся два элемента: натрий и хлор, которые являются электролитами. И именно они доставляют воду в клетки тела, помогая предотвратить обезвоживание.

Вода с солью — не слишком вкусный напиток. Даже если добавить в стакан лимонного сока. А главное, никаких волшебных изменений я не ощутила. То есть цвет лица кардинально не поменялся, редкие прыщики не исчезли, волосы не засияли небывалой красотой. Решила более внимательно изучить этот вопрос. Оказалось, что ни на пищеварение, ни на очистку организма от токсинов подсоленная вода никак не влияет. Хоть литрами ее пей. Этот напиток действительно помогает избежать обезвоживания, так что принимать его стоит после интенсивных тренировок (когда человек теряет много жидкости с потом) или в жаркую погоду. А если вы, как и я, делаете немудреную зарядку и не живете в субтропической зоне, то толку от подсоленной воды будет немного. Главное — пить достаточное количество жидкости.

Выяснилось, что не стоит уж слишком привыкать к распорядку

Спустя месяц я окончательно перешла на новый распорядок дня, а заодно и мужа подтащила. Чтобы не менять радикально привычки, мы просто стали включать сериалы пораньше, а просмотр фильмов перенесли на выходные дни. Я наконец-то вычислила оптимальное время, когда мне следует отправляться в объятия Морфея, и выяснила, что 7 часов мне вполне хватает на сон. Утро, конечно, не превратилось в самое замечательное время дня, но, по крайней мере, уже к выходу из дома я была бодра и свежа.

Но, через пару недель узнала, что в четком утреннем ритуале, к которому я так привыкла, были и свои минусы. Один раз проспала, буквально на 15 минут позже проснулась, и все мое четкое расписание полетело под откос. И зарядку не успела как следует сделать, и душ принять, и на приличный завтрак времени не хватило. В результате день пропал: я ходила хмурая, злая, все из рук валилось. Решила, что если просплю еще раз, то просто сделаю быструю растяжку, устрою себе холодное обливание и приготовлю нормальный завтрак. Главное — не превращать утреннюю рутину в некий священный ритуал, отступление от которого может испортить настроение на целый день. Ведь если не сделать один раз зарядку или пропустить завтрак, ничего страшного не случится.