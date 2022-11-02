16 модников и модниц, которые словно промахнулись и родились не в то время или даже не в тот век

Мода постоянно меняется, но нередко за вдохновением модельеры обращаются к нарядам и образам, бывшим популярными десятки лет назад. Но не нужно быть знаменитым модельером, чтобы шить и носить гламурные платья 1950-х или даже купальные костюмы фасона, бывшего в моде 130 лет назад. Люди из этой подборки нашили свой стиль, но отнюдь не в современных модных тенденциях.

«Решила приодеться к сезону»

Это же классический стиль 1950-х. © PitifulGazelle8177 / Reddit

«Наконец-то похолодало, поэтому я могу надеть свой твидовый костюм Burberry 1936 года»

«Нашла платье 1950–60-х в винтажном магазине в Италии. Его сшили на заказ, но будто бы по моим меркам»

Как же нравится сочетание этого платья с современными очками! © Almane2020202 / Reddit

«Мой старинный сюртук отлично подходит для фотографий на фоне плаката, который я нашел в сети»

«Мой новый крутой образ роковой женщины»

«Выехал на отдых на своем „Линкольне“ 1975 года»

Наряды для музыкальных клипов 1960-х годов

«Расстроилась, когда купила дорогое винтажное платье 1960-х, а рукава оказались короткими. Как их переделать?»

Вообще-то они такими и должны быть. © CrankyWife / Reddit

«Я сшила платье по своей коллекции винтажных выкроек»

«Недавно купила винтажные аксессуары и нашла им применение»

«Собираюсь на вечеринку в стиле 1920-х»

«Надену этот наряд на ярмарку в стиле эпохи Ренессанса»

Каждая деталь изысканна! А сетка — это вишенка на торте. © jenkraisins / Reddit



«Сшила платье по образцу 1960 года»

«Моя попытка воссоздать мятно-зеленое платье Бет Хармон из сериала „Ход королевы“»

«Я сшила викторианский купальный костюм 1890-х»

Как неприлично! Все же видят ваши лодыжки. © Tyraid / Reddit

«Решила провести фотосессию для беременных в винтажном стиле»