16 модников и модниц, которые словно промахнулись и родились не в то время или даже не в тот век
Мода постоянно меняется, но нередко за вдохновением модельеры обращаются к нарядам и образам, бывшим популярными десятки лет назад. Но не нужно быть знаменитым модельером, чтобы шить и носить гламурные платья 1950-х или даже купальные костюмы фасона, бывшего в моде 130 лет назад. Люди из этой подборки нашили свой стиль, но отнюдь не в современных модных тенденциях.
«Решила приодеться к сезону»
- Это же классический стиль 1950-х. © PitifulGazelle8177 / Reddit
«Наконец-то похолодало, поэтому я могу надеть свой твидовый костюм Burberry 1936 года»
«Нашла платье 1950–60-х в винтажном магазине в Италии. Его сшили на заказ, но будто бы по моим меркам»
- Как же нравится сочетание этого платья с современными очками! © Almane2020202 / Reddit
«Мой старинный сюртук отлично подходит для фотографий на фоне плаката, который я нашел в сети»
«Мой новый крутой образ роковой женщины»
«Выехал на отдых на своем „Линкольне“ 1975 года»
Наряды для музыкальных клипов 1960-х годов
«Расстроилась, когда купила дорогое винтажное платье 1960-х, а рукава оказались короткими. Как их переделать?»
- Вообще-то они такими и должны быть. © CrankyWife / Reddit
«Я сшила платье по своей коллекции винтажных выкроек»
«Недавно купила винтажные аксессуары и нашла им применение»
«Собираюсь на вечеринку в стиле 1920-х»
«Надену этот наряд на ярмарку в стиле эпохи Ренессанса»
- Каждая деталь изысканна! А сетка — это вишенка на торте. © jenkraisins / Reddit
«Сшила платье по образцу 1960 года»
«Моя попытка воссоздать мятно-зеленое платье Бет Хармон из сериала „Ход королевы“»
«Я сшила викторианский купальный костюм 1890-х»
- Как неприлично! Все же видят ваши лодыжки. © Tyraid / Reddit
«Решила провести фотосессию для беременных в винтажном стиле»
А какими фотографиями в винтажных нарядах могли бы поделиться вы?
Фото на превью sewing_magic / Reddit
AdMe/Подборки/16 модников и модниц, которые словно промахнулись и родились не в то время или даже не в тот век
Поделиться этой статьёй