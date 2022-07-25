Мы сравнили 18 пар снимков звездных родственников, которые доказывают, что гены пальцем не задавишь

Внешность человека определяется генами, и, поскольку каждый из нас получает их в наследство от родителей, мы похожи на своих пап и мам, а наши родные братья и сестры, в свою очередь, имеют сходство с нами. Более того, порой дети похожи не только внешне: нередко оба ребенка выбирают одну и ту же профессию, например актерскую.