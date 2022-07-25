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Мы сравнили 18 пар снимков звездных родственников, которые доказывают, что гены пальцем не задавишь

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Внешность человека определяется генами, и, поскольку каждый из нас получает их в наследство от родителей, мы похожи на своих пап и мам, а наши родные братья и сестры, в свою очередь, имеют сходство с нами. Более того, порой дети похожи не только внешне: нередко оба ребенка выбирают одну и ту же профессию, например актерскую.

ADME внимательно пригляделся к звездным братьям и сестрам, и сходство некоторых из них оказалось просто поразительным.

Ларс и Мадс Миккельсены

East News, AP / Associated Press / East News

Пенелопа и Моника Крус

PHOTOlink / Courtesy Everett Collection / East News, East News

Эмили и Зоуи Дешанель

Adam Orchon / Everett Collection / East News, AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Мэми и Грейс Гаммер

Eric Reichbaum / Everett Collection / East News, MARCOCCHI GIULIO / SIPA / East News

Дакота и Эль Фэннинг

Invision / Invision / East News, fernandoallende@broadimage / Broad Image / East News

Мэгги и Джейк Джилленхол

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News, GOL / Capital Pictures / East News

Крис и Лиам Хемсворты

Invision / Invision / East News, FayesVision / WENN.com / agefotostock / East News

Кейт и Пиппа Миддлтон

Andrew Parsons / i-Images / i-images / East News, PAUL ELLIS / AFP / East News

Джеймс Хейвен и Анджелина Джоли

Adhemar Sburlati / Broadimage / East News, Jeffrey Mayer / Broad Image / East News

Райф и Джозеф Файнсы

East News, BEN STANSALL / AFP / East News

Оуэн и Люк Уилсоны

John Salangsang / Invision / AP / East News, GEOFF ROBINS / AFP / East News

Ванесса и Стелла Хадженс

Jordan Strauss / Invision / AP / East News, MARCOCCHI GIULIO / SIPA / East News

Джессика и Эшли Симпсон

Evan Agostini / Invision / AP / East News, Gilbert Flores / Broadimage / East News

Пресли и Кайя Гербер

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News

Мэри-Кейт и Элизабет Олсен

Desiree Navarro / Everett Collection / East News, agefotostock / East News

Руни и Кейт Мара

AFP / East News, Invision / Invision / East News

Хэйли Джоэл и Эмили Осмент

David Edwards / DailyCeleb / MediaPunch / East News, Emiley Schweich / Everett Collection / East News

Маколей и Киран Калкины

LCLA / Broadimage / Broad Image / East News, Invision / Invision / East News

Какие из этих пар звездных братьев и сестер показались вам наиболее похожими? Или, может быть, чье-то родство стало для вас сюрпризом?

Фото на превью East News, BEN STANSALL / AFP / East News
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AdMe/Подборки/Мы сравнили 18 пар снимков звездных родственников, которые доказывают, что гены пальцем не задавишь
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