Мы сравнили 18 пар снимков звездных родственников, которые доказывают, что гены пальцем не задавишь
Внешность человека определяется генами, и, поскольку каждый из нас получает их в наследство от родителей, мы похожи на своих пап и мам, а наши родные братья и сестры, в свою очередь, имеют сходство с нами. Более того, порой дети похожи не только внешне: нередко оба ребенка выбирают одну и ту же профессию, например актерскую.
ADME внимательно пригляделся к звездным братьям и сестрам, и сходство некоторых из них оказалось просто поразительным.
Ларс и Мадс Миккельсены
Пенелопа и Моника Крус
Эмили и Зоуи Дешанель
Мэми и Грейс Гаммер
Дакота и Эль Фэннинг
Мэгги и Джейк Джилленхол
Крис и Лиам Хемсворты
Кейт и Пиппа Миддлтон
Джеймс Хейвен и Анджелина Джоли
Райф и Джозеф Файнсы
Оуэн и Люк Уилсоны
Ванесса и Стелла Хадженс
Джессика и Эшли Симпсон
Пресли и Кайя Гербер
Мэри-Кейт и Элизабет Олсен
Руни и Кейт Мара
Хэйли Джоэл и Эмили Осмент
Маколей и Киран Калкины
Какие из этих пар звездных братьев и сестер показались вам наиболее похожими? Или, может быть, чье-то родство стало для вас сюрпризом?
Фото на превью East News, BEN STANSALL / AFP / East News
AdMe/Подборки/Мы сравнили 18 пар снимков звездных родственников, которые доказывают, что гены пальцем не задавишь
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