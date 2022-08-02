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19 человек, которые сами решают, как им выглядеть. И возраст не помеха

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Герои нашей фотоподборки точно знают: ты никогда не будешь слишком стар, чтобы выглядеть круто. Они экспериментируют с цветом волос, яркой одеждой, делают пирсинг в том возрасте, когда другие становятся бабушками и дедушками.

Мы в ADME считаем, что годы не помеха экспериментам над собой. Напротив, только с возрастом некоторые решаются на изменения, о которых мечтали всю жизнь.

«Мне 53, и я впервые в жизни покрасила волосы в яркий цвет»

«А потом смешала 4 цвета, чтобы получить фиолетовый. Так мне нравится даже больше».

«После долгих лет болтовни мой муж решил пойти и проколоть нос!»

«Стать старше означает начать одеваться как эмо. Когда я была подростком, мне не хватало на это решимости»

«Я слишком стара, чтобы носить такую прическу? Копалась в саду, когда подошел мой сосед и сказал: „Думаешь, ты Эльза?“ Затем закатил глаза, рассмеялся и ушел восвояси»

«Мне 70, и я думаю покрасить волосы в цвета радуги»

«Дала шанс джинсам-бойфрендам»

«За 56 лет я так и не научилась наносить макияж. Пробую сейчас»

«Я пожилая женщина, и никто не запретит мне носить фиолетовый»

«Впервые отрастил волосы, и мне понравилось»

«Первый раз крашу волосы в 36! Увидеть блондинку в зеркале было сюрреалистично!»

«Напоминание себе: перестать думать о старении, изменениях тела и просто надеть шорты»

«Люди не должны прятать своего внутреннего ребенка. Я не стесняюсь одежды с Микки-Маусом»

«Мне 52, у меня лишний вес, и я сделал пирсинг обеих ноздрей»

«Рискнула сегодня одеться как 8-летний ребенок»

«Я собираюсь ходить без макияжа весь месяц. Вероятно, впервые со времен старшей школы. Мне 31»

«6 лет отращивал волосы. Наконец пришло время для большой стрижки»

  • Поздравляю! Ты прошел путь от фаната метала до студента-искусствоведа. © nuerion / Reddit

«Эти ботинки я подарила себе, когда от меня ушел муж. И теперь постоянно получаю комплименты. Такого никогда не было, пока я была в отношениях!»

«Иногда разбитое сердце стоит того».

«Отказалась от фастфуда, молочки, пью много воды, ежедневно пользуюсь солнцезащитным кремом. Результат: в 46 (сверху) я выгляжу моложе, чем в 36»

«Просто хотела показать свое любимое платье с динозаврами»

А у вас есть история об изменениях, на которые вы решились только с возрастом?

Фото на превью PolyHollyHey / Reddit
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AdMe/Подборки/19 человек, которые сами решают, как им выглядеть. И возраст не помеха
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