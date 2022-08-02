19 человек, которые сами решают, как им выглядеть. И возраст не помеха

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Герои нашей фотоподборки точно знают: ты никогда не будешь слишком стар, чтобы выглядеть круто. Они экспериментируют с цветом волос, яркой одеждой, делают пирсинг в том возрасте, когда другие становятся бабушками и дедушками.

Мы в ADME считаем, что годы не помеха экспериментам над собой. Напротив, только с возрастом некоторые решаются на изменения, о которых мечтали всю жизнь.

«Мне 53, и я впервые в жизни покрасила волосы в яркий цвет»

«А потом смешала 4 цвета, чтобы получить фиолетовый. Так мне нравится даже больше».

«После долгих лет болтовни мой муж решил пойти и проколоть нос!»

«Стать старше означает начать одеваться как эмо. Когда я была подростком, мне не хватало на это решимости»

«Я слишком стара, чтобы носить такую прическу? Копалась в саду, когда подошел мой сосед и сказал: „Думаешь, ты Эльза?“ Затем закатил глаза, рассмеялся и ушел восвояси»

«Мне 70, и я думаю покрасить волосы в цвета радуги»

«Дала шанс джинсам-бойфрендам»

«За 56 лет я так и не научилась наносить макияж. Пробую сейчас»

«Я пожилая женщина, и никто не запретит мне носить фиолетовый»

«Впервые отрастил волосы, и мне понравилось»

«Первый раз крашу волосы в 36! Увидеть блондинку в зеркале было сюрреалистично!»

«Напоминание себе: перестать думать о старении, изменениях тела и просто надеть шорты»

«Люди не должны прятать своего внутреннего ребенка. Я не стесняюсь одежды с Микки-Маусом»

«Мне 52, у меня лишний вес, и я сделал пирсинг обеих ноздрей»

«Рискнула сегодня одеться как 8-летний ребенок»

«Я собираюсь ходить без макияжа весь месяц. Вероятно, впервые со времен старшей школы. Мне 31»

«6 лет отращивал волосы. Наконец пришло время для большой стрижки»

Поздравляю! Ты прошел путь от фаната метала до студента-искусствоведа. © nuerion / Reddit

«Эти ботинки я подарила себе, когда от меня ушел муж. И теперь постоянно получаю комплименты. Такого никогда не было, пока я была в отношениях!»

«Иногда разбитое сердце стоит того».

«Отказалась от фастфуда, молочки, пью много воды, ежедневно пользуюсь солнцезащитным кремом. Результат: в 46 (сверху) я выгляжу моложе, чем в 36»

«Просто хотела показать свое любимое платье с динозаврами»