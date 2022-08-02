19 человек, которые сами решают, как им выглядеть. И возраст не помеха
Герои нашей фотоподборки точно знают: ты никогда не будешь слишком стар, чтобы выглядеть круто. Они экспериментируют с цветом волос, яркой одеждой, делают пирсинг в том возрасте, когда другие становятся бабушками и дедушками.
Мы в ADME считаем, что годы не помеха экспериментам над собой. Напротив, только с возрастом некоторые решаются на изменения, о которых мечтали всю жизнь.
«Мне 53, и я впервые в жизни покрасила волосы в яркий цвет»
«А потом смешала 4 цвета, чтобы получить фиолетовый. Так мне нравится даже больше».
«После долгих лет болтовни мой муж решил пойти и проколоть нос!»
«Стать старше означает начать одеваться как эмо. Когда я была подростком, мне не хватало на это решимости»
«Я слишком стара, чтобы носить такую прическу? Копалась в саду, когда подошел мой сосед и сказал: „Думаешь, ты Эльза?“ Затем закатил глаза, рассмеялся и ушел восвояси»
«Мне 70, и я думаю покрасить волосы в цвета радуги»
«Дала шанс джинсам-бойфрендам»
«За 56 лет я так и не научилась наносить макияж. Пробую сейчас»
«Я пожилая женщина, и никто не запретит мне носить фиолетовый»
«Впервые отрастил волосы, и мне понравилось»
«Первый раз крашу волосы в 36! Увидеть блондинку в зеркале было сюрреалистично!»
«Напоминание себе: перестать думать о старении, изменениях тела и просто надеть шорты»
«Люди не должны прятать своего внутреннего ребенка. Я не стесняюсь одежды с Микки-Маусом»
«Мне 52, у меня лишний вес, и я сделал пирсинг обеих ноздрей»
«Рискнула сегодня одеться как 8-летний ребенок»
«Я собираюсь ходить без макияжа весь месяц. Вероятно, впервые со времен старшей школы. Мне 31»
«6 лет отращивал волосы. Наконец пришло время для большой стрижки»
- Поздравляю! Ты прошел путь от фаната метала до студента-искусствоведа. © nuerion / Reddit
«Эти ботинки я подарила себе, когда от меня ушел муж. И теперь постоянно получаю комплименты. Такого никогда не было, пока я была в отношениях!»
«Иногда разбитое сердце стоит того».
«Отказалась от фастфуда, молочки, пью много воды, ежедневно пользуюсь солнцезащитным кремом. Результат: в 46 (сверху) я выгляжу моложе, чем в 36»
«Просто хотела показать свое любимое платье с динозаврами»
А у вас есть история об изменениях, на которые вы решились только с возрастом?
Фото на превью PolyHollyHey / Reddit
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