20 мужчин, которые из простых парней по соседству превратились в настоящих красавчиков
Существует мнение, что мужчины худеют и набирают мышечную массу быстрее, чем женщины. Исследования показывают, что доля правды в этом есть: в краткосрочной перспективе мужчины действительно быстрее теряют вес, однако уже через полгода диеты и упражнений скорость похудения у мужчин и женщин становится примерно одинаковой. Поэтому, несмотря на кажущуюся легкость, парням тоже приходится прикладывать немало усилий, чтобы получить тело мечты.
Мы в ADME по-настоящему восхищаемся людьми, которые смогли приобрести внешность своей мечты исключительно благодаря собственному желанию и несгибаемой силе воли.
4 года работал над собой и 2 года отращивал волосы
- Геральт? Это точно один и тот же человек? © FoxsNetwork / Reddit
Минус 38 кг за 6 месяцев
«Разница между фотографиями — 10 месяцев. Сейчас я вешу меньше, чем когда-либо за последние 20 лет»
«Минус 43 кг. Чувствую себя великолепно!»
«Минус 95 кг. Мне исполнилось 38, и сейчас я в лучшей форме, чем когда бы то ни было»
Более 45 кг за 20 месяцев
«4 года назад я и представить не мог, что буду выглядеть так, как сейчас»
«Мой прогресс (минус 40 кг) за 1 год. Я избавился от ожирения и пищевой зависимости»
«5 лет работы над собой. Было тяжело, но оно того стоило»
Минус 53 кг за 26 месяцев
- Ты выглядишь как смесь Роберта Дауни — младшего и Мэтта Леблана. © spunkychickpea / Reddit
«Минус 28 кг. Я очень счастлив»
Минус 41 кг
3 года взлетов и падений и минус 57 кг
Разница в 3 месяца. Диета называлась «развод»
- Лучшие тела сделаны из разбитых сердец. © Omnibuses_ / Reddit
От 130 до 75 кг за 6 лет
Плюс 13,5 кг за 7 месяцев
«Левое фото сделано 30 мая — в день, когда мне сняли гипс. Правое — 12 июля»
«Левую фотографию я сделал 4 года назад, правую — сегодня»
«Несмотря на то что у меня были взлеты и падения в процессе похудения, сейчас я счастлив. Я нарастил немного мышц и сменил прическу»
Минус 13,5 кг за 4 месяца
А в вашем окружении есть примеры подобной работы над собой? Или этот пример — вы сами?
Фото на превью magivictus / Reddit
AdMe/Подборки/20 мужчин, которые из простых парней по соседству превратились в настоящих красавчиков
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