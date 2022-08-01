20 мужчин, которые из простых парней по соседству превратились в настоящих красавчиков

Существует мнение, что мужчины худеют и набирают мышечную массу быстрее, чем женщины. Исследования показывают, что доля правды в этом есть: в краткосрочной перспективе мужчины действительно быстрее теряют вес, однако уже через полгода диеты и упражнений скорость похудения у мужчин и женщин становится примерно одинаковой. Поэтому, несмотря на кажущуюся легкость, парням тоже приходится прикладывать немало усилий, чтобы получить тело мечты.

Мы в ADME по-настоящему восхищаемся людьми, которые смогли приобрести внешность своей мечты исключительно благодаря собственному желанию и несгибаемой силе воли.

4 года работал над собой и 2 года отращивал волосы

Геральт? Это точно один и тот же человек? © FoxsNetwork / Reddit

Минус 38 кг за 6 месяцев

«Разница между фотографиями — 10 месяцев. Сейчас я вешу меньше, чем когда-либо за последние 20 лет»

«Минус 43 кг. Чувствую себя великолепно!»

«Минус 95 кг. Мне исполнилось 38, и сейчас я в лучшей форме, чем когда бы то ни было»

Более 45 кг за 20 месяцев

«4 года назад я и представить не мог, что буду выглядеть так, как сейчас»

«Мой прогресс (минус 40 кг) за 1 год. Я избавился от ожирения и пищевой зависимости»

«5 лет работы над собой. Было тяжело, но оно того стоило»

Минус 53 кг за 26 месяцев

Ты выглядишь как смесь Роберта Дауни — младшего и Мэтта Леблана. © spunkychickpea / Reddit

«Минус 28 кг. Я очень счастлив»

Минус 41 кг

3 года взлетов и падений и минус 57 кг

Разница в 3 месяца. Диета называлась «развод»

Лучшие тела сделаны из разбитых сердец. © Omnibuses_ / Reddit

От 130 до 75 кг за 6 лет

Плюс 13,5 кг за 7 месяцев

«Левое фото сделано 30 мая — в день, когда мне сняли гипс. Правое — 12 июля»

«Левую фотографию я сделал 4 года назад, правую — сегодня»

«Несмотря на то что у меня были взлеты и падения в процессе похудения, сейчас я счастлив. Я нарастил немного мышц и сменил прическу»

Минус 13,5 кг за 4 месяца