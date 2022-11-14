9 секретов, которыми воспитатели детского сада не готовы вот так сразу делиться с родителями

Быть родителем маленького ребенка — огромный труд, и те, кто по долгу службы каждый день сталкивается с дошколятами, понимают это как никто другой. Меня зовут Надежда — мама с 7-летним стажем и воспитательница в детском саду с 15-летним. И мне есть о чем рассказать даже многодетным мамам и папам.

Не ведитесь на манипуляции

Сейчас мои подопечные ходят в среднюю группу, то есть большинство из них посещают садик не первый год, а некоторые так и вовсе третий. И все равно у меня есть несколько детей, которые каждое утро плачут навзрыд, расставаясь с родителями. Один мальчик, назовем его Ваня, ревет до того момента, пока мама не пообещает ему устроить внеплановый выходной. В итоге ребенок пару дней ходит в садик, а еще 3 дня отдыхает дома. А если бы мама не велась на откровенные манипуляции сына, он бы давно перестал плакать по утрам.

Не надо долгих прощаний

Девочка Маша тоже каждый день начинает со слезами. Причем, по словам ее родителей, она без проблем просыпается, уходит из дома в хорошем настроении, а когда приходит время прощаться с мамой, начинается истерика. Потому что мама сама не хочет расставаться с дочкой и всячески оттягивает момент ухода, сопровождая его бесконечными обнимашками. Девочка чувствует и видит, что взрослый человек, к которому она привязана больше всех на свете, переживает, и начинает нервничать.

Пожалуйста, не показывайте ребенку, что вы тревожитесь, ведь тогда малышу будет намного труднее успокоиться (все то, что вас беспокоит, вы можете обсудить с воспитателем). Не затягивайте расставание, лучше придумайте короткий и забавный ритуал прощания и строго придерживайтесь его — например, поцелуйте в щечку и потритесь носами. Положите в карман малышу памятную вещицу, которая будет напоминать ему о том, как вы его любите.

И очень вас прошу — не влетайте в группу, если услышали, как ребенок плачет. Так воспитателю будет гораздо проще его успокоить. Поверьте, почти все дети успокаиваются в считаные минуты после ухода родителей.

Детский сад не место для принцесс

Мне нравится, что родители приводят ко мне красиво одетых и опрятных детей. И меня очень расстраивает, когда они начинают ругать малышей, забирая их от меня чумазыми и в грязной одежде. У меня в группе есть девочка, которую родители называют не иначе как принцесса. У нее каждый день новое красивое платье, аккуратные косички-дракончики, заколочки, браслетики. Но эта дивная барышня вместо чинной игры в кукол обожает гонять с парнями, поэтому вечером мама забирает настоящего чертенка. Однажды малышка на прогулке разодрала в хлам подол юбочки-пачки, и мама, увидев это, не сдержалась и накричала на нее. В ответ ребенок с очень серьезным лицом заявил: «Мама, это не дворец, а садик, мы вообще-то здесь работаем!» Хохотали все. На следующий день девочка пришла в заляпанном домашнем платье.

У меня сын, и я частенько позволяла себе привести его в садик, где, кстати, сама же работала, в не самой чистой одежде. Потому что я, как воспитатель, знаю, что кипенно-белой футболки хватит в лучшем случае до завтрака. А если так, зачем каждый день стараться и отстирывать вещи? Да, мне приятно, когда ко мне приводят опрятных детей, но я всегда говорю родителям: надевайте в садик то, что не жалко, я не могу уследить за чистотой сразу 30 малышей. Нет, я не буду париться из-за пятна на футболке моего воспитанника, но вот на что я точно обращу внимание и замечу родителям — это отросшие ногти и челка, которая падает на глаза чаду.

Любое сказанное вами слово может быть использовано против вас

Дети впитывают как губка каждое ваше слово и действие. Поверьте, мы знаем о ваших семьях гораздо больше, чем вы думаете, и иногда ваша детка может поставить вас в крайне неудобное положение. Однажды за мальчиком в моей группе пришла мама с симпатичным молодым человеком, и это был точно не отец ребенка. Ребенок, увидев парочку, гордо заявил: «Это мой второй папа! Мы живем втроем». Мама покраснела как помидор, мужчина не знал, куда деть глаза. Оказалось, что к женщине приехал погостить брат-близнец из другого города, а зовут его так же, как папу малыша. Трехлетке толком не объяснили ситуацию, и он сделал свои выводы.

Когда-то я довольно много составляла разные списки, что заметил сын. Был он в саду и на обоях написал какие-то слова списком. Периодически подходил и по слову зачеркивал, что заметила воспитатель к середине дня. Начала ругать его, мол, это что такое. «Список людей, которые меня сегодня еще не раздражали», — невозмутимо сказал сын, вычеркивая на стене имя воспитателя. © Подслушано / Ideer

Не учите ребенка давать сдачи

Недавно я стала свидетельницей диалога между мамой и сыном, который жаловался на то, что его стукнул машинкой другой мальчик. Вообще отношения у парней довольно теплые, но в 3 года бывает такое, что дети могут поругаться. Мама ответила малышу: «Надо было так ответить ему, чтобы неповадно было». На что ребенок сказал: «Мам, ты чего? Он же мой друг, как я могу его обидеть?» В этой ситуации 3-летний парень оказался мудрее взрослого родителя. Во-первых, потому, что отвечать обидой на обиду — это непродуктивно. Во-вторых, маленький ребенок не рассчитывает свои силы и может ответить так, что у его оппонента будут серьезные травмы. Отвечать в этом случае будут и сотрудники садика, и родители, давшие малышу неудачный совет.

Не выясняйте отношения с чужими детьми

Защищать своего малыша можно только с помощью других взрослых: воспитателя, родителей обидчика, в крайнем случае — методиста или заведующей садиком. Но ни в коем случае не читайте нотаций чужому ребенку. Приведу 2 примера. Первый: мама пришла забирать ребенка и увидела, как его толкнул одногруппник. Мальчик заплакал, а взрослая женщина пошла разбираться с чужим малышом. В это время подошла мама обидчика. Итог: ор на весь садик и взаимная неприязнь до самого выпускного. Второй пример: девочка пожаловалась маме, что ее обидел мальчишка. Мама тут же побежала искать парня и читать ему нотации. Папа пацана с ней согласился и тоже начал прилюдно клевать своего сына. Итог: у родителей детей полное взаимопонимание, а у ребенка травма — отец предал его, не защитив от тети, которая посчитала себя вправе напасть на того, кто заведомо слабее.

Доверяйте своему ребенку, но проверяйте его слова

Был такой случай: на вечерней прогулке играли в догонялки 2 мальчика и девочка. Малышка несколько раз упала, но не плакала, а, весело смеясь, бежала дальше. Как только пришла ее мама, девочка тут же со слезами стала жаловаться, что парни ее толкали, хотя они ее и пальцем не тронули. Мама, вместо того чтобы подойти ко мне, пошла разбираться с родителями мальчиков, которые ни сном ни духом. Я увидела назревающий конфликт и подошла. Все удалось уладить, но мама девочки спросила: «Почему моя дочь соврала? Как мне теперь ей доверять?» Но ведь ложь — это когда человек осознанно вводит кого-то в заблуждение, и вряд ли 5-летняя малышка сможет специально расплакаться, чтобы обмануть родителей. Часто бывает, что дети накручивают себя, додумывают какие-то события, фантазируют, но это не вранье в привычном нам понимании.

Возможно, девочке было больно, когда она упала, но она понимала, что падение — частое следствие активных игр. А когда ребенок увидел маму, сработал триггер: пришел человек, который всегда жалеет и дует на бобу, теперь можно расслабиться. Далее детский мозг додумывает: за мной бежали мальчики, значит, они виноваты. В результате история обросла несуществующими подробностями, и задача родителя — разобраться, где здесь правда, а где фантазия. И мы, воспитатели, с удовольствием вам в этом поможем.

Дорогие любители экзотических имен, пожалуйста, определитесь, как все-таки зовут вашего ребенка

Мне нравятся редкие имена, ведь они подчеркивают индивидуальность ребенка. Но иногда это источник моей головной боли. Однажды я подменяла свою заболевшую коллегу, у которой в группе была девочка Аврора. Вечером приходит пожилая женщина и говорит: «Здравствуйте, я за Варей». Вежливо отвечаю, что она, наверное, ошиблась, потому что у меня в списке нет ни одной Варвары. Женщина начинает на меня орать: «Она не Варвара, а Аврора, вы что, не знаете, что мы ее так зовем?» Воспитатели готовы пойти навстречу и называть вашего малыша привычным для него именем, но мы тоже люди и можем уйти на больничный. Пожалуйста, не заставляйте всех сотрудников детского сада вникать в тонкости ваших позывных.

Не воспринимайте воспитателя как врага

Мне нередко приходится обращать внимание родителей на проблемы их детей. Кому-то стали малы сменные сандалики, кто-то не хочет сам одеваться на прогулку, у кого-то не получается прыгать на одной ножке на физкультуре. Некоторые родители воспринимают это как замечание или даже желание самоутвердиться за их счет. Не надо так. Мы понимаем, что вы можете закрутиться на работе и не заметить, что пора покупать новую обувь. Что ваш ребенок может прекрасно обслуживать себя дома, но по каким-то причинам ничего не хочет делать в садике. Наша задача — не добавлять вам проблем, а вместе с вами решать те, что есть. Мы с вами одна команда.