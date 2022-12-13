«Люди, которым суждено быть вместе, соединены красной нитью». Вот как звучит китайская легенда о любви

Каждый хотя бы раз слышал фразу «некоторым людям суждено быть вместе». Или обращал внимание на то, как один человек убеждал другого: «Как ни старайся, рано или поздно ты и твоя вторая половинка встретитесь, ведь от судьбы не убежишь». Оказывается, в основе красивого изречения и поверья лежит древний китайский миф. Вот как он звучит.

Согласно легенде, каждый человек обвязан невидимой красной нитью. Другой ее конец прикреплен к его второй половинке — избраннику, с которым ему суждено быть вместе. В различных вариациях мифа нить привязана то к пальцам, то к лодыжкам родственных душ. При этом нить непременно красная, так как в культуре Поднебесной этот цвет символизирует счастье. По легенде, нить не может оборваться. Она может запутаться, растянуться, но никогда не лопнет. Именно она притягивает людей к друг другу через континенты и любые препятствия. Это как будто дополнительная вена, которая идет от сердца одного человека к сердцу другого.

На основе этого мифа создаются красивые истории. Вот одна из них.



Однажды маленький мальчик шел поздно ночью домой. В лунном свете он увидел старика, который поведал ему о красной нити и указал дом, в котором живет его будущая жена. Мальчику перспектива жениться не понравилась, потому он сильно разозлился. Много лет спустя его родители организовали его свадьбу. После церемонии он приподнял вуаль, которая закрывала лицо девушки, и понял, что женился на самой красивой невесте селения. Позже он узнал, что она была той самой девочкой, которую много лет назад старик пророчил ему в жены.

По другой версии, это был не мальчик, а юноша. Он попытался выведать у старика, насколько богата его будущая жена. Когда старик показал молодому человеку маленькую бедную девочку, живущую со слепой матерью, тот рассвирепел.

Годы спустя юноша женился на богатой девушке, чьи родители были очень знатными. Она рассказала мужу, что, когда была маленькой, ее мама и папа погибли и ее воспитывали дядя с тетей. А перед этим некоторое время она жила со своей старой слепой няней. Молодой человек узнал в ней свою суженую и открыл ей правду. Эта красивая легенда о красной нити судьбы легла в основу таких фильмов, как «Куклы» Такэси Китано и «Сайонара» Джошуа Логана. А вот несколько историй, после прочтения которых можно поверить в судьбу. Полгода назад приснился сон. Сижу в машине с незнакомым парнем и обнимаю его. Помню, под каким впечатлением была, ибо его внешность, голос были идеальны. Попыталась вспомнить имя, фамилию. Решила, что попытка не пытка, поищу в интернете. Оказалось, что существует реальный человек с такой внешностью и именем. Сейчас переписываемся, договорились скоро встретиться. А вдруг это судьба? © Подслушано / Ideer

Подростком часто набирал случайный номер, звонил, прикалывался. Как-то трубку взяла девушка, разговорились. Мило побеседовали, но больше не созванивались. С тех пор прошло много времени. Недавно вспомнил о своем увлечении. Рассказал жене. Оказалось, что той девушкой, с которой я разговаривал 15 лет назад, была она. Это судьба. © Подслушано / Ideer