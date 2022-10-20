У меня двое детей. И вот что я хочу ответить советчикам «в белых пальто», которые стыдят молодых матерей

В последние несколько лет мамы, а вслед за ними понемногу и папы начали говорить вслух о том, что дети — это не только счастье, но и титанический труд. В ответ на это неизбежно появляется множество людей «в белых пальто», которые на все лады стыдят сказавших правду родителей. Меня зовут Аня, у меня 2 дочери-двойняшки, и мне есть о чем поведать читателям.

Сейчас все больше пар основательно готовятся к рождению детей: проверяют здоровье, ходят на курсы, штудируют горы литературы — от психологии младенцев до рекомендаций о том, как наладить грудное вскармливание. Но сколько бы ни было прочитано, после рождения малыша молодые родители, скорее всего, зададутся вопросом: как вообще найти время и силы, чтобы ухаживать за ребенком и при этом не сойти с ума? Самый распространенный ответ на жалобы мам: «А ты как хотела?» Каждая из нас, принимая решение родить ребенка, понимала, что будет нелегко, но хотим мы все примерно одного и того же: чуть побольше поспать, а если вдруг не удается, то хотя бы получить немного эмпатии. Если с эмпатией тоже не очень, то хотя бы обойтись без злорадных риторических вопросов, в «переводе» означающих только одно: «Мне было плохо — пусть и тебе так же будет».

Еще одна классическая фраза: «Раньше бабы в поле рожали». Одна моя старшая родственница, позвонив поздравить с рождением детей, сочувственно спросила: «Устала?» На мое честное «да» она начала рассказывать мне, как справлялась безо всяких памперсов и стиральных машинок. Я спорить не стала. Холодно отчеканила: «Ну у вас хотя бы была ткань, а в каменном веке детей вообще в шкуры заворачивали!» Она посмеялась, но было слышно, что немного обиделась. Родственнице хотелось, чтобы я ей посочувствовала и оценила ее старания, ведь ей и правда пришлось в свое время очень тяжело. А я и правда сочувствую и ценю, но мне неприятно, когда с помощью таких сравнений обесценивают мой труд и лишают меня права испытывать негативные эмоции.

Когда я каждый день с трудом пропихивала двухместную коляску в грузовой лифт, я мысленно восхищалась мамами, которые живут в домах вообще без лифта. Но легче проходить в двери мне от этого не становилось.

Многих людей, особенно старшего возраста, искренне возмущает, что декрет длится аж 3 года, и они попрекают этим современных мам. Другая моя родственница никогда не укоряет меня этим, но любит вспоминать, как укачивала плачущую всю ночь из-за зубов дочку, потом тащила ее в ясли, а сама бежала на работу.

И мне до слез жаль и родственницу, и малышку, которой в год быть бы весь день с мамой, но нужда заставляла вести ее чужим людям. Мне становится неловко и даже стыдно оттого, что у меня есть больше социальных благ, чем у моих предшественниц. А потом я вспоминаю каменный век и понимаю, что это вина не моя, а прогресса.

А ведь декрет — это, по сути, социальная изоляция. Ведь женщина 3 года не может выйти из дома без ребенка. Кому-то везет: есть вовлеченный в отцовство муж и бабушки-дедушки, которые могут посидеть с малышом, пока его мама занимается своими делами. У кого-то такой роскоши нет, и тогда им приходится вести жизнь затворницы.

А еще женщины прекрасно понимают, что работодатели не будут в восторге от сотрудницы, у которой такой большой перерыв в трудовой деятельности. Поэтому в реальности не так уж много мам пользуются привилегией сидеть в декрете до 3 лет.

Одна из моих подруг — фотограф — работала, вообще не прекращая. Другая — менеджер по чему-то там — сначала проходила какие-то онлайн-курсы, а когда сыну исполнилось 9 месяцев, нашла работу на удаленке. Третья торжественно вручила 6-месячную дочь бабушке и рванула на неполный рабочий день в любимый музей, и уже к тому моменту, когда чадо отметило 3-летие, его мама занимала одну из ведущих должностей. Я сама попросила мужа привезти мне ноутбук в больницу, куда нас с детьми отправили после роддома. И за это тоже принято стыдить. Когда медсестра заметила мой открытый рабочий ноут, она посоветовала мне вместо «торчания в гаджетах» лишний раз измерить детям температуру. Я ответила, что младенцы спят, а я в это время работаю. И тут же услышала недовольное «Раньше матери не о работе, а о детях думали!». И снова современные мамы не угодили.

Начинающие родительницы часто слышат: «После года будет легче». После года ребенок, как правило, начинает ходить, а то и бегать, поэтому следить за ним существенно сложнее, чем за младенцем, который целый день лежит на одном месте. В ответ на эти жалобы звучит другая мантра: «Вот пойдет в садик — и отдохнешь немного». Отдохнешь — это значит будешь иметь роскошь работать в компании взрослых людей, а не двух маленьких девочек. Причем примерно одну неделю в 1–2 месяца придется проводить на больничном. Когда девочки только пошли в сад, нам выдали анкеты, где надо было в том числе ответить на вопрос «Ходит ли ваш ребенок на платные кружки вне дошкольного учреждения?» Почти все родители в группе ответили «да», а я — «нет». Стало ясно, что я что-то делаю не так.

Знакомые специалисты подтвердили: детям необходимо дополнительное образование уже в раннем возрасте. И я бросилась искать кружки по микрорайону. Почти все они предлагали время с 17:30, то есть, чтобы успеть, мне надо было забирать детей из садика в 17:00, а в 16:00 покидать рабочее место. Как вы понимаете, это явно не конец рабочего дня.

Когда я спросила педагогов «развивашек», возможно ли начинать занятие хотя бы 18:30, мне посоветовали определиться, что для меня важнее: дети или работа. Конечно, дети, но без работы мне было бы крайне сложно оплачивать их кружки.

Советы и замечания — это вообще неотъемлемая часть жизни молодых родителей, особенно мам. Суровый мужчина, выводящий бойцовского пса на выгул без намордника или надменная бизнес-леди, паркующая авто на газоне, вызывают у окружающих бурю эмоций, но вряд ли услышат замечания. Потому что они могут постоять за себя и ответить так, что больше ни у кого не возникнет желания дискутировать с ними. А мама с ребенком вряд ли будет жестко парировать, поэтому здесь благодатная почва для того, чтобы самоутвердиться за ее счет. Иногда — сделать замечание, иногда — под видом заботы дать парочку советов, а то и мастер-класс по воспитанию детей.

Вела утром дочку в садик (другая была на больничном). Она не любит рано вставать и ревела на всю улицу. Пока я всеми силами пыталась ее успокоить, мимо проходил мужик лет 50 и с лицом Бармалея заявил плачущему ребенку: «А ну, не реви, а то как заберу у мамы!»

У ребенка от страха начинается форменная истерика, я беру ее на руки и громко, чтобы «мимокрокодил» слышал, говорю: «Не плачь, милая, мама тебя никому не отдаст и прогонит дядю». Мужчина буквально отпрыгивает от нас и, удаляясь, ворчит: «Вот мамаши неадекватные пошли! Сами не могут справиться с детьми, и другим не дают помочь».

Помощь с детьми — это, безусловно, здорово. И помогают мне часто: придерживают двери, пропускают вперед в лифте и иногда даже в очереди на кассе. Несколько раз мне помогали перейти дорогу, а один раз даже дали погладить собачку, чтобы дети не плакали. И я это безмерно ценю, но «помощь» в виде непрошенных советов и тем более странных попыток воспитывать чужих детей вызвана отнюдь не желанием облегчить жизнь мамы, а стремлением опять же самоутвердиться за ее счет.

При этом я порой ловлю себя на мысли, когда гуляю с подругой, чья дочь младше моих на 1,5 года, что шапочка на девочке слишком теплая для такого времени года или что я бы не стала давать креветки ребенку в таком возрасте. Но потом вспоминаю, что, если ты хочешь что-то изменить, надо начать с себя: не осуждать, не читать мораль и держать свое мнение при себе. А еще я вспоминаю футболку, которую купила себе специально для прогулок с детьми в многолюдных местах. На ней есть лаконичная надпись: «Совет свой себе посоветуй».