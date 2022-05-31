10 актеров, которым удалось «предсказать» свои будущие роли в кино. И это лишний раз напоминает о том, что мечты сбываются

У каждого из нас есть мечты. Они могут касаться работы, благосостояния или будущего нашей семьи. Наши любимые актеры тоже любят помечтать, и некоторые из них грезят об определенной роли едва ли не всю свою жизнь. И порой им выпадает такой шанс. Все это напоминает нам о том, что не нужно прекращать стремиться к желаемому.

Мы в ADME разыскали актеров, которым удалось «предсказать» свои будущие роли. Так что слова имеют силу, и никогда нельзя переставать верить в свои мечты.

1. Том Холланд

В 2013 году в интервью на красной ковровой дорожке Том Холланд сказал, что хотел бы «сыграть Человека-паука в ближайшие 10 лет». Долго ждать ему не пришлось — в 2016 году он появился в этой роли в фильме «Первый мститель: Противостояние». Это был не единственный раз, когда его мечты сбывались: он снялся в экранизации фильма по своей любимой видеоигре Uncharted, а Зендая, в которую актер был заочно влюблен, стала его девушкой.

2. Ариана Гранде

Еще в 2011-м поп-дива Ариана Гранде написала в твиттере, что образ Глинды в сериале «Злая» была для нее ролью мечты с того момента, как она увидела одноименную театральную постановку. В 2021 году было объявлено, что мечта певицы сбудется. Она получила роль Глинды в экранизации популярного мюзикла.

3. Симу Лю

В 2018 году Симу Лю написал в твиттере Marvel с предложением поговорить о Шан-Чи. Через год студия объявила, что актер получил главную роль в фильме «Шан-Чи и легенда десяти колец».

4. Кеке Палмер

Кеке Палмер не может дождаться выхода своих любимых телесериалов. Когда она поделилась радостью в связи с выпуском 5-го сезона «Белой вороны», фанаты решили, что она там участвует. Она написала об этом в твиттере создателя и звезды сериала Иссы Рэй, и это сработало! Через год Кеке получила роль в сериале.

5. Рэйчел Зеглер

Звезда «Вестсайдской истории» поделилась своей фотографией в роли Ариэль в школьной постановке «Русалочки» еще в 2017 году, сопроводив снимок подписью: «Хочу быть настоящей принцессой Disney». Всего несколько лет спустя ее мечта сбылась: Рэйчел сыграет Белоснежку в ремейке классической диснеевской сказки.

6. Джордан Фишер

В феврале 2020 года Джордан Фишер написал в твиттере, что хочет спеть «Something New» с Оливией Родриго и Джошуа Бассеттом. Создатель сериала «Классный мюзикл: Мюзикл» увидел его твит и пообщался с Фишером. В итоге Джордан снялся во 2-м сезоне шоу.

7. Барри Кеоган

В 2013 году Барри Кеоган написал Стэну Ли в твиттере с вежливой просьбой сделать из него супергероя. Годы спустя мечта Кеогана исполнилась. В фильме «Вечные» вселенной Marvel герой Барри — сверхчеловек. Удача улыбается тем, кто умеет ждать.

8. Эмма Робертс

В 7 лет Эмма Робертс надела маску из фильма «Крик». Момент оказался пророческим, так как в 2011 году актриса снялась в «Крике-4».

9. Дав Камерон

Еще в 2013 году Дав Камерон написала в твиттере, что хочет сыграть Пузырек в сериале «Суперкрошки». Когда анонсировали запуск шоу, она решила, что должна пройти прослушивание. И, конечно же, получила роль.

10. Бини Фелдштейн

Когда Бини исполнилось 3 года, для нее устроили вечеринку в стиле «Смешной девчонки». С тех пор прошло много лет, она успела сыграть в фильмах «Леди Берд» и «Образование». Но когда в 2022 году объявили о возрождении этого мюзикла на Бродвее, Бини сделала все, чтобы получить роль. Она написала об этом в соцсетях, подчеркнув, что иногда мечты сбываются.