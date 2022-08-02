10 фактов о Мэрилин Монро, которые показывают, почему мы ей восхищаемся и по сей день
Мэрилин Монро по-прежнему остается одной из самых узнаваемых знаменитостей всех времен. Первое, что приходит на ум при упоминании актрисы, — это ее наивные героини в кино или сцена, где ветер раздувает ее платье. Хотя эти моменты остаются культовыми, нельзя отрицать, что Мэрилин помнят не только из-за этого.
Мы в ADME хотим окунуться в жизнь Мэрилин и рассказать, почему мы до сих пор ее обожаем. Приготовьтесь еще больше влюбиться в голливудскую икону. Мы держим пари, что вы не знали некоторые из этих фактов.
1. Она поддерживала различные благотворительные организации для детей
Все знали о щедрости Мэрилин. Она поддерживала множество благотворительных организаций, в том числе организации для детей из малообеспеченных семей и фонд помощи детским приютам.
2. Мэрилин была трудолюбивой и всего добилась сама
Мэрилин родилась в малообеспеченной семье и большую часть своего детства провела в приемных семьях. Она стала моделью и в конечном итоге получила роль в кино, но начинала с второстепенных ролей. Ее карьера неуклонно развивалась, и вскоре актриса начала получать главные роли.
3. Актриса осмелилась бросить вызов голливудской системе
Еще в 1950-х годах актеры не могли отказаться ни от одной предлагаемой им роли, иначе их карьере пришел бы конец. Так, Мэрилин была вынуждена сняться в фильме «Река не течет вспять». Актрисе был настолько неприятен сюжет и сама роль, что в будущем она набралась смелости отказываться от ролей, которые ей не нравились. В результате сотрудничавшая с Мэрилин студия начала подавать на нее иск за иском, но девушке было все равно, потому что она хотела изменить систему.
4. Она стала второй женщиной, основавшей собственную продюсерскую компанию
Из-за судебных исков Мэрилин пришлось покинуть Twentieth Century Fox и улететь на другой конец страны. Компания угрожала положить конец ее карьере, но вместо этого актриса основала собственную компанию — Marilyn Monroe Productions, которая дала ей больше свободы действий.
5. Мэрилин доказала, что может играть разные роли
Многие люди знали Мэрилин как «глупую и наивную блондинку», но актрисе не нравился этот образ. Она чувствовала, что способна на большее, и доказала это, сыграв Шери в фильме «Автобусная остановка». Критики похвалили ее исполнение и отметили, что девушка показала свой талант и «сделала большой шаг в своей карьере».
6. Актриса была добра ко всем и помогала, когда могла
Мэрилин дружила с джазовой певицей Эллой Фицджеральд, которая не могла выступать на сцене из-за своей расы. Чтобы исправить ситуацию, актриса пообещала владельцу клуба, что будет сидеть за столиком в первом ряду на каждом выступлении Эллы. Благодаря Мэрилин певица смогла получить работу.
7. Мэрилин стала всемирно известной звездой, но все равно оставалась скромной и неприхотливой
Когда мы думаем о знаменитостях, мы часто представляем все те богатства, которыми они владеют, и то, как они тратят деньги на вещи, недоступные рядовому обывателю. Но, похоже, Мэрилин не позволила славе повлиять на ее характер. Она всегда оставалась довольно неприхотливой. Например, в качестве основы под макияж актриса использовала вазелин, хотя у нее была возможность приобрести более дорогие средства.
8. Она не чувствовала себя уверенно
Камера любила Мэрилин, а вот сама девушка, согласно источникам, стеснялась камеры и часто терялась под прицелом объективов. Говорят, что актриса была не уверена в себе, но все-таки оставалась профессионалом и продолжала делать свою работу.
9. Она была начитанной и образованной
Мэрилин владела коллекцией из более чем 400 томов книг. Девушку часто фотографировали, и больше всего ей нравились снимки, на которых она читала. Актриса поделилась своим методом выбора книг: она открывала случайную страницу и читала ее. Если Мэрилин увлекали слог и история, она покупала книгу.
10. Гардероб актрисы остается культовым и по сей день
На Met Gala 2022 года Ким Кардашьян надела легендарное платье 1962 года, которое было сшито специально для Мэрилин. В нем актриса когда-то выступила с песней «С днем рождения, мистер президент», посвященной Джону Кеннеди.
Какие еще факты о Мэрилин Монро вы знаете? Как вы думаете, почему люди восхищаются актрисой даже спустя столько лет после ее смерти?