10 фактов о Мэрилин Монро, которые показывают, почему мы ей восхищаемся и по сей день

Мэрилин Монро по-прежнему остается одной из самых узнаваемых знаменитостей всех времен. Первое, что приходит на ум при упоминании актрисы, — это ее наивные героини в кино или сцена, где ветер раздувает ее платье. Хотя эти моменты остаются культовыми, нельзя отрицать, что Мэрилин помнят не только из-за этого.

Мы в ADME хотим окунуться в жизнь Мэрилин и рассказать, почему мы до сих пор ее обожаем. Приготовьтесь еще больше влюбиться в голливудскую икону. Мы держим пари, что вы не знали некоторые из этих фактов.

1. Она поддерживала различные благотворительные организации для детей

Все знали о щедрости Мэрилин. Она поддерживала множество благотворительных организаций, в том числе организации для детей из малообеспеченных семей и фонд помощи детским приютам.

2. Мэрилин была трудолюбивой и всего добилась сама

HERITAGE AUCTIONS/HA.COM/East News

Мэрилин родилась в малообеспеченной семье и большую часть своего детства провела в приемных семьях. Она стала моделью и в конечном итоге получила роль в кино, но начинала с второстепенных ролей. Ее карьера неуклонно развивалась, и вскоре актриса начала получать главные роли.

3. Актриса осмелилась бросить вызов голливудской системе

EAST NEWS

Еще в 1950-х годах актеры не могли отказаться ни от одной предлагаемой им роли, иначе их карьере пришел бы конец. Так, Мэрилин была вынуждена сняться в фильме «Река не течет вспять». Актрисе был настолько неприятен сюжет и сама роль, что в будущем она набралась смелости отказываться от ролей, которые ей не нравились. В результате сотрудничавшая с Мэрилин студия начала подавать на нее иск за иском, но девушке было все равно, потому что она хотела изменить систему.

4. Она стала второй женщиной, основавшей собственную продюсерскую компанию

East News

Из-за судебных исков Мэрилин пришлось покинуть Twentieth Century Fox и улететь на другой конец страны. Компания угрожала положить конец ее карьере, но вместо этого актриса основала собственную компанию — Marilyn Monroe Productions, которая дала ей больше свободы действий.

5. Мэрилин доказала, что может играть разные роли

Mary Evans/AF Archive/East News

Многие люди знали Мэрилин как «глупую и наивную блондинку», но актрисе не нравился этот образ. Она чувствовала, что способна на большее, и доказала это, сыграв Шери в фильме «Автобусная остановка». Критики похвалили ее исполнение и отметили, что девушка показала свой талант и «сделала большой шаг в своей карьере».

6. Актриса была добра ко всем и помогала, когда могла

Мэрилин дружила с джазовой певицей Эллой Фицджеральд, которая не могла выступать на сцене из-за своей расы. Чтобы исправить ситуацию, актриса пообещала владельцу клуба, что будет сидеть за столиком в первом ряду на каждом выступлении Эллы. Благодаря Мэрилин певица смогла получить работу.

7. Мэрилин стала всемирно известной звездой, но все равно оставалась скромной и неприхотливой

Courtesy Everett Collection / East News

Когда мы думаем о знаменитостях, мы часто представляем все те богатства, которыми они владеют, и то, как они тратят деньги на вещи, недоступные рядовому обывателю. Но, похоже, Мэрилин не позволила славе повлиять на ее характер. Она всегда оставалась довольно неприхотливой. Например, в качестве основы под макияж актриса использовала вазелин, хотя у нее была возможность приобрести более дорогие средства.

8. Она не чувствовала себя уверенно

Twentieth Century Fox Film Corporation/Collection Christophel/East News

Камера любила Мэрилин, а вот сама девушка, согласно источникам, стеснялась камеры и часто терялась под прицелом объективов. Говорят, что актриса была не уверена в себе, но все-таки оставалась профессионалом и продолжала делать свою работу.

9. Она была начитанной и образованной

Courtesy Everett Collection/Everett Collection/East News

Мэрилин владела коллекцией из более чем 400 томов книг. Девушку часто фотографировали, и больше всего ей нравились снимки, на которых она читала. Актриса поделилась своим методом выбора книг: она открывала случайную страницу и читала ее. Если Мэрилин увлекали слог и история, она покупала книгу.

10. Гардероб актрисы остается культовым и по сей день

На Met Gala 2022 года Ким Кардашьян надела легендарное платье 1962 года, которое было сшито специально для Мэрилин. В нем актриса когда-то выступила с песней «С днем рождения, мистер президент», посвященной Джону Кеннеди.

Какие еще факты о Мэрилин Монро вы знаете? Как вы думаете, почему люди восхищаются актрисой даже спустя столько лет после ее смерти?