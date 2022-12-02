10 фактов о пиратах, которые показывают, что жизнь в открытом море не так романтична, как в фильмах

Кто из нас не мечтал отправиться на таинственный остров в надежде найти спрятанное сокровище? Фильмы показали нам, что быть дерзким разбойником, живущим на корабле, — это весело. Но, хотя кажется, что жизнь в открытом море полна приключений, реальные пираты сильно отличались от того образа, который нарисовал нам кинематограф.

1. Носить повязку на глазу нужно было для того, чтобы видеть в темноте

В то время как некоторые пираты носили повязку, чтобы скрыть отсутствие глаза, большинство носило ее по совсем иной причине. Представьте ситуацию: пират сражается при солнечном свете, а в следующее мгновение оказывается под палубой, где он ничего не видит. Поскольку нам требуется в среднем 25 минут, чтобы адаптироваться к темноте, пираты подготавливали один глаз к такой резкой смене освещения заранее и просто перемещали повязку с одного глаза на другой, когда это было необходимо.

2. Они верили, что серьги обладают целебной силой

Моряки верили, что драгоценные металлы в серьгах обладают целебными свойствами, способными исправить плохое зрение, а проколотые уши предотвращают морскую болезнь. Более того, они считали, что человек, носящий золотую серьгу, не может утонуть, так как этот аксессуар был своеобразным защитным талисманом.

3. Они месяцами носили одну и ту же одежду

Большинство пиратов носили одну и ту же одежду, пока она не рассыпалась, поскольку в то время она была очень дорогой. Они не снимали вещи, даже когда ложились спать, потому что это было непрактично. Команда всегда должна была быть готова к любым непредвиденным событиям на корабле. Кроме того, находясь в море, пираты не имели возможности постирать одежду. Членам команды требовалось разрешение капитана на стирку. Нужно было ждать подходящей погоды, чтобы одежда быстро высохла.

4. Они использовали деревянную палочку в качестве зубной щетки

Когда мы представляем пирата, на ум сразу приходит образ человека, жующего деревянную палку с бандитским выражением лица. Правда в том, что эта палка нужна была не для того, чтобы выглядеть более устрашающе, а для того, чтобы чистить зубы. Хотя деревянные палочки были распространенным методом чистки зубов, они не всегда были под рукой.

5. Они были очень суеверны

У пиратов было много суеверий. Например, в реальной жизни моряки никогда не свистели на борту, поскольку верили, что тогда испортится погода. Пираты считали акул предзнаменованием гибели члена экипажа и верили в то, что дельфины, плавающие рядом с кораблем, принесут удачу.

6. Черная Борода запугивал заключенных, поджигая свою бороду

Знаменитый пират получил свое прозвище из-за густой бороды, которая придавала ему устрашающий вид. Он полагался на свой имидж, чтобы получить то, что хотел. Говорили даже, что он запугивал заключенных, поджигая свою бороду.

7. Еда была не самого хорошего качества

Как мы можем забыть капитана Барбоссу и его сочное зеленое яблоко? В фильмах могло показаться, что у пиратов был разнообразный запас продовольствия, но на самом деле на борту было лишь то, что не испортилось бы в ходе длительных плаваний. Например, хлеб черствел и после короткого пребывания в море в нем заводились долгоносики. Говядина высыхала до такой степени, что моряки использовали ее для изготовления пуговиц и пряжек для ремней. Даже пирату Генри Моргану и его команде, оказавшимся на мели в 1670 году, приходилось есть измельченные и жареные кожаные мешки.

8. Пираты верили в существование рундука Дэви Джонса

Верно, рундук Дэви Джонса — это не мультяшная выдумка. Настоящие пираты верили в существование места, где души утонувших моряков жили вместе со злым духом. Для пиратов фраза «Вы будете отправлены в рундук Дэви Джонса» была эвфемизмом смерти в море. Согласно поверью, Дэви Джонс принимал разные образы и его можно было увидеть непосредственно перед началом шторма или другого бедствия, когда тот провожал моряков к их могилам.

9. Серьги защищали от шума пушек

В то время как эти морские искатели приключений, возможно, ошибались относительно многих преимуществ ношения сережек, в чем-то они все-таки были правы. Аксессуар защищал их от потери слуха. Пираты, стрелявшие из корабельных пушек, прикрепляли к своим серьгам кусочки воска, чтобы создать подобие затычек для ушей.

10. Они использовали дыру в корабле в качестве туалета

Сходить в туалет посреди моря было непросто. Моряки пользовались уборными, расположенными по бокам носа, то есть в передней части корабля. Так что не упасть за борт было задачкой не из легких. Только у капитана был личный туалет рядом с его каютой. Либо же пираты справляли нужду в ведро, а затем выливали содержимое за борт.