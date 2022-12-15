10 популярных мифов о чае, на которые мы когда-то купились. И только усложнили себе жизнь

Жители земного шара обожают чаевничать. Только в 2020 году мировое потребление чая достигло отметки 63 млн т. И, видимо, популярность этого напитка порождает немало мифов о нем. Самое время их развеять. А в конце статьи вас ждет бонус о правилах чайного этикета, которые с завидной регулярностью нарушает каждый из нас.

Миф № 1: Чай в пакетиках ни в чем не уступает рассыпному

Чтобы экономить время при приготовлении любимого напитка, мы покупаем чай в пакетиках. Казалось бы, зачем возиться с сыпучим продуктом, если можно залить кипятком порционный мешочек и наслаждаться все тем же настоем? Но разница есть. Внутри пакетиков находятся не цельные чайные листья, а раздробленные, да еще и вперемешку с так называемой чайной пылью. Выбирая их, мы лишаем себя по-настоящему насыщенного вкуса напитка, который может дать лишь цельный чайный лист. При дроблении он теряет часть своих свойств.

Однако есть способ сделать чай из пакетика чуть вкуснее. О нем пишет Норико Эндо в книге «Маленькие японские хитрости». Предварительно следует обдать чашку кипятком, после чего заваривать в ней пакетик под крышкой или блюдцем не менее 30 секунд.

Миф № 2: Чай можно хранить сколько угодно

Держа дома пачку чая, мы думаем, что едва ли наступит момент, после которого пить приготовленный из него напиток станет небезопасно. Поэтому считаем, что срок годности продукта не ограничен. Но ошибаемся. Да, от просроченного чая живот не заболит, но никакой выгоды от его употребления мы не получим, поскольку листья утратят часть полезных свойств. Да и вкус его будет оставлять желать лучшего. Поэтому стоит израсходовать пачку раньше, чем истечет срок годности. Для каждого вида чая он свой. Зеленый хранится до 12 месяцев, черный чай и темный улун — до 3 лет, светлый улун — до 2 лет, белый чай — до 7 лет. Опознать испорченный чай помогут следующие признаки: листья не пахнут и изменили оттенок (пожелтели или посерели), а настой из них получается практически бесцветным.

Миф № 3: Употребление зеленого чая способствует похудению

Нередко желающие сбросить вес слышат такой совет: «Пей каждый день зеленый чай: он поможет похудеть». Но если полагаться лишь на этот напиток, каких-то ощутимых результатов ждать все-таки не стоит. Да, он благотворно влияет на метаболизм, но не так, как мы этого ждем. Было проведено исследование, участники которого на протяжении определенного времени употребляли препараты с зеленым чаем. По его итогам ученые заявили: потерянный испытуемыми вес не имеет статистической значимости. Поэтому как средство для борьбы с избыточным весом зеленый чай вряд ли годится.

Миф № 4: Зеленый чай полезнее, чем черный

Черный и зеленый чай — это листья одного и того же растения, но в первом случае они прошли еще и ферментацию перед сушкой. Принято считать, что зеленый чай содержит больше полезных для здоровья веществ. Однако в последние годы ученые начали опровергать это утверждение. Согласно исследованиям, черный чай мало в чем уступает зеленому. И тот и другой обладают противодиабетическими свойствами, а также содержат антиоксиданты, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему человека.

Миф № 5: Добавление в чай молока сводит на нет его пользу

Много лет нам твердили, что чай с молоком — напиток вкусный, но не очень полезный, поскольку белок нейтрализует антиоксиданты. Это утверждение было подкреплено научным исследованием. Однако последующие эксперименты показали противоположный результат: в одних случаях молоко не оказывало совсем никакого воздействия на содержание в чае антиоксидантов, в других, напротив, повышало его. Так что это отнюдь не вредное сочетание. Ученые допускают, что полезность напитка зависит от типа чая, его качества и количества молока. Этим и вызваны противоречивые результаты исследований. Поэтому отказываться от такого сочетания точно не стоит. Однако, если хочется добавить в напиток молоко, рекомендуется предпочесть рассыпной чай пакетированному. К слову, до сих пор не утихают споры по поводу того, что следует наливать в чашку в первую очередь: молоко или чай. Если мы не используем посуду, чувствительную к высоким температурам, то разумным решением будет налить сначала чай. Таким образом можно оценить крепость заварки.

Миф № 6: Напиток из повторно заваренных чайных листьев получится так себе

Если речь идет о качественном листовом чае, то его определенно стоит заварить повторно, чтобы ощутить новые оттенки вкуса. Но недостаточно просто залить заварку новой порцией кипятка — так напиток будет горчить. После первого заваривания следует достать листья из чайника и дать им просохнуть. И лишь после этого заливать их горячей водой заново.

Миф № 7: Чай помогает бороться с простудой

При первых признаках простуды многие первым делом заваривают себе чашку чая. Кажется, что горячий напиток, согревая дыхательные пути, способствует скорейшему выздоровлению. Однако, несмотря на содержание в чае полезных веществ, нет исследований, которые доказывали бы его эффективность в лечении простуды. Более того, порой стоит и вовсе отказаться от терпкого напитка во время болезни. Его компоненты могут помешать действию принимаемых медикаментов. Поэтому не будет лишним проконсультироваться с врачом.

Миф № 8: Чай не удовлетворяет нашу потребность в воде

Все знают, что в день необходимо выпивать определенное количество воды. При этом многие скажут, что чай учитывать не следует. Поскольку он содержит кофеин, который обладает мочегонным эффектом. Утверждение верно, но есть одно но. Обезвоживание возможно, если выпивать 6–13 чашек чая в день. При умеренном потреблении напитка его мочегонный эффект будет незначительным, а значит, пара стаканов в день может заменить такое же количество воды.

Миф № 9: В травяных и фруктовых чаях нет кофеина

Порой по вечерам нам хочется выпить чашку согревающего напитка, но при этом у нас нет никакого желания взбодриться на ночь глядя. В таком случае чаю мы предпочитаем травяной или фруктовый отвар, полагая, что кофеина в нем нет. Но и в таких напитках может содержаться кофеин. Все зависит от самого растения, со свойствами которого следует ознакомиться перед его завариванием. А если речь идет об ароматизированном фруктовом чае, то вероятность содержания в нем кофеина довольно высока. Поэтому следует внимательно изучить состав продукта, указанный на упаковке.

Миф № 10: При наличии проблем с пищеварением следует пить мятный чай

Нередко можно получить совет выпить чашечку мятного чая, если беспокоит желудок. Но врачи не рекомендуют слепо ему следовать. Потому что недуг недугу рознь. Если при расстройстве желудка и синдроме раздраженного кишечника мятный отвар пойдет только на пользу, то при изжоге он лишь усугубит ситуацию.

Бонус: несколько правил чайного этикета, о которых многие забывают

Помешивать чай следует не круговыми движениями, а плавными вертикальными. После этого допустимо слегка встряхнуть ложку над напитком, но не стоит стучать ею по краю чашки.

Если чаепитие проходит за столом, блюдце должно всегда оставаться на нем. Не следует брать его в руки вместе с чашкой.

Чашку нужно держать исключительно за ручку. Обхватывать ее ладонями — дурной тон.

Делать глоток напитка и вместе с этим смотреть поверх чашки куда бы то ни было — грубое нарушение этикета. В этот момент взгляд должен быть устремлен на чай.

Как бы мы ни любили макать в теплый напиток печенье, это действие допустимо только в неформальной обстановке.

Ломтик лимона не кладут в пустую чашку. Сначала в нее заливают чай, потом опускают дольку цитруса (но строго после сахара).

Не стоит проделывать с лимоном какие-либо дополнительные манипуляции, например прижимать его ложкой к чашке, чтобы выдавить больше сока.

Во время дружеского чаепития не следует пользоваться мобильным телефоном. Да и вообще выкладывать его на стол нежелательно.