10 правил обувного этикета, одно из которых мы ненароком хоть раз да нарушили

Нередко покупка туфель бывает непростой задачей. Сколько времени и размышлений мы затрачиваем на выбор подходящей пары, чтобы та была комфортной, стильной и уместной в определенных обстоятельствах. К тому же, собираясь, например, на какое-либо мероприятие, стоит обращать внимание на тип обуви. Ведь не для каждого события подойдут туфли на шпильке или обувь определенного цвета.

Мы в ADME пристальнее рассмотрели правила обувного этикета и надеемся, что они помогут вам в выборе туфель.

Обувь подбирают не только в зависимости от места, но и от времени суток

При выходе на какое-то мероприятие стоит подумать о нескольких важных параметрах, которые и помогут нам выбрать обувь. Правило: чем темнее цвет обуви, тем более формальной она выглядит. Поэтому, если нужно идти на собеседование, стоит выбирать темную обувь с закрытым носком. Время суток также важно учитывать. Условно дневная обувь имеет каблук меньше 10 см. Вечером же можно надеть и шпильки.

Обувь должна быть опрятной как снаружи, так и внутри

Важным элементом обувного этикета считается гигиена. Грязные туфли или кроссовки, особенно светлые и яркие, вряд ли произведут хорошее впечатление. Но иногда мы не учитываем тот факт, что в каких-то местах придется разуться и кто-то может увидеть внутреннюю часть. И речь не только о стельках. Важно периодически проверять обувь на наличие потертостей, пятен, царапин с внутренней стороны и вовремя их устранять.

Выбирать стиль обуви для офиса следует в соответствии с рабочей обстановкой

Компании консервативной сферы деятельности, например юридические и бухгалтерские, не слишком располагают к ношению модной обуви. В то время как более креативная рабочая атмосфера дает возможность разгуляться в своих предпочтениях. В консервативных компаниях будут уместны туфли-лодочки с острым носком, которые считаются классическими. Всегда следует также носить чулки или колготки, даже летом и если ноги закрыты длинной юбкой. Пара туфель на каблуке высотой 5–6 см — идеальный выбор для летних дней. Но нужно убедиться в том, что они хорошо сидят на ноге и пятка закрыта, чтобы не шлепать при каждом шаге. Работая в таких компаниях, лучше избегать высоких каблуков, босоножек с ремешками и обуви с украшениями.

В компаниях креативной сферы деятельности будет уместно носить трендовую обувь. Но самое главное — выбрать пару, которая соответствует имиджу фирмы. Ведь творческая стезя, такая как модная индустрия, организация мероприятий и реклама, дает возможность выбирать обувь, которая наилучшим образом демонстрирует чувство стиля и креативность. Есть категории обуви, которые неуместны ни в одном офисе: бархатные, шелковые или расшитые блестками, сабо и пляжные сандалии, теннисные туфли.

Лакированную обувь не стоит сочетать с неформальной одеждой, а цвет выбирать нужно в зависимости от сезона

В ношении лакированных изделий есть несколько нюансов. С этой обувью неформальная одежда, такая как джинсы, не сочетается. Стоит также избегать сапог выше колена или туфель из лакированной кожи на шпильке. Важно учитывать, что расцветка должна подходить под сезон: белые и яркие цвета лучше всего носить весной и летом, темные и коричневые хорошо смотрятся зимой. Исключением является черный цвет, который подходит для официальных или профессиональных мероприятий вне зависимости от времени года.

Не комбинируйте яркую обувь с яркой одеждой

Обуви необходимо соответствовать наряду и дополнять его. Привлекать внимание должна одна деталь образа: либо туфли, либо элементы одежды. Нейтральные оттенки обуви — лучший выбор для броского наряда. Если же вам, наоборот, нравится яркий цвет обуви, ее можно сочетать с вещами приглушенных тонов. Например, неоновые оттенки могут усилить образ, кроме нарядов черного цвета и одежды из джинсовой ткани. Цветные туфли будут идеально смотреться в сочетании с белым, хаки и пастельными тонами.

Весь образ не должен быть одного оттенка

Следует избегать строгого соответствия цвета. Не стоит одеваться в один сплошной оттенок с головы до ног. Если на вас, к примеру, бордовые блузка и юбка, не нужно подбирать туфли в таком же тоне. Лучше рассмотреть разные паттерны. Если на вас, например, зеленое пальто, попробуйте надеть обувь с зеленым каблуком или подошвой, а сама пара пусть будет в любом другом цвете. Кроме того, к однотонному наряду отлично подойдет обувь с узором. Например, леопардовые туфли к темному костюму.

Высота каблука должна сочетаться с длиной юбки

Высокий каблук требует более длинного подола — на 2–3 см выше колена. Но если вы носите короткую юбку или платье, то следует надевать туфли на низком каблуке или без каблука вовсе — это уравновесит образ. С балетками также есть свои правила: штанина брюк должна доходить до щиколотки или быть выше, в то время как юбки или платья должны заканчиваться выше колена.

Туфли с открытыми носками можно носить с колготками, но важно проверять швы

Сочетание туфель с открытым носком с колготками или носками больше не является модной оплошностью. Лучше всего подойдут колготки, соответствующие цвету обуви. Главное — убедиться, что на чулочно-носочных изделиях нет неприглядных швов в области пальцев и пяток. Такую обувь можно носить также с яркими носками.

Белую обувь стоит носить только в теплый сезон

Хотя современная мода отошла практически от всех правил, по этикету носить белую обувь в холодный сезон считается дурным тоном. Идеальным временем для этого цвета туфель является период, когда погода сухая, то есть теплое время года — с середины весны до середины осени. Конечно, если вы не ребенок, не невеста или не играете в теннис — тут ограничений нет.

В сочетании с кроссовками джинсы лучше подворачивать, а носки выбирать короткие

Если вы носите кроссовки с джинсами, рекомендуется подвернуть низ штанин. Таким образом к обуви можно будет привлечь больше внимания и визуально удлинить ноги. Также хорошим советом будет сочетание кроссовок с короткими носками не выше щиколоток, которые вообще не выглядывают из обуви.