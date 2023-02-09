10 украшений, которые носят все вокруг, а вот об их истории и значении мало кто знает

Люди начали делать металлические украшения 9 тыс. лет назад, так что ювелирное искусство имеет богатую историю. А ведь многие даже не догадываются, что их любимое кольцо или подвеска может быть древним символом, который дошел до наших дней, пусть и в несколько измененном виде.

Змея

Украшения со змеями делали еще жители Древней Месопотамии и египтяне. Змея была символом мудрости, исцеления и трансформации. В Древнем Египте она также ассоциировалась с властью. Клеопатра, например, носила браслет в виде змеи. Змеиные «мотивы» были популярны и в Римской империи. Люди часто дарили такие украшения своим близким как символ вечной любви и защиты. В эпоху Возрождения к змее стали относиться негативно, потому что она ассоциировалась с запретным плодом. Но в Викторианской Англии это украшение вновь стало популярно.

Клевер

Все знают, что четырехлистный клевер — это символ удачи. Но есть и более интересная расшифровка: первый листик принесет владельцу славу, второй — богатство, третий — любовь, а четвертый — здоровье. К слову, говорят, что шанс найти четырехлистный клевер в дикой природе составляет 1 к 10 тыс.

Кельтский узел

Есть множество различных кельтских узлов, все они представляют собой переплетенные линии без начала и конца. Тот, что на картинке, символизирует дуб и его корни. Кельты считали, что это дерево олицетворяет силу, могущество, мудрость и выносливость.

Роза

Кристиан Диор, основатель известного модного бренда, называл розу королевой цветов. Роза связана с легендой о любви богини Афродиты и смертного юноши. К слову, в Испании и по сей день существует традиция, по которой влюбленные 23 апреля обмениваются красными розами.

Сердечко

Человечество как минимум с XIII века использует изображение сердца в качестве символа любви. Его значение немного изменилось в XVII веке, особенно в Шотландии, когда в качестве талисманов от злых духов использовали броши «сердце ведьмы», или «лукенбут».

Сверху крепилась корона, фигурка сердца была чуть вытянута в длину, а острый кончик иногда закругляли вбок. Кормящие матери носили лукенбут, поскольку считалось, что он улучшает лактацию.

Однако столетие спустя «сердце ведьмы» обрело значение «околдован любовью». Если человек носил украшение с двойным сердцем, это означало, что у него серьезные отношения. Эдакий сигнал окружающим, мол, я занята или занят. Популяризации это символа способствовала королева Виктория, которая обожала украшения с сердечками. Ну а в наши дни сердце стало признанным символом любви.

Яблоко

Яблоко — символ знания, бессмертия и, конечно же, искушения. Мотив бессмертия пришел из древнегреческого мифа о Гесперидах, охраняющих сад с золотыми яблоками. А символом знания и искушения яблоко стало благодаря истории про Адама и Еву. Кроме того, этот плод стал метафорой чувственности и красоты. К примеру, на картине Данте Россетти богиня Венера изображена с яблоком в руке. Ну а в Китае яблоко символизирует богатую и счастливую жизнь.

Дерево

Символ «древо жизни» — это дерево с большими ветвями и корнями, заключенными в круг. Ему более 4 тыс. лет. В культуре разных стран этот символ часто связан с бессмертием или плодородием. Наверное, многие слышали про скандинавский Иггдрасиль, а вот в иранских мифах есть дерево Бастохмак — хранитель всех семян трав и разрушитель печали.

Черепаха

Черепаху можно рассматривать как символ мудрости и знаний. В африканских сказках черепаха — самое умное животное, которое способно найти выход из любой запутанной ситуации. В Древней Греции это животное было символом плодородия и являлось атрибутом богини Афродиты. У китайцев это символ долголетия, силы и выносливости.

Ящерица

Ящерица ассоциируется с защитой, удачей, возрождением и процветанием. Для многих индейских племен она олицетворяет выживание, мужественность и исцеление. Есть даже клан ящериц. В Индии этих животных тоже почитают. Есть примета: если ящерица упала человеку на ягодицу — это к богатству.

Лунница

Женщины носили лунницы еще в бронзовом веке. Это украшение было популярно у многих земледельческих народов Европы и Азии, включая Древний Египет. В наши дни лунницы сохранились как часть национального костюма у некоторых народов Индии. Украшение отражает почитание луны и связано с культом плодородия.