10 вещей, которые не стоит покупать онлайн, даже если на них скидка 70 %

Товары, купленные в интернете, вернуть не так легко. Многие из них попросту не подлежат возврату, а если и подлежат, людям чаще всего лень с этим заморачиваться. Вот и получается, что в доме собирается целый склад ненужных вещей. Мы расскажем о предметах, которые лучше не покупать онлайн. А если и делать это, то с большой осторожностью.

Тональный крем

Тональный крем — средство, которе подбирается индивидуально. Тени или тушь для ресниц выбрать гораздо проще. А вот просчитаться с подтоном крема — раз плюнуть. Иногда производители меняют состав средства, поэтому не подойти может даже оттенок, который вы использовали годами. Так что специалисты рекомендуют выбирать крем только в офлайн-магазине.

Резинки для волос

Этот пункт опирается на разумную экономию. Зачастую всякая мелочевка вроде заколок, резинок для волос и пилочек для ногтей может обойтись в кругленькую сумму. И все потому, что, если у магазина нет бесплатной доставки, за нее придется заплатить даже больше, чем за сам продукт.

Украшения с изумрудом

Украшения из драгоценных материалов вообще стоит покупать с осторожностью. Подделки не редкость в этой отрасли. Помимо бриллиантов, чаще всего подделывают такие камни, как изумруды и рубины. Поэтому заказывать онлайн, к примеру, кольцо с изумрудом, стоит только у проверенных продавцов.

Деревянная мебель в собранном виде

Даже хорошо упакованная разобранная мебель может пострадать во время транспортировки — что уж говорить о готовых предметах интерьера из дерева. По словам экспертов, именно мебель из натуральных материалов чаще всего ломается в процессе доставки.

Ортопедический матрас

По словам специалистов, даже самые подробные описания и скрупулезно снятые видеообзоры не дают полной картины. Поэтому выбирать матрас лучше всего лично, чтобы иметь возможность протестировать его жесткость и другие важные параметры. Вдумчивые потребители могут возразить, что в интернете выбор гораздо больше, да и цена чаще всего ниже (и не только на эти изделия). И все же подбирать матрас, на котором вы ежедневно будете проводить около 8 часов в сутки, лучше все-таки в магазине. А выбранную модель можно заказать и в интернете.

Детское автомобильное кресло

При выборе детского кресла важно обращать внимание не только на то, насколько оно удобно и комфортно, но и на его безопасность. Оно должно отвечать жестким требованиям, которые, увы, производители соблюдают не всегда. В интернете легко можно нарваться на кресло, не соответствующее даже базовым требованиям безопасности. Поэтому лучше обратить внимание на популярные модели, чье качество можно проверить вживую, а не только прочитав инструкцию.

Ароматические свечи

Ароматические свечи, будь они из парафина или соевого воска, все равно загрязняют воздух, чтобы ни говорили производители. Но вредные испарения не так страшны, как кажутся, — если вы, конечно, не жжете десятки свечей одновременно в непроветриваемом помещении. Покупать же свечи онлайн не рекомендуется потому, что выбор их аромата — такое же дело вкуса, как и в случае с парфюмом. Свеча, купленная в сети, может не пахнуть вовсе или пахнуть отвратительно.

Обои и краска для стен

Цветопередача, освещение и другие факторы влияют на наше восприятие цвета. Выбранный в интернет-магазине нежно-лимонный у вас дома может превратиться в кислотно-желтый. При выборе покрытия для стены лучше всего взять в ближайшем магазине образец и «примерить» его на стену.

Подушка

С подушкой история такая же, как и с матрасами. Есть множество видов подушек, включая подушки с эффектом памяти. Кто-то предпочитает спать на пуховых, а кому-то подавай наполненную синтепоном. Без «тест-драйва» выбрать этот предмет обихода практически нереально.

Наряд на выпускной или другое торжество

«Когда должен был приехать жакет, расшитый жемчужинами».

Мы часто пишем о храбрецах, которые заказывают в интернете не только платья на выпускной, но и свадебные наряды. Кого-то покупки разочаровывают, а кто-то, напротив, нашел бриллиант среди кучи стекляшек. Но факт остается фактом: заказывать наряд на важное торжество в интернете лучше с приличным запасом времени.