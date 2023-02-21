10+ знаменитостей, чью фигуру обсуждают с пеной у рта. А они продолжают зажигать на всю катушку

Сколько бы мы ни иронизировали над изменчивыми стандартами красоты, все равно из-за несоответствия им многие люди регулярно сталкиваются с осуждением. А уж звезды и подавно. Но героини нашей подборки не желают ни под кого подстраиваться и выступают за безусловное принятие себя. А в бонусе вас ждет рассказ об актрисе, которая на своем опыте убедилась, что переживания по поводу набранного веса яйца выеденного не стоят.

Айшвария Рай

Invision / Invision / East News

После того как актриса стала мамой, о ее изменившейся фигуре высказывались все кому не лень. Айшварию стыдили за прибавку в весе и за то, что после родов она не спешила возвращать прежние параметры. Сама же знаменитость сообщила, что нападки никак не отразились на ее уверенности в себе. Хотя бы по той причине, что за всю свою карьеру Рай то и дело сталкивалась с разного рода осуждениями и научилась не реагировать на них. «Как бы вы ни выглядели, что бы вы ни носили, всегда найдется кто-то недовольный вашей внешностью», — пояснила актриса.

Алисса Милано

zz / Patricia Schlein / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Звезду сериала «Зачарованные» публично унизили из-за изменившейся после беременности фигуры. Комик Джей Мор во всеуслышание высказал свои впечатления о встрече с Алиссой: «Похоже, когда она родила, забила на мнение окружающих. Даже утягивающее белье не надела. Я был в шоке». Милано в ответ не промолчала. Она обратилась к комику на своей страничке в Twitter: «Жаль, что тебе было так необходимо пристыдить меня». Пользователи сети тут же встали на сторону актрисы, и Джей Мор принес ей извинения. «Я ляпнул, не подумав. Мое сердце обливается кровью из-за того, что я обидел Алиссу», — добавил он.

Лана Дель Рей

Исполнительница романтичных песен столкнулась с враждебно настроенными пользователями интернета, когда прибавила в весе. В адрес артистки летели не самые приятные высказывания. Однако вскоре на каждый злобный комментарий о фигуре Ланы стал появляться как минимум один ответ в ее защиту. А потом поклонники и вовсе создали хештег #WeLoveYouLana, под которым писали комплименты и слова поддержки. Сама же певица ведет себя как настоящая леди и никак не реагирует на нападки. Она носит то, что ей нравится, и продолжает заниматься любимым делом — написанием песен.

Хлоя Грейс Морец

В одном из интервью молодая актриса рассказала, как ее обидел коллега по фильму, когда ей было всего 15 лет. Этот актер, чье имя Хлоя тактично не назвала, играл возлюбленного ее героини, а за кадром вдруг выдал: «В жизни я ни за что не стал бы встречаться с тобой. Ты слишком широкая». Когда Хлоя рассказала об этом брату, он пришел в ярость. «Я не понимаю, почему этот парень вдруг почувствовал необходимость заявить мне такое. Да, я прощаю его, но все равно мне неприятно вспоминать об этом», — откровенничала актриса.

Никола Кохлан

На церемонию вручения премии «Золотой глобус» звезда сериала «Бриджертоны» Никола Кохлан явилась в канареечном платье и черном кардигане. Знаменитость выглядела великолепно, но нашлись люди, которые решили пройтись по ее облику. В частности, ведущая одного из популярнейших подкастов заявила: «Толстушка из сериала надела кардиган. Какой бы стильной ты ни была, если ты полная, ты всегда захочешь прикрыться кардиганом». Никола решила не молчать, и ее реакции аплодировали и пользователи сети, и популярные интернет-издания. Она ответила ведущей: «Я думаю, кардиганы выглядят роскошно, недаром модельеры демонстрируют их на подиумах. И вообще, у меня есть имя».

Адриана Лима

Супермодель Адриана Лима родила ребенка в августе 2022 года, а уже в декабре вышла на подиум в Катаре. Пользователи сети начали жаркую дискуссию по поводу внешнего вида знаменитой бразильянки. Одни стыдили Адриану за набранный вес, другие призывали перестать критиковать женщину, которая недавно подарила жизнь новому человеку. Сама же Адриана всем хейтерам назло демонстрирует абсолютную уверенность в себе. И мы не перестаем восхищаться ей.

Харнааз Сандху

Победительница конкурса «Мисс Вселенная — 2021» индийская модель Харнааз Сандху всего за несколько месяцев прошла путь от всеобщей любимицы до порицаемой всеми знаменитости. А причина тому — несколько набранных килограммов. Звезда призналась, что ее вес колеблется из-за приобретенных проблем со здоровьем, а также призвала к терпимости: «На конкурсе „Мисс Вселенная“ мы говорим о правах женщин и принятии себя. И вот я прохожу через это... Я знаю, многие меня критикуют, но виной тому их предубеждения», — говорит Харнааз. Также она заявила: «Образ мышления важнее визуального образа».

Селена Гомес

HFPA Photographer / Avalon / Photoshot / East News

После того как Селена появилась на мероприятии «Золотой глобус» в 2023 году в платье с открытыми плечами, аккаунты артистки в соцсетях ломились от злобных комментариев по поводу ее фигуры. Гомес ответила хейтерам шуткой: «Я стала чуть больше, так как отлично провела время в отпуске». Но фанаты певицы и актрисы считают, что она вовсе не обязана оправдываться, и мы с ними солидарны. Потому что Селена как была настоящей красоткой, так ей и остается.

Саша Питерс

Звезда сериала «Маленькие обманщицы» поправилась из-за гормонального дисбаланса, и это явление не осталось незамеченным интернет-троллями. Звезда никак не реагировала на оскорбления, но когда пользователи начали выдвигать предположения о ее беременности, все-таки решила рассказать о проблемах со здоровьем и осудить критику тела. «Мы живем в обществе, в котором многие любят извлекать выгоду из чьей-то неуверенности в себе. От этого особенно страдают женщины, независимо от того, являются они публичными персонами или нет. Увы, часто наша самооценка формируется за счет общественного мнения. Но сейчас я решила полюбить себя такой, какая я есть», — заявила Саша.

Хлои Кардашьян

Всегда найдутся желающие раскритиковать чье-то тело, каким бы оно ни было: пышным или спортивным. В центре внимания оказалась и звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян, когда сбросила вес. Многие нашли ее слишком худой. Знаменитость недоумевала: «Никогда бы не подумала, что попаду в СМИ из-за так называемой худобы! Что не так с этой планетой? То я слишком толстая, то слишком тощая. Класс».

Тара Рид

Звезде культовой молодежной комедии «Американский пирог» то и дело приходится отмахиваться от желающих обсудить ее внешность. Многие пользователи сети выдвигают предположения о возможных болезнях актрисы, поскольку, по их мнению, она выглядит слишком худой. «Да я только и делаю, что ем!» — говорит Тара. По уверениям артистки, у подписчиков нет никаких причин беспокоиться о ее здоровье. «У меня просто высокий метаболизм, с которым просто невозможно поправиться», — объясняет она.

Биби Рекса

В 2019 году певица Биби Рекса заявила, что ни один дизайнер не согласился предоставить ей костюм на церемонию вручения премии Grammy. «Меня номинировали, и это было так круто! Моя команда попыталась наладить сотрудничество с брендами, но их представители называли меня слишком большой для своих нарядов», — рассказала звезда. Также она добавила: «Я ношу 44–46 размер. Для вас это много? Ну тогда ваши платья мне даром не нужны. Своим поведением вы подчеркиваете, что женщины 46 размера и больше недостойны красивой одежды. Говорят, я толстая, но я люблю свое тело и хочу, чтобы и другие девушки любили свое».

Бонус: из-за прибавки в весе Дженнифер Кулидж хотела уйти в тень, но вовремя одумалась

Invision / Invision / East News , Invision / Invision / East News

Дженнифер Кулидж чуть не профукала свою звездную роль в сериале «Белый лотос» из-за набранных килограммов. Когда с ней связался режиссер проекта и предложил сыграть Таню, знаменитость решила отказаться. «Я пошла на попятную, потому что считала себя слишком толстой. Какое-то время я ни в чем себе не отказывала», — рассказала Кулидж. Но знакомая актрисы уговорила ее не упускать свой шанс из-за надуманной проблемы. Кулидж согласилась на съемки и не прогадала, ведь в итоге она получила «Золотой глобус». Наверняка этот случай убедил Дженнифер, что секрет успеха заключается далеко не в параметрах фигуры.