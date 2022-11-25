10+ звездных мам честно рассказали, с чем им пришлось столкнуться после того, как они решились на ребенка

Быть мамой — это огромный труд. И если вы думаете, что звездам он дается куда проще, вы ошибаетесь. Они точно так же, как мы с вами, мучаются с грудным вскармливанием, переживают из-за кесарева и стоят перед сложным выбором: лечь спать или оставить ночные часы, чтобы хоть немного побыть наедине с собой.

Зои Салдана

У актрисы 3 сыновей: близнецы Сай и Боуи и младший сын Зен. После того как Зои родила двойню, она честно рассказала, с чем ей пришлось столкнуться. «Ваше тело испытывает во время родов потрясение, которое трудно объяснить, если у вас не было такого опыта. У меня был такой случай: все — от моей щитовидной железы до тромбоцитов — рухнуло», — написала звезда в соцсетях.

Эмили Блант

Quoin Pics / Everett Collection / East News

Во время первой беременности Эмили Блант призналась, что, просыпаясь утром, чувствует себя бабушкой. «Я сплю, а вокруг меня крепость из подушек. Одну из них мой муж называет Гэри», — рассказала актриса в одном из интервью.

Хилари Дафф

Quoin Pics / Everett Collection / East News

Хилари Дафф — мама 3 детей. И одна из немногих знаменитостей, кто обходится без множества нянь и старается основной уход за малышами брать на себя. Звезда не стесняется делиться с поклонниками своими материнскими проблемами, в частности тем, что ей тяжело дается грудное вскармливание. «Моя цель состоит в том, чтобы дожить до 6 месяцев моей девочки, а затем решить, хочу ли я (и она, конечно) продолжать кормление. Позвольте мне сказать вам, что сцеживаться на работе — отстой. У меня не хватает времени, обычно я делаю прическу и макияж в трейлере, в то время как 4 руки работают, чтобы подготовить меня к следующей сцене с множеством других людей вокруг», — писала Хилари, когда ее дочь была совсем крохой. После рождения 3-го ребенка Дафф призналась, что у нее немного молока и что кормление на этот раз является еще более сложной задачей, потому что в ней нуждаются 2 других детей.

Аманда Сейфрид

Invision / Invision / East News

У Аманды Сейфрид была обратная проблема — слишком много молока, поэтому ее грудь постоянно болела. «Я была готова бросить кормить примерно через 5 дней», — говорит актриса. Сам процесс вызывал у молодой мамы стресс и страх, но она справилась и наладила грудное вскармливание.

Граймс

Певице и матери детей Илона Маска приходилось довольно долгое время скрывать свою младшую дочь. О ребенке случайно узнал журналист Vanity Fair, услышав детский плач во время записи интервью с Граймс.

Кейт Уинслет

Invision / Invision / East News

У звезды «Титаника» 3 детей, и старшая из них — девочка Миа — родилась с помощью кесарева сечения. «Я изо всех сил старалась скрыть это. Просто сказала, что у меня были естественные роды, потому что была травмирована тем фактом, что не рожала. Чувствовала себя полной неудачницей. Всю мою жизнь мне говорили, что у меня отличные бедра для деторождения. Есть такое мнение, что, если ты родишь, сможешь справиться с чем угодно. Мне казалось, что я не могу присоединиться к этому „клубу настоящих женщин“», — говорит актриса.

Бруклин Деккер

Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS

Модель, актрису и маму 2 детей обвинили в том, что она выглядит слишком худой. Бруклин «свалила» все на детей. «Они высосали жизнь из моего тела и оставили после себя мешок с костями», — написала она в соцсетях. И добавила, что тоже скучает по своей груди. Позже она написала, что у нее не было времени купить новые лифчики, поэтому те, что у нее есть, выглядят «как пустые скорлупы их прежней жизни».

Меган Фокс

Invision / Invision / East News

У Меган 3 сына, и роды старшего дались нелегко. Актриса говорит, что существенно переоценила свою способность переносить боль. «Я думала, что буду мужественной, а медсестры скажут: „Она королева воинов! Ей не нужна эпидуральная анестезия. Она потрясающая! Мы такие большие фанаты“, — вспоминала Фокс. — Но как только я вышла из машины, я уже плакала, чтобы мне сделали эпидуралку. Я просила у охранника эпидуральную анестезию!»

Эми Шумер

Комедийная актриса считает, что быть мамой — это «рай на земле», но вместе с тем это также «постоянное чувство вины и уязвимости». Эми и ее муж решили сменить имя своему сыну, после того как некоторые люди в интернете указали, что оно звучит неблагозвучно.

Эшли Грэм

Модель Эшли Грэм — еще одна звезда, которая пожаловалась на проблемы с грудным вскармливанием. В соцсетях она написала, что ее грудь «похожа на поле боя» после того, как маленький сын поцарапал ее своими маленькими ноготками. Позже Эшли призналась, что вряд ли долго сможет продолжать кормление. «Кажется, я начинаю высыхать. У меня определенно не так много молока, как раньше. Это такой дикий опыт!» — сообщила женщина.

Кристин Дэвис

Актриса, известная по роли Шарлотты в сериале «Секс в большом городе», усыновила 2 детей. В 2021 году она рассказала о том, как ей бывает непросто справляться с воспитанием 2-летнего сына и 9-летней дочки. Сначала она укладывает спать младшего, затем читает на ночь старшей и ложится с ней спать. «Я ужасно устала, — признается Кристин. — Дочь хочет, чтобы я держала ее за руку, пока она засыпает. А потом мне приходится вставать с постели и идти убираться на кухне или куда-то еще». Звезда жертвует своим сном не только ради домашних дел, но и ради своего личного времени, когда она может хоть недолго побыть одна.

Кэмерон Диас

Актриса стала мамой в 47 лет. Она осознает, что это отличает ее от большинства родителей, но при этом, по словам Кэмерон, она не испытывает на себе тягот материнства. Единственное, что ее «смущает», это то, что ей придется жить до 107 лет.

Кристен Белл

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

У актрисы 2 дочери-погодки, и по утрам ее будит дикий шум. «Мой нынешний будильник — это леденящие кровь крики, под которые я просыпаюсь, — поделилась Кристен с журналистами. — Я бегу по коридору к детям, думая, что кто-то выпал из кроватки или — я не знаю — утонул в раковине, а они мне такие: „Доброе утро, мамочка!“»

А с какими сложностями материнства сталкивались вы?