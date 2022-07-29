11 доказательств того, что даже сотни лет назад люди не останавливались ни перед чем ради красоты

Сейчас можно изменить внешность с помощью пластических операций и косметических процедур. А те, кто не готов к серьезным вмешательствам, пользуются фильтрами для фотографий в социальных сетях и любуются своими пухлыми губами и гладкой кожей на экранах. Но люди беспокоились о красоте сотни и даже тысячи лет назад.

Мы в ADME разобрались, как наши предки меняли свою внешность ради достижения идеала.

Брови «улучшали» еще в древности

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Некоторые методы изменения внешности в древности были довольно простыми. Например, в Египте уделяли внимание бровям и красили их сурьмой. А в Древней Греции брови подводили сажей. Иногда греки носили фальшивые брови, сделанные из окрашенной козьей шерсти. Их клеили на лоб с помощью сока растений.

Пластику носа начали делать еще до нашей эры

Индийского медика Сушруту считают одним из основателей пластической хирургии. Предположительно, он жил между 600 и 1000 годом до н. э. Уже тогда Сушрута научился делать операции по восстановлению носа. Правда, раньше к таким процедурам прибегали вовсе не дамы, решившие немного подправить свою внешность ради красоты. Операции делали людям, получившим травмы. Кстати, ринопластика, которую проводят в наши дни, основана на процедуре, разработанной Сушрутой.

В Древнем Китае придумали, как убрать заячью губу

Операции по исправлению заячьей губы научились делать еще в Древнем Китае, там же и ввели описывающий эту физиологическую особенность термин. Известно, что в те времена жил поэт, у которого была заячья губа. Она доставляла ему неудобства, и позже ее прооперировали.

2 000 лет назад уже делали блефаропластику

Еще в I веке н. э. ученый Авл Корнелий Цельс описывал пластическую операцию, которая предназначалась для людей с обвисшим веком. Сегодня такую процедуру называют блефаропластикой. Эту операцию делали многие знаменитости. Например, в 1976 году ее провели актрисе Бетти Уайт. А спустя много лет актеру Джорджу Клуни.

Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News , Touchstone Television / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News

Бетти Уайт.

Раньше пластические хирурги использовали пиявок

В XIX веке развитие пластической хирургии продолжалось. Одним из известных хирургов того времени был Иоганн Фридрих Диффенбах. В то время как раз стало известно о пластических операциях, которые тысячи лет проводили в Индии. Диффенбах сосредоточился на ринопластике. До появления современной анестезии и антибиотиков было еще далеко. Но Диффенбах выкручивался и использовал для своих операций доступные в то время средства. Например, для ускорения заживления ему пригодились пиявки.

Накладные ресницы вошли в моду в начале прошлого века

Courtesy Everett Collection / East News

Сина Оуэн.

В начале XX века придумали еще один способ менять внешность: с помощью ресниц. Теперь женщины не обходились простым макияжем. В 1911 году изобретательница Анна Тейлор запатентовала накладные ресницы. По ее задумке, женщины должны были носить ресницы из человеческих волос. Всеобщее внимание накладные ресницы привлекли в 1916 году, когда режиссер Дэвид Уорк Гриффит предложил сделать их для актрисы Сины Оуэн. Увидев ее пример, женщины решили: чем пышнее будут ресницы, тем лучше.

В XX веке хирурги уже умели проводить множество операций

В 1911 году Фредерик Стрейндж Колле опубликовал свою книгу о пластической хирургии. И хотя описанные им методы не казались тогда инновационными, в его работе было много иллюстраций, по которым мы сейчас можем судить о мастерстве пластических хирургов того времени. Они умели делать операции на ушах и губах, а также подтяжку лица.

Перманентный макияж начали делать больше сотни лет назад

В 1902 году татуировщик Сазерленд Макдональд первым начал делать перманентный макияж. Он создавал «круглогодичный румянец» на щеках. В 1920-е годы эта процедура стала широко распространена. Другой татуировщик, Джордж Барчетт, утверждал, что нередко в салонах красоты женщинам делали перманентный макияж, толком не объясняя суть процедуры. Им лишь говорили, что это уход за кожей с помощью инъекций растительных красителей.

Звезды делали подтяжку лица еще в начале прошлого века, но результат был сомнителен

Courtesy Everett Collection / East News

Мэри Пикфорд.

Пластика стала популярна среди актеров в 30-е годы прошлого века. В журналах даже выходили статьи о знаменитостях, подправивших свою внешность. В их числе была звезда немого кино Мэри Пикфорд. Она сделала операцию в слишком раннем возрасте и после подтяжки не могла улыбаться. Из-за технологии, по которой тогда делали подтяжку, многие выглядели так, как будто на них дул сильный ветер.

Звезды прошлого «улучшали» не только лицо, но и, например, уши

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Рудольф Валентино.

Иногда знаменитости меняли не только свои лица. Актер Рудольф Валентино, например, прошел через операцию, чтобы подправить форму ушей. До этого он никак не мог получить достойную роль: ему объясняли, что все дело в торчащих ушах. Зато после операции предложения посыпались одно за другим.

У актрис старого Голливуда были свои секреты красоты

Metro Goldwyn Mayer / Collection Christophel / East News , Collection Christophel / Collection Christophel / East News

Многие известные актрисы 50-х годов шли на разные ухищрения, чтобы усовершенствовать свою внешность. Например, под влиянием киностудии Элизабет Тейлор изменила форму бровей, которые впоследствии стали ее визитной карточкой. А Рита Хейворт годами проходила процедуры электролиза, чтобы поднять линию роста волос. Марлен Дитрих, кстати, не стала повторять ошибку Мэри Пикфорд и делать подтяжку лица с непредсказуемым результатом. Вместо этого она просила стилистов потуже собирать ее волосы на затылке. Так ее кожа казалась более подтянутой.

Как вы относитесь к пластической хирургии? Хотели бы вы изменить что-то в своей внешности?